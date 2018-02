Wahnsinn – Philadelphia gewinnt zum ersten Mal in der Geschichte den Super Bowl und bezwingt im Endspiel die New England Patriots. Finden Sie nicht so spannend? Aber vielleicht die lustigen Werbespots der Auto-Hersteller in den Spielpausen.

Während in Deutschland Werbespots für Online-Apotheken wie Unkraut aus den Werbeblocks im Privatfernsehen sprießen, gibt es einmal im Jahr ein Feuerwerk des Werbefilms. Gezündet wird es in den Spielpausen des Super Bowl – dem amerikanischen TV-Highlight mit Millionen von Zuschauern. Wegen des riesigen Publikums legen sich die Werbetreibenden mächtig ins Zeug. Kein Wunder, dass auch die Automobilhersteller mit von der Partie sind.

Kia inszeniert beispielsweise Aerosmith-Frontmann Steven Tyler als gealterten Rennfahrer, der im neuen Stinger seinen ganz eigenen Jungbrunnen findet. Auf eine ähnlich spirituelle Reise wird Jurassic Park-Star Jeff Goldblum im Werbespot zum neuen Jeep Wrangler geschickt. Natürlich spielt dabei auch ein T-Rex eine Rolle. Bei Ram Trucks ist man dagegen bodenständiger unterwegs – und zwar auf Island. Eine Horde Wikinder bevölkert den neuen Ram 1500 und grölt eine sehr derbe Version von „We will rock you“.

In Dodge Musclecars über leere Straßen

Dodge würdigt den Super Bowl auf eine ganz eigene Art als Ereignis, das Menschen zusammenbringt. In deren Clip zum Super Bowl feiert die Marke mit ihren Musclecars, dass die Straßen während des Super Bowl leer sind und zu hemmungslosem Fahrvergnügen einladen. Trotzdem natürlich nicht zur Nachahmung empfohlen, was Challenger, Charger und Co da so veranstalten.

Während Toyota Würdenträger verschiedenster Konfessionen in einem Auto versammelt und Lexus einen Superhelden aus dem Marvel-Universum ans Steuer setzt, wirft bei Hyundai ein Schiedsrichter kleine Kinder vom Fußballfeld, weil sie etwa in der Nase bohren oder zu kurze Füße haben. Klingt unfair? Die Eltern am Spielfeldrand freuen sich dennoch über den rigorosen Schiri. Untenstehend finden Sie alle Werbespots der Automobilhersteller zum Super Bowl 2018. Viel Spaß beim Anschauen.

Kia-Stinger als Jungbrunnen

Der unfaire Schiri im Hyundai Kona

Jeep Wrangler vom T-Rex verfolgt

Toyota bringt Konfessionen zusammen

Im Challenger über leere Straßen ballern

Wikinger rocken im RAM 1500

Marvel-Held fährt Lexus