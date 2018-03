Seit 2013 kündigt Subaru neue Modelle mit entsprechenden Viziv-Studien an. Auf relativ seriennahe Conceptcars folgte immer ein entsprechendes Serienmodell. Auf dem Genfer Autosalon 2018 ist es wieder soweit.

Subaru schiebt mit dem Viziv Tourer Concept eine neue Studie ins Rampenlicht, die vermutlich einen Ausblick auf den nächsten Subaru Levorg gibt. Das Viziv Tourer Concept baut erneut auf der neuen globalen Plattform von Subaru auf. Damit gelten auch künftig Boxermotoren und Allradantrieb als gesetzt.

WRX mit Kombiheck

In der Länge kommt der sportlich gezeichnete Kombi auf 4,78 Meter, in der Breite misst er 1,93 Meter und in der Höhe 1,44 Meter. Der Radstand des Viersitzers wird mit 2.730 Millimeter angegeben. Für einen ordentlichen Auftritt haben die Japaner der Studie 20 Zoll große Leichtmetallräder unter die dicken Kotflügelbacken gespannt, die mit 245/40er Reifen bezogen sind. Auch sonst wirkt der Tourer wie ein WRX-Entwurf, dem man ein Kombiheck aufgespannt hat. Überall öffnen sich Be- und Entlüftungskiemen, die Radläufe sind mit Carbon verbreitert und am Heck presst sich eine Doppelrohrabgasanlage durch einen großen Diffusor.

Die Außenspiegel wurden durch Mini-Kameras ersetzt, die Motorhaube zeigt sich mit einem Luftschlitz durchzogen.