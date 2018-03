Für wahr ein schönes Design (klar, wem es gefällt). Ich fahre seit 3 Jahren den Ssangyong Actyon Sports Pickup mit 155 PS (Diesel), dessen Getriebe und Motor Lizenzbau von Daimler sind. Für mich ein ideales Spass-Zweck-und Freitzeitauto für Urlaub genauso wie die tägliche fahrt zur Arbeit. Und zuverlässig!

Okay, hier geht es aber um den Ssangyong Musso. Wie bereits erwähnt, schön gemacht. Aber was soll man mit einem Pickup anfangen, dessen Ladefläche nach 2 Kästen Wasser bereits am Ende ist? Hier hat Ssangyong eindeutlich das Ziel verfehlt. Wenn das Pickup dann auch nur eine Zulassung wie der Actyon Sports als LKW erhält, dann darf der zukünftige Besitzer noch nicht einmal Sonntags seinen Pferdetrailer über die Landstraße damit ziehen (LKW-Gespanne dürfen ja Sonntags nicht auf die Piste). Ja, wäre hier die Ladefläche nur 20cm länger als beim Vorgänger, dann könnt man ins grübeln kommen.