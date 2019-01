Das wird der neue Subaru WRX 45 Sek.

Die Frontansicht wurde nach den neuen Designvorgaben gestaltet. Typisch WRX sind die weit ausgestellten Radläufe, die mit speziellen Kiemenelementen enden. Der Heckdeckel scheint einen Spoiler zu integrieren. Die Studie setzt zudem auf Miniausleger mit Rückblickkameras statt konventioneller Spiegel. Das Modell kommt bei einem Radstand von 2.730 Millimeter auf eine Länge von 4.630 Millimeter, eine Breite von 1.950 Millimeter und 1.430 Millimeter Höhe. Der Viziv Performance hält den Kontakt zur Straße dank 245/40er Reifen auf 20 Zoll großen Felgen. Fünf Passagiere nimmt er maximal auf. Wobei der Fahrer über die nächste Generation des Eye-Sight-Assistenzsystem verfügt. Weitere Angaben zu Motorisierung des Boxer-Motors bleibt Subaru ebenso schuldig, wie Angaben über die Fahrleistungen.

STI-Sondermodelle im limitierter Auflage

Foto: Subaru Die WRX STI S208-Modelle sollen per Losverfahren vergeben werden.

Ebenfalls in Tokio zu sehen sein wird der WRX STI in der Sonderspezifikation S208. Von diesem sollen nur 450 Exemplare aufgelegt werden. Da WRX-Sonderserien stets sehr begehrt sind, wird bei überhöhter Nachfrage per Losverfahren über die Vergabe entschieden. Zu haben sein soll der nur in Japan. Gleiches gilt für den ebenfalls von STI verfeinerten VRZ STI Sport, von dem es nur 100 Exemplare geben wird.

Der WRX STI S208 glänzt unter anderem durch sein aus Carbon gefertigtes Dach, ein neu abgestimmtes Fahrwerk sowie einer weiter gesteigerten Motorleistung. Konkrete Angaben bleibt Subaru schuldig, aber schon der S207-Vorgänger brachte aus seinem Zweiliter-Turboboxer 323 PS und 431 Nm Drehmoment an den Start.

Der BRZ STI Sport tritt zwar auch nach diesem Upgrade nicht mit mehr Leistung an, dafür soll die Fahrwerksabstimmung auf noch mehr Handlichkeit getrimmt worden sein. Dazu gibt es eine Sonderlackierung in „Cool Grey Khaki“.

XV- und Impreza-Ausblick

Subaru stellt Offroadfähigkeiten heraus 1:19 Min.

Ebenfalls gezeigt werden zwei Konzepte auf Basis des XV und des Impreza. Das XV Fun Adventure Concept soll die Offroad-Tauglichkeit des Crossovermodells stärker herausarbeiten. Dazu wurde der XV dezent höhergelegt, mit neuen Beplankungen an Front, Heck und den Flanken versehen und mit einem Dachgepäckträger bestückt. In den Radhäusern drehen sich schwarz gehaltene Leichtmetallfelgen mit grob profilierten Reifen.

Wie ein mögliches Sportmodell des Impreza unterhalb des WRX aussehen könnte, zeigt die Studie Impreza Future Sport Concept.

Sport unterhalb des Impreza WRX 1:03 Min.

Die Studie wurde tiefergelegt und erhielt neue Schürzen an Front und Heck. Aus dem Heckdiffusor lugt zudem ein mittig angeordnetes doppelendrohr. Die Leuchten rundum wurden abgedunkelt.