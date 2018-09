Mit einer Steigerung um fast 50 Prozent setzen die SUV ihren Siegeszug in Deutschland fort. Doch so mancher Verkaufserfolg ist in Wahrheit gar keiner, der Grund ist eine Gesetzesänderung.

Ein merkwürdiger August liegt da hinter uns, zumindest aus der Sicht auf die Zulassungstabelle. Mit rund 316.000 Pkw-Erstzulassungen – üblich sind um diese Jahreszeit rund 60.000 weniger – legt der Neuwagenabsatz um fast 25 Prozent zu. Doch der Grund dafür ist nicht etwa in kollektivem Reichtum der Deutschen zu finden, sondern in einer von vielen Kunden noch gar nicht bemerkten verdeckten Steuererhöhung. Die Berechnung der Kfz-Steuer, die bekanntlich den CO2-Wert als Grundlage hat, ändert sich zum September 2018 zum Teil recht deutlich. Denn die ab Herbst vorgeschriebene WLTP-Prüfung statt der bisherigen auf dem Prüfstand ermittelten Verbrauchswerte weist in aller Regel höhere Werte bei den einzelnen Modellen aus.

Foto: Suzuki Der neue Suzuki Jimny kommt im Oktober zu den Händlern. Entsprechend geht es bei den Zulassungszahlen nun bergab beim bisherigen Modell.

Dies ist auch der Grund, warum nicht nur bei SUV, sondern auch in nahezu allen anderen Segmenten die Zulassungszahlen durch die Decke gingen. Wer sein Fahrzeug noch im August zur Erstzulassung brachte, erreichte damit praktisch einen Steuernachlass auf Lebenszeit. Ein Paradebeispiel hierfür ist der vermeintliche Überraschungserfolg des Mitusbishi Pajero, der im August fast so viel Neuzulassungen erzielt wie in den gesamten sieben Monaten zuvor. Doch die über 95 Prozent Anteil gewerblicher Zulassungen beim Pajero zeigen: Hier haben in erster Linie Händler ihren Bestand noch schnell mit einer Tageszulassung versehen.

Dieser Umstand macht es etwas schwierig, die SUV-Neuzulassungen dieses Monats in einen langfristigen Kontext zu setzen. So ist die fabulöse Zuwachsrate von 91,1 Prozent bei Jeep nur eine Momentaufnahme vor dem Hintergrund dieser Ausnahmesituation, im Gesamtjahr legte die Marke „nur“ um 29,8 Prozent zu. Angesichts dieser Sondersituation lohnt sich ein Blick auf die Verlierer. Wer selbst während dieser Zulassungs-Rallye rote Zahlen schreibt, ist entweder ein Auslaufmodell oder hat ein echtes Akzeptanzproblem.

Zur ersten Gattung dürfen der Suzuki Jimny (-78 Prozent) und der Honda CR-V (-70 Prozent) gezählt werden, bei beiden steht im Oktober eine neue Modellgeneration in den Händler-Showrooms. Fragen werfen hingegen die schlechten Zahlen von eigentlich stets erfolgreichen Modelle wie dem Nissan X-Trail (-76%), Mercedes GLA (-65%) oder BMW X1 (-33%) auf. Auch andere Erfolgsmodelle des bisherigen Jahres (Mercedes GLC, Opel Mokka, Mazda CX-5) lassen im August tüchtig Federn und werden in der Tabelle nach hinten durchgereicht.

Für den Platz an der Sonne dürfte es aber auf absehbare Zeit keinen Herausforderer geben. Denn um am VW Tiguan (im August fast 8.500 Neuzulassungen und eine Zuwachsrate um stramme 69,7 Prozent) vorbeizuziehen, steht ein weiterer VW im Weg. Der T-Roc zementiert gerade mit Riesenabstand auf den Drittplatzierten seinen 2. Platz, er ist das einzige Modell, das dem Tiguan auch nur im Ansatz gefährlich werden könnte. Gemeinsam erreichen die zwei Modelle T-Roc und Tiguan fast 40 Prozent Marktanteil bei den SUV. Bezogen auf den Gesamtmarkt nehmen die SUV und Geländewagen inzwischen die Drittelmarke ins Visier: 94.830 der 316.405 Neuzulassungen im August entfielen auf diese Kategorie.

Modellreihe Neuzulassungen 08/18 Veränd. ggü. 08/2017 % gewerbl. Halter Anteil % Neuzulassungen 01-08/18 TESLA MODEL X 35 -55,1 57,1 474 SSANGYONG KORANDO 64 -14,7 43,8 407 LEXUS NX 79 -25,5 57,0 704 SSANGYONG REXTON 84 -18,4 48,8 667 SSANGYONG TIVOLI 97 5,4 51,5 755 LADA NIVA 155 10,7 23,2 977 JAGUAR E-PACE 214 X 57,9 1.775 SUBARU FORESTER 294 29,5 36,4 1.995 SUBARU XV 349 195,8 21,8 2.003 KIA NIRO 375 0,8 55,5 3.050 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 453 X 26,3 6.275 SUZUKI VITARA 581 -24,5 55,2 4.838 VOLVO XC40 583 X 52,0 3.085 TOYOTA RAV 4 590 -9,1 50,8 5.440 MITSUBISHI ASX 646 -25,3 34,8 7.295 PEUGEOT 2008 1.062 74,7 52,7 9.151 TOYOTA C-HR 1.135 14,6 53,6 9.494 MAZDA CX-5 1.199 -15,6 57,5 12.487 HYUNDAI KONA 1.228 X 40,8 7.663 MAZDA CX-3 1.647 23,6 47,4 10.648 SKODA KAROQ 1.662 X 52,2 14.169 FORD ECOSPORT 1.997 59,9 35,2 13.677 OPEL CROSSLAND X 2.094 32,6 57,3 15.089 DACIA DUSTER 2.945 80,3 27,3 18.572 SEAT ARONA 3.483 X 56,0 16.088

Wegen der verzerrten Verhältnisse durch Tageszulassungen haben wir uns diesmal auch ganz besonders ausführlich dem Thema „gewerbliche Halter“ gewidmet. Denn sortiert man die Zulassungen nach dem Anteil der Privatkäufer, die tatsächlich ein Fahrzeug erworben haben, ergibt sich ein zum Teil erheblich anderes Bild zu den „erfolgreichsten“ SUV auf dem deutschen Markt. In unserer Tabelle haben wir es zusammengefasst – die 25 SUV-Modelle mit dem höchsten Privatkundenanteil.

