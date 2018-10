Das war ein Absturz mit Ansage: Nach der hektischen Zulassungsrallye im August, bei der noch schnell vor Inkrafttreten der neuen WLTP-Richtlinie abertausende Lagerfahrzeuge mit Tageszulassungen und Rabatten in den Markt gedrückt wurden, folgte der freie Fall. Ein Minus von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat liefert den schlechtesten Septemberwert dieses Jahrzehnts, nach über 316.000 Neuzulassungen im August waren es einen Monat später nur noch 200.134 Pkw, die erstmals zugelassen wurden.

Foto: Dino Eisele Mit Schlagseite: Generationswechsel und WLTP-Chaos schickten den Audi Q3 ins Kellerduell. Selbst vom Lada Niva wurden im September mehr verkauft.

Selbst bei den von Erfolg verwöhnten SUV ging es kräftig bergab, um immerhin -9,6 Prozent. Doch nachdem alle anderen Segmente zum Teil deutlich dramatischer verloren, konnten die Offroader dennoch ihren Marktanteil auf nun fast 30 Prozent ausbauen: 56.940 Geländewagen und SUV kamen im September 2018 erstmals auf die Straße.

SUV steigern Marktanteil

Die WLTP-Homologation (Abkürzung für Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) hat seit September den zuvor in Europa gültigen NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) abgelöst. Wegen der aufwändigen Messprozeduren, einem Run auf die wenigen hierfür geeigneten Prüfstände und nicht zuletzt der enorm großen Modellvielfalt hat es die VW-Konzernmarken im September besonders schwer erwischt: Bei Audi (-77,7 %), Porsche (-75,5 %) und VW (-61,9 %) fiel der Rückgang zum Vorjahresmonat insgesamt am stärksten aus. Zwar hat VW mittlerweile gemeldet, dass die verkaufsstärksten Modelle inzwischen ihre WLTP-Freigabe erreicht haben, doch um das Ruder im September herumzureißen, war das eindeutig zu spät.

So müssen sich also in einer denkwürdig durcheinandergewürfelten Zulassungsstatistik die üblichen Verkaufsschlager Audi Q3 (-94%), Skoda Kodiaq (-84%) und VW Tiguan (-85%) hinter Modellen wie dem Hyundai Kona oder dem Subaru XV einsortieren, das kennt man eigentlich anders. Doch auch manche Importmarke hat es im September erwischt. Dacia Duster (-69%) oder Nissan Qashqai (-42%) wurden beispielsweise ebenfalls vom Nachbeben des „irren“ August niedergestreckt.

Top 25 SUV September 2018

Marke / Modellreihe Zulassungen 09/18 Änderung % ggü. 09/17 % gewerbl. Halter Zulassungen 01/18 - 09/18 KIA SPORTAGE 896 -19,1 71,4 10.139 TOYOTA C-HR 958 -24,3 68,7 10.452 VW TIGUAN 962 -84,6 70,8 60.632 BMW X5 977 55,6 73,8 6.829 VOLVO XC40 983 X 49,8 4.068 SEAT ARONA 1.019 X 59,8 17.107 BMW X2 1.088 X 65,7 5.796 MERCEDES GLA 1.159 -14,7 47,8 9.805 OPEL GRANDLAND X 1.224 75,9 69,3 11.593 HYUNDAI KONA 1.268 X 55,4 8.931 RENAULT CAPTUR 1.299 -14,5 73,6 18.872 OPEL CROSSLAND X 1.345 -16,9 70,9 16.434 VW T-ROC 1.446 X 66,3 29.213 SKODA KAROQ 1.505 X 31,0 15.674 PEUGEOT 2008 1.519 83,9 52,7 10.670 NISSAN QASHQAI 1.551 -42,0 88,3 18.654 MAZDA CX-3 1.707 0,6 39,1 12.355 FORD ECOSPORT 1.955 44,7 40,6 15.632 OPEL MOKKA 2.051 -30,1 84,0 19.301 MAZDA CX-5 2.178 10,2 49,2 14.665 BMW X3 2.382 69,1 71,0 13.017 BMW X1 2.422 -35,1 61,0 23.636 FORD KUGA 2.689 16,5 61,3 32.977 HYUNDAI TUCSON 2.854 46,6 79,8 20.273 MERCEDES GLK, GLC 3.141 -33,3 76,5 30.066

Jeep legt um 80 Prozent zu

Im Gegenzug gibt es natürlich lachende Dritte. Am breitesten grinst man derzeit sicher in Stuttgart, denn zum ersten Mal überhaupt steht ein Mercedes-SUV auf Platz 1 der Zulassungsstatistik. Aber auch in der Offenbacher Zentrale von Hyundai Motor Deutschland dürfte Zufriedenheit herrschen, der Tucson holt im September (mit einer Zuwachsrate von +46 Prozent) einen spektakulären zweiten Platz. Und nicht zu vergessen die Traditionalisten von Jeep: Mit einem Zulassungsplus von 79,7 Prozent in diesem insgesamt völlig verkorksten Monat fahren die Erfinder des Geländewagens bei der Steigerungsrate nach ganz vorne, auch wenn es bei den totalen Stückzahlen nur für den einen oder anderen Überraschungserfolg in der Tabellenmitte genügt.

Die exakten Verkaufszahlen und Platzierungen der SUV-Neuzulassungen im September 2018 zeigen wir Ihnen in unserer Fotoshow.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten. Einzelne SUV-Modelle, die von den Herstellern in anderen Klassen (z.B. Mini-Van) homologiert und beim KBA gelistet sind, finden keine Berücksichtigung.