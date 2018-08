Früh übt sich. Und wer viel übt kann vielleicht einmal viel sparen. Ein Führerschein zum Beispiel kostet viel Geld. Da lohnt es sich, schon im Kindesalter mit den Fahrstunden zu beginnen. Und was bietet sich da wohl besser an als ein zeitgemäßes E-Auto oder E-Motorrad? Wir zeigen ein paar der coolsten Fahrzeuge auf dem Markt.

Porsche 918 Spyder

Foto: Rollplay Porsche 918 Spyder von Rollplay

Für Vorschulkinder führt Rollplay elektrische Fahrzeuge von Porsche, Audi, BMW und Co. in 6V und 12V. Der Porsche 918 Spyder ist aktuell eines der hochwertigsten Elektroautos für Kinder ab 3 Jahren. Es verfügt über ein Pedal, einen Vorwärts- und einen Rückwärtsgang, einen Ledersitz, einen abgespeckten Sicherheitsgurt und ein echtes Radio. Bei Dunkelheit sorgen die Scheinwerfer für tolle Effekte. Der Fahrspaß hält gut 90 Minuten. Aufgeladen ist er nach rund acht Stunden. Zudem gibt es eine Fernbedienung. Preis: 313 Euro.

Porsche 918 Spyder bei Amazon bestellen

Jeep

Foto: Homcom Jeep von Homcom

Mit einem Vorwärts- und einem Rückwärtsgang ausgestattet ist auch der Jeep aus dem Hause Homcom. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren sollen in dem 1,18 Meter langen Einsitzer 45 Minuten Fahrspaß ohne Aufladen haben können. Ist der Akku leer, braucht es acht bis zwölf Stunden. Das 21 Kilogramm schwere Elektroauto kommt mit Lichteffekten und Musik. Beschleunigt wird per Pedal. Wie bei allen E-Autos für Kinder bremst er, wenn der Fuß vom Pedal genommen wird. Preis: 170 Euro.

Homcom Jeep bei Amazon bestellen

McLaren P1

Foto: crooza McLaren P1 von Crooza

Der lediglich Roadster genannte und 1,01 Meter lange Sportwagen von Crooza fährt mit zwei Motoren vor. Dank Fernbedienung kann der im unverkennbaren McLaren P1-Design geschnittene E-Sportler vollständig von außen bedient werden. Zudem bietet ein mp3-Eingang für externe Geräte neben Hupe und weiteren Geräuschen die Möglichkeit, Musik abzuspielen. Nette Lichteffekte der Scheinwerfer und Leuchten runden den Auftritt ab. Der Zustand der Batterie wird über eine digitale Anzeige abgerufen. Preis: 120 Euro.

McLaren P1 bei Amazon bestellen

Bentley EXP12

Foto: Riricar Bentley EXP12 von Riricar

Einmal im Leben einen Bentley fahren. Mit dem auf 1,08 Meter geschrumpften Konzeptfahrzeug EXP12 von Riricar kein Problem. Der Ein- und Ausstieg erfolgt durch Scherentüren im Lamborghini-Stil. Die maximale Geschwindigkeit beträgt segment-typisch rund sechs km/h – ist zudem in drei Stufen regelbar. Bis zu 35 Kilogramm schwere Kinder finden auf dem Ledersitz des 14,5 Kilogramm schweren Hecktrieblers Platz. Für Musik steht ein USB-Anschluss parat. Preis: 220 Euro.

Bentley EXP12 bei Amazon bestellen

Ford Focus RS

Foto: Riricar Ford Focus RS von Riricar

Einer der stärksten Kompaktwagen der Welt hat Nachwuchs bekommen: der Ford Focus RS von Riricar. Das E-Auto hat einen schwarzen Kunstledersitz mit Sicherheitsgurt und hohen Türen, was sehr sicher für kleine Kinder ist. Mit zwei Motoren, weichen EVA-Rädern und drei Geschwindigkeiten vorwärts und einem Rückwärtsgang sorgt es bis fünf km/h für eine reibungslose und komfortable Fahrt. LED-Leuchten vorn, hinten und am Armaturenbrett bieten bei wenig Licht hohen Fahrspaß. Preis: 290 Euro.

Ford Focus RS bei Amazon bestellen

Ford Ranger

Foto: SL Lifestyle Ford Ranger von SL Lifestyle

Geradezu martialisch ist der Auftritt des Ford Ranger von SL Lifestyle. Zwei 12 V-Motoren mit je 45 Watt treiben den 1,34 Meter langen und 26 Kilogramm schweren Kinderspaß an. Bis zu sechs Kilometer pro Stunde ist der für Kinder ab 3 Jahren geeignete Ford schnell. Ein 3,5 mm-Anschluss und eine TF-Card sowie Radio bringen Musik ins Fahrzeug. Der Kunstledersitz und die vier gefederten Räder bieten einen ordentlichen Komfort auch auf holprigem Untergrund. Preis: 350 Euro.

