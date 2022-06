Sommergewinnspiel 2022 Tag 4: Ein Wochenende** Fahrspaß im Kia EV6*

Volle E-Power voraus: Gewinnen Sie ein Wochenende** im vollelektrischen Kia EV6 – dem E-Auto für alle, die mehr wollen. Denn der Vollstromer setzt neue Maßstäbe im Hinblick auf Ladetempo, Reichweite, Nachhaltigkeit und Design.

Als erstes Kia-Modell ist der vollelektrische Crossover mit einem 800-Volt-Schnellladesystem ausgestattet. Mit ihm lädt der EV6 in rund 4,5 Minuten 100 Kilometer Reichweite. Vollgeladen geht es je nach Version bis zu 528 Kilometer*** weit − Ladefrust oder Reichweitenangst gehören damit der Vergangenheit an. Unterwegs profitieren Sie und Ihre Mitreisenden von zahlreichen Hightech-Elementen und modernsten Assistenzsystemen, vor allem aber von einem sehr großzügigen, inspirierenden Innenraum. Die dort eingesetzten Stoffe und Teppiche stammen aus recyceltem Kunststoff. Und auf den optional verfügbaren Premium-Relaxion-Sitzen, die beim Ladestopp zum erholsamen Power-Nap einladen, kommen vegane Sitzbezüge in Leder- und Wildlederoptik zum Einsatz. Ebenso innovativ wie praktisch ist die Vehicle-to-Device-Funktion. Mit ihr wird der EV6 zur rollenden Powerbank. Damit lassen sich zum Beispiel Kaffeemaschine, E-Bike oder Elektrogrill mit Strom versorgen. Einem elektrisierenden Ausflug steht also nichts mehr im Weg.

* Kia EV6 77,4-kWh-Batterie AWD (Elektromotor/Reduktions­getriebe); 239 kW (325 PS): Strom­verbrauch kombiniert 17,2 kWh/100 km; CO₂-Emission kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse A+++. Bis zu 506 km Reichweite

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

**Maximale Fahrleistung von 1.500 km. Terminvergabe nach Verfügbarkeit des Fahrzeugs. Zuzügliche Überlassung einer Kia Charge-Ladekarte im Rahmen der Fahrzeugüberlassung zur kostenfreien Nutzung. Anlieferung und Abholung des Fahrzeugs sind inklusive. Die Fahrzeuge sind vollkaskoversichert. Im Schadensfall hat der Gewinner eine Selbstbeteiligung von 300 Euro zu zahlen.

*** Die Reichweite wurde nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren ermittelt. Die individuelle Fahrweise, Geschwindigkeit, Außentemperatur, Topografie und Nutzung elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite und können diese u. U. reduzieren.

