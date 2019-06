Skoda Vision GT City-SUV-Konzept für China

Bei der Shenzhen-Hong Kong-Macao International Auto Show 2019 gewährt Skoda mit der Studie Vision GT einen ersten Ausblick auf das nächste Mitglied seiner SUV-Familie in China.

Kompakte Abmessungen und großer Innenraum

Der City-SUV vereint kompakte Dimensionen mit großzügigen Platzverhältnissen im Innenraum, bietet modernste Technikfeatures und betont durch ein sportlich-elegantes Coupédesign seinen dynamischen Anspruch. Optisch besticht der Vision GT durch seine neuen vertikalen Leisten am Kühlergrill. Sie spiegeln die Lichtleiste wider und schaffen so einen dynamischen, dreidimensionalen Licht-und-Schatten-Effekt. Die scharf gezeichneten Matrix-LED-Scheinwerfer bestehen aus sechs kristallförmigen Elementen. Zusammen bilden sie einen fliegenden Pfeil und verweisen damit wirkungsvoll auf das traditionsreiche Markenlogo von Skoda. Das in Schwarz gehaltene Dach geht mit seiner sanft abfallenden Linie nahtlos in das coupéhafte Heck über. Das Design der Rücklichter interpretiert die für Skoda typische C-Form auf ganz neue Weise. In der Seitenansicht bestimmen präzise Linien auf den Fahrzeugflanken den visuellen Eindruck.

Der City-SUV ist 4.416 Millimeter lang, 1.906 Millimeter breit und 1.633 Millimeter hoch. Der Radstand von 2.611 Millimeter legt die Basis für einen überdurchschnittlich geräumigen Innenraum.

Noch in diesem Jahr präsentiert Skoda die Serienversion der Vision GT. China wird dann weltweit der einzige Markt sein, auf dem der tschechische Autohersteller fünf verschiedene SUV-Modelle anbietet.