Sommergewinnspiel 2022 Tag 7: Zwei Connected Chronographen von Casio Edifice

Zwei smarte Uhren, die mit ihren cleveren Features und stylischen Designcodes besonders Autobegeisterte faszinieren. Das Design der Uhren ist von der Automobilwelt inspiriert. So prägt den Look der Zifferblätter ein einzigartiger Farbverlauf, die Heat Gradation, die durch eine Reaktion von Metall und erbarmungsloser Hitze entsteht. Beide Uhren bieten für Rennsportfans einen integrierten Rundenspeicher mit Stoppfunktion. Dieser zeichnet bis zu 200 Runden eines Rennens in der Smartphone App auf und ermöglicht die Anzeige von Geschwindigkeits-Differenzen der aktuellen und letzten Rennrunde. Die Connected Chronographen verbinden sich mit dem Smartphone per Bluetooth® und stellen sich unter anderem auf die exakte Lokalzeit ein. Außerdem verfügen die Uhren über die umweltfreundliche Tough Solar® Technologie von CASIO EDIFICE für uneingeschränkte Energieversorgung. Überschüssige Solarenergie wird in einem Akku gespeichert und bietet eine Dunkelgangreserve von bis zu 24 Monaten.

Sportlich-elegant und dynamisch

Der hochwertige Edelstahlchronograph EQB-1200HG passt sich dank komfortablem Slim-Design ideal ans Handgelenk an. Auf einem schmalen Innenring befindet sich eine blau und rot markierte Tachymeter Skala. Die Hilfszifferblätter des Chronographen erinnern an das Cockpit im Auto und dessen leuchtende Anzeigen. Eine zweite Zeitzone ist bei 9 Uhr und die 24-Stunden Anzeige bei 12 Uhr abzulesen. Ferner verfügt der Chronograph über einen integrierten Phone Finder, der mit Hilfe eines Akustiksignals das Auffinden eines verlegten Smartphones ermöglicht. Ausgestattet mit einem Saphirglas und einer Wasserdichtigkeit bis zu 10 Bar hält die Uhr jeder Menge Alltagsstress oder Urlaubsabenteuern stand. UVP: 399 Euro.

Techno am Handgelenk – für technische Überflieger

Dieser smarte EDIFICE Chronograph ECB – S100HG ist mit seinem pulsierenden Farbverlauf auf dem Zifferblatt nicht nur optisch ein Hingucker. Er ist auch in Sachen Funktionen ein Allroundtalent, das etliche Möglichkeiten für Sportbegeisterte bietet. Mit Hilfe des Flight Log Memory Features lässt sich auf Knopfdruck ein GPS-genauer Standort mit Uhrzeit und Datum ablegen. Per Bluetooth verbindet sich die Uhr automatisch mit dem Smartphone, wo sich weitere Funktionen aktivieren und ablesen lassen. Ein World-Timer zeigt die Uhrzeit von über 300 Städten an, wobei sich die Uhr durch einfachen Knopfdruck auf die jeweils lokale Zeit einstellt. Zusätzlich besitzt der Chronograph einen Terminplaner. Dabei synchronisiert sich die Uhr mit der Kalender-App auf dem Smartphone und zeigt Anfang und Ende eingestellter Termine an. Für ein präzises Zeitmanagement sorgt ein integrierter Countdown-Timer. Dieser zählt die letzten 30 Minuten z. B. vor dem nächsten Formel-1-Start herunter und macht ein Verpassen unmöglich.

Die Stoppfunktion des Powerpakets, die mit einer Genauigkeit von 1/1000-Sekunden abgelaufene Zeit, Zwischenzeit und Endzeit misst, lässt sich bequem auf einem der digitalen Displays ablesen. Eine praktische Ladekontrollanzeige sorgt dafür, dass man die Batterieladung des Akkus jederzeit im Blick hat. Eine weitere nützliche Funktion stellt der Phone Finder dar, mit dessen Hilfe ein verlegtes Smartphone über ein akustisches Signal auffindbar gemacht werden kann. Ein kratzfestes Saphirglas bietet Schutz vor äußeren Auswirkungen. Mit einer Wasserdichtigkeit bis zu 10 Bar ist der Chronograph auf dem Land und Wasser für jeden Einsatz bereit. UVP: 299 Euro.