Ford Ranger bei Amazon bestellen

Audi Q7

Foto: Actionbikes Audi Q7 von Actionbikes

Aus dem Hause Actionbikes kommt das Elektrofahrzeug im Audi Q7-Kleid. Mit zwei 45 Watt Motoren, Felgen in Chrom-Optik und LED Scheinwerferlicht vorne und hinten kommt dieser SUV seinem großen Vorbild ganz nah. Der realistisch wirkende Beschleunigungssound, Rückspiegel, Reifen aus Vollgummi, LED Tagfahrlicht wurden dem echten Audi nachempfunden. Stoßdämpfer hinten und vorn lassen ihn komfortablen über alle Untergründe gleiten. Preis: 250 Euro.

Audi Q7 bei Amazon bestellen

VW Golf GTI

Foto: Actionbikes VW Golf GTI von Actionbikes

Egal, ob im Garten, der Einfahrt oder auf dem Gehweg, der VW Golf für Kinder macht auf jedem Gelände eine super Figur. Mit den 2x12 Volt und 35 Watt Motoren übt das Kind bei Geschwindigkeiten von 3-6 km/h sicher das Fahren. Für ein realistisches Fahrerlebnis ist der VW Golf mit Motorsound beim Starten, Armaturen, Vorwärts- und Rückwärtsgang sowie mit verstellbaren Geschwindigkeitsstufen ausgestattet. Die Felgen können sogar von innen beleuchtet werden. Preis: 230 Euro.

VW Golf GTI bei Amazon bestellen

Mercedes-AMG S63 Cabriolet

Foto: Simando Mercedes-AMG S63 von Simando

Von Simando kommt der unter anderem im knalligen Rosa fahrende Mercedes-AMG S63 in der Cabrio-Version. Die Reifen mit Weichgummiring in der Mitte sorgen für höheren Grip und verhindern das Durchdreher. Ein weiterer Vorteil: Die Reifen nutzten gerade auf hartem Untergrund nicht so schnell ab. Sicherheitsgurt, Hupe, Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, verschiedene Sounds (Motor-Startgeräusch, Musik) rund den sportlichen Gesamteindruck des Cabriolets ab. Preis: 190 Euro.

Mercedes-AMG S63 Cabriolet bei Amazon bestellen

Mercedes-AMG GLE63S

Foto: Simando Mercedes-AMG GLE63s von Simando

Kinder, die lieber einen SUV mit Stern in der Front fahren, oder deren Eltern einen Mercedes-AMG GLE63S ihr Eigen nennen, für die hat Simando auch das parat. Wie schon der S63 kommt der 1,07 Meter lange und 54 Zentimeter hohe Elektro-SUV auch in knalligem Rosa daher. Alle vier Räder verfügen über eine echte Federung, die auf unebenem Untergrund einen hohen Fahrkomfort bietet. Für die passende Musik kann dank USB-Anschluss und SD-Karten-Slot gesorgt werden. Preis: 200 Euro.

Mercedes-AMG GLE63S bei Amazon bestellen

John Deere Ground Force

Foto: Peg Perego John Deere Ground Force von Peg Perego

Der 1,70 Meter lange John Deere Ground Force mit Anhänger von Peg Perego schlägt in seiner Beliebtheit alle bisher genannten Elektroautos. Zu erkennen ist dies an den über 1.400 Rezensionen, die nahezu alle vier beziehungsweise fünf Sterne anzeigen. Der bis 7,3 km/h schnelle Trecker wird an beiden Hinterrädern durch zwei 165 Watt Motoren angetrieben. Extra griffige Profilreifen sowie ein Pedal für Gas und Bremse bieten einfachen Fahrspaß bis zu einer Steigung von zehn Prozent. Preis: 351 Euro.

John Deere Ground Force bei Amazon bestellen

Ducati GP

Foto: Peg Perego Ducati von Peg Perego

Das detailgetreu nachgebaute Elektromotorrad von Peg Perego mit dröhnendem Motor und wieder aufladbarer 12 Volt Batterie lässt die Herzen der Nachwuchsfahrer höher schlagen. Sie sieht genauso aus wie die originale Ducati, die bei den MotoGP-Weltmeisterschaften an den Start ging. Die Ducati besitzt einen Handgashebel und eine mechanische Pedalbremse. 7,6 km/h sind möglich. Zwei Knöpfe am Lenker sorgen für großes Vergnügen: Einer betätigt die Hupe, der andere lässt den Motor dröhnen. Preis 528 Euro.

