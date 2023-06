sport auto-Award 2023 Sportwagen-Favoriten wählen und ein Jahr Wunschauto fahren!

Die sport auto-Leserwahl wartet 2023 mit vielen tollen Preisen auf. Wie man da rankommt? Einfach an der Online-Befragung teilnehmen, schon ist man bei der Verlosung dabei.

Hier geht´s direkt zur Teilnahme!

Extrem attraktiv ist der Hauptpreis: Denn wir verlosen ein ViveLaCar-Autoabo im Wert von 15.000 Euro! Was das konkret bedeutet? Der Sieger der Leserwahl kann sich auf der ViveLaCar-Webseite das Auto seiner Wahl aussuchen. Die einzige Begrenzung ist der Gesamtwert von 15.000 Euro, macht also einen monatlichen Abo-Wert von 1.250 Euro. Beim Jahres-Abo hat der Sieger 1.200 Freikilometer pro Monat. Versicherung, Steuern, Wartung – alle fixen Kosten bis auf das Tanken sind im ViveLaCar-Autoabo enthalten. Das Fahrzeugangebot bei www.vivelacar.com wechselt ständig, und statt ein Modell vorzubestimmen, überlassen wir 2023 dem Gewinner der Leserwahl die Auswahl seines Wunschautos aus dem tagesaktuellen Angebot.

Zu Beginn des Monats Mai hätte sich der siegreiche Leser bei den genannten Rahmenbedingungen zum Beispiel die folgenden Modelle aussuchen können: Hyundai i30 N Performance, Dodge Challenger SXT, BMW Z4 sDrive30i M oder Ford Mustang Mach-E.

Appetit bekommen? Also mitmachen! Dazu warten viele weitere tolle Sachpreise auf die Teilnehmer der sport auto-Leserwahl 2023: Unter allen Einsendungen verlosen wir außerdem einen Satz BBS-Felgen, einen Reifensatz von Michelin, ein KW-Fahrwerk sowie einen Gutschein von Liqui Moly. Wir wünschen allen Teilnehmern der sport auto-Leserwahl viel Glück!

So wird gewählt

Deutsche Wähler wählen gerne Deutsch. Daran gibt es prinzipiell nichts auszusetzen. Trotzdem wollten wir der Leserwahl seit 2015 einen internationaleren Touch verleihen und loben seither auch eine Importwertung aus. Heißt für Sie als Wähler: Im ersten Wahlgang küren Sie Ihren Favoriten aus allen (!) Kandidaten der jeweiligen Klasse, im zweiten Schritt dann das beste Importmodell – diese Kategorie ist gekennzeichnet mit einem blauen "i". Achtung: Bei Ford unterscheiden wir zwischen deutschen und US-Modellen. Und die Mini gelten bei uns als Briten. In jeder der durch Buchstaben gekennzeichneten Kategorien sind die Wahlvorschläge vorhanden – klicken Sie einfach auf Ihre Wahl. Vergessen Sie bitte nicht die Beantwortung der übrigen Fragen!

Teilnahmeschluss ist der 18. August 2023

Teilnahmebedingungen: Teilnehmen kann jeder Leser ab 18 Jahren, ausgenommen sind Mitarbeiter der Verlagsgruppe Motor Presse Stuttgart sowie ihre Angehörigen. Eine Teilnahme per Liste ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und in Heft 12/2023 mit Namen, Wohnort und Foto veröffentlicht. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden. Bei gesponserten Gewinnen behalten wir uns vor, Ihre Adressdaten zur direkten Gewinnauslieferung an den Sponsor weiterzugeben (Art. 6 I Iin. C) DSVGO). Rechtsweg, Barauszahlung und Umtausch sind ausgeschlossen. Näheres zu den Teilnahmebedingungen und unserem Datenschutz finden Sie auf www.leserumfragen.de/sportauto/datenschutz.

1. Preis: Ein Jahr ihr Wunschauto fahren im ViveLaCar-Autoabo im Wert von 15.000 Euro!

2. Preis: Ein BBS-Radsatz im Wert von bis zu 2.500 Euro

3. Preis: Ein Satz Michelin Pilot Sport 5 im Wert von bis zu 2.000 Euro

4. Preis: Ein KW-Fahrwerk im Wert von bis zu 1.000 Euro

5. Preis: Liqui-Moly-Gutschein für den Online-Shop im Wert von 300 Euro

