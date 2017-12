Das Anforderungsprofil ist schon entlarvend, denn Kenntnisse von Fahrzeugen, deren Technik und Historie, wird nicht erwartet, nur ein äußerst vages "Interesse an Autothemen"!

Dann muss man sich auch nicht über die Unkenntnisse der Online-Redakteure bezüglich der Autohistorie - wir erinnern uns an die "Ghibli"-Peinlichkeit - wundern und auch nicht über die tatsächlich hier getätigte Empfehlung nach dem selbst vorgenommenen Ölwechsel nur bis zur Hälfte zwischen den Markierungen aufzufüllen, was schon regelrecht schräg gewesen war und allgemeines Kopfschütteln und Verständnislosigkeit, sowie Heiterkeit ausgelöst hatte.



Es ist schon richtig, hat man wirkliches Wissen, vernebelt es einem nur die Sicht auf die "Virtual Reality" und zum von der Redaktion so überaus stark propagierten "autonomen Fahren", muss man schließlich auch keinerlei Kenntnisse vorweisen können!;-)

Mitleidig schmunzelnd verbleibe ich gern in der wahren Realität und verzichte auch auf eine Bewerbung....!:-)