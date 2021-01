Anzeige Teleskop-Winterprodukte von KUNGS zu gewinnen! Diese drei Finnen bieten Schnee, Eis und Frost die Stirn

I. TELE-SCHNEESCHIEBER: für mehr Reichweite

Der ausziehbare KUNGS Schneeschieber mit Teleskopstange und integriertem Eiskratzer erleichtert besonders SUV-Besitzern von das Leben.

Dank der praktischen Teleskopstange, die sich von 67 Zentimeter bis auf 103 Zentimeter ausziehen lässt, kann das eingeschneite Auto im Nu auch von zentimeterdicken, festen Schneedecken befreit werden.

Durch die große Reichweite und leichte Handhabung bleibt die Kleidung sauber und wird vor herabfallendem Schnee geschützt – Autofahrer müssen also nicht im weißen Gewand in den Wagen steigen. Der Schneeschieber hat weich-gummierte Ränder und ist somit besonders schonend zum Lack. Der Eiskratzer auf der anderen Seite mit der ultra-starken, 10 cm breiten drehbaren Schaberklinge und den scharfen Eiszähnen dagegen ist stark im Einsatz gegen Eis und Frost auf den Autoscheiben.

II. TELE-SCHNEESCHAUFEL: Allzweckwaffe bei Schneechaos

Totales Schneechaos, das Auto ist bis über die Radkappen eingeschneit? Kein Problem: Mit der KUNGS Schneeschaufel mit Teleskopstiel lässt sich das Fahrzeug mühelos auch von größeren Schneemengen befreien – und das ohne Rückenschmerzen.

Die robuste Schneeschaufel ist von 77 Zentimeter auf bis zu 101 Zentimetern ausziehbar, so dass kraftschonend jeder Winkel erreicht werden kann. Der Schaufelgriff liegt auch mit Handschuhen optimal in der Hand und die stabile Konstruktion hält selbst starkem Druck auf fest gepresstem Schnee stand.

III. STAR-IS: Multitalent mit flexiblem Kopf

Autofahrer, die diesen Winter den Star-IS an Bord haben, brauchen sich zukünftig keine Sorgen mehr über einen plötzlichen Wintereinbruch und unvorhergesehene Schnee- und Eisüberraschungen zu machen. Denn die drehbare Schneebürsten-Eiskratzer-Kombination mit der integrierten Gummilippe vereint gleich mehrere, praktische Funktionen in einem Gerät und rückt Schnee, Eis – und sogar Nässe kräftig zu Leibe.

Die Doppelfunktion des flexiblen Kopfes zahlt sich aus: Die lackschonenden Borsten befreien das Fahrzeug von allen Schneearten während der Gummiabzieher mühelos nasse, schwere Schneereste und Nässerückstände entfernt.

Einfach und schnell lässt sich die Kopffunktion über ein hochwertiges Schließsystem in zwei Positionen verstellen: waagerecht oder senkrecht. Für extra lange Reichweite in beiden Einstellungen sorgt die stabile und stufenlos einstellbare Teleