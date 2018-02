Porsche-Tuner Techart präsentiert auf dem Autosalon in Genf sein neues Tuningprogramm für den Porsche Panamera Sport Turismo. Gezeigt wird die besonders sportliche und luxuriöse Version GrandGT Supreme.

Äußerlich präsentiert sich der Porsche Panamera Sport Turismo mit dem neuen GrandGT-Stylingpaket, welches unter anderem satte Radlaufverbreiterungen an allen vier Rädern neue Seitenschwellerverkleidungen, neue Schürzen vorne und hinten sowie eine neu konturierte Motorhaube umfasst.

In den verbreiterten radläufen drehen sich hauseigene 22-Zoll-Leichtmetallfelgen. Durch den Diffusor in der Heckschürze lugt eine Sportabgasanlage mit Titan-/Carbon-Endrohren. Abgerundet wird der Gesamtauftritt durch eine Sonderlackierung in Racing Green.

Innen komplett mit Leder ausgekleidet

Innen durfte sich die Techart-Ledermanufaktur austoben. So wurde der Porsche Paqnamera Sport Turismo über und über mit feinstem Nappaleder und markanten, mehrfarbigen Kontrastnähten ausgeschlagen. Dazu gibt es ein Sportlenkrad sowie lackierte Bedienelemente und Zierzeile.

Für souveräne Fahrperformance zeichnet die Techart-Leistungssteigerung für den Panamera Turbo auf 640 PS verantwortlich. Das Drehmoment steigt auf 900 Newtonmeter. 3,4 Sekunden liegen zwischen Stillstand und 100 km/h, nach weiteren 8,3 Sekunden erreicht der Sport Turismo mit Techart-Power 200 km/h.