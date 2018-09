Mit dem Showcar Smart Forease feiert die Daimler-Tochter auf dem Pariser Autosalon ihren 20. Geburtstag. Die Elektro-Studie soll an die alten Smart-Conceptcars „Crossblade“ und „forspeed“ anknüpfen.

Kinder wie die Zeit vergeht! 20 Jahre ist es nun schon her, dass die ersten Smarts durch die Metropolen dieser Welt rollten. Damals von vielen noch müde als Spielzeug-Autos belächelt, ist die Marke mittlerweile nicht mehr aus dem Straßenbild wegzudenken. Und damit das auch so bleibt, will Smart mit der Studie „Forease“ auch die nächste Generation Stadtkinder für seine Citycars begeistern.

So zeichnet sich das Show-Modell, das auf dem Pariser Autosalon seine Premiere feiern wird, durch ein modernes, aber nicht zu futuristisches Design aus. Der offene Zweitürer verzichtet komplett auf ein Dach. Die verkürzte Frontscheibe soll das Open-Air-Feeling für Fahrer und Beifahrer noch zusätzlich verstärken.

Smart forease als Crossblade-Nachfolger

Foto: Smart Durch die kurze Windschutzscheibe wirkt die Schulterlinie höher als gewöhnlich.

Vom Konzept erinnert die Design-Studie etwas an den Smart Crossblade, der von 2002 bis 2003 in begrenzter Stückzahl von 2.000 Exemplaren in den Handel ging. Auch das Smart-Concept „Forspeed“ aus dem Jahr 2011 schlug in die gleiche Kerbe, schaffte es aber anschließend nicht zur Serienreife.

Der Smart Forease wird ebenso wie der Forspeed von einem Elektro-Motor angetrieben, wirkt aber im Gesamteindruck noch ein Stück minimalistischer. So sollen kleine Kuppeln hinter den Sitzen für die Sicherheit der Insassen im Falle eines Überschlags sorgen. Ebenfalls elegant in das Design integriert sind die Griffe, die nahtlos in den Türen versenkt wurden.

Displays statt Lüftungsdüsen

Lackiert ist das Showcar in Metallic-Weiß. Akzente in einem giftigen Grün sorgen sowohl außen als auch innen für einen auffälligen Kontrast. Eine weitere Besonderheit im Interieur sind die beiden runden Displays anstelle der mittleren Lüftungsdüsen in der Instrumententafel, die wegen der Frischluftzufuhr von oben sicher nicht vermisst werden.

Der Smart Forease basiert auf dem Serienmodell Smart EQ Fortwo Cabrio und ist damit fahrbar. Er soll einen Ausblick auf die Zukunft der Kleinwagen-Marke geben, die ab 2020 komplett auf elektrische Antriebe umsteigen will. In der Galerie zeigen wir Ihnen die ersten Bilder.