Ducati GP bei Amazon bestellen

Turnado

Foto: Rollplay Turnado von Rollplay

Rollplay Turnado Elektro Go-Kart 24 V ist eine echte Weltneuheit. Der 24 V starke Turnado kombiniert die Stabilität und Kontrolle der traditionellen Elektro Go-Karts mit einer einzigartigen Radkonfiguration – die beiden größeren Vorderräder sorgen für eine reibungslose Lenkung und Balance, während die kleineren Hinterräder um 360 Grad schwenkbar sind, um Drifts zu erzeugen. Der Turnado ist für Kinder ab 8 Jahren und bis 60 kg gedacht und hat eine Betriebsdauer von 40 Minuten. Preis: 363 Euro.

Turnado Driftscooter bei Amazon bestellen

VW Bus

Foto: Rollplay VW Bus von Rollplay

Das Aufsitzfahrzeug von Rollplay mit entfernbarer Fußstütze im Original VW Bus-Look und mit detailgetreuem Armaturenbrett ist für Kleinkinder ab 1 Jahr geeignet. Ein ausklappbarer Sonnenschirm bietet einen guten UV-Schutz. Antrieb und Lenkung erfolgt entweder durch Erwachsene mit verstellbarer Schiebestange (abnehmbar) oder bei eingefahrenem Boden selbstständig mit den Füßen und per Lenkrad. Das 10,2 Kilogramm schwere Mobil ist 98 cm lang. Preis: 150 Euro.

VW Bus bei Amazon bestellen

Mercedes-AMG GL63

Foto: Jamara Mercedes-AMG GL63 von Jamara

Für die Kleinsten in der Familie hat Jamara-Kids ein kindgerechtes Fahrzeug im Mercedes-AMG GL63-Look. Die niedrige Sitzhöhe und der eigens konstruierte Kippschutz am hinteren Ende des Rutschautos sorgen für Sicherheit. Mit dem griffigen Lenkrad mit Hupe, echten Scheinwerferattrappen, Kühlergrill und Felgen, ist der Mercedes-Rutscher recht nah am Original designt. In der 2in1 Version gibt es noch einen Schub- und Haltegriff für den Rutscher. Preis: 67 Euro.

Mercedes-AMG GL63 bei Amazon bestellen

Preisstand: 17. August 2018

Wichtige Informationen zum Betrieb der Fahrzeuge

Wo kann/darf ich mit den Fahrzeugen fahren?

E-Fahrzeuge für Kinder sind ausschließlich auf Privatgelände, d.h. in Garagen und auf privaten Wegen und ausgewiesenen Rennstrecken, erlaubt.

Haben die Fahrzeuge ein TÜV/GS-Siegel?

Alle Rollplay-Fahrzeuge werden in eigenen Laboren geprüft, bevor sie auf den Markt kommen, und der Hersteller arbeitet ergänzend mit den Niederlassungen deutscher Prüfinstitute in Shanghai zusammen.

Welche Versicherung muss man haben?

Keine Spezielle.

Wie pflege ich mein Fahrzeug am besten?

Reinigen Sie es vorsichtig mit milder Seife und einem feuchten Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Nähe der elektrischen Teile kommt. Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch ab. Bewahren Sie das Fahrzeug im geschlossenen Raum auf, oder verwenden Sie eine Plane, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Halten Sie Ihr Fahrzeug von Öfen, Heizungen oder anderen Wärmequellen fern. Prüfen Sie regelmäßig alle Fahrzeugteile, um sicherzustellen, dass diese in einem einwandfreien Zustand sind. Prüfen Sie das Ladegerät, das Netzkabel, den Stecker und andere Zubehörteile auf Beschädigungen. Entfernen Sie beschädigte Teile und wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst für Ersatzteile, wenn auf Ihren Artikel noch Garantie besteht. Bedienen Sie das Fahrzeug nicht, wenn Teile beschädigt sind.

Thema Sicherheit: Die Geschwindigkeit der Fahrzeuge ist dem Alter der Kinder angepasst, und die Modelle für die Kleineren verfügen über eine Fernbedienung, mit der die Eltern, falls nötig, eingreifen können. Kinder sollten Helm und Ellbogenschoner als Schutzkleidung tragen. Kinder unter 8 Jahren sollten nur in Begleitung eines Erwachsenen fahren.

(FAQ von Rollplay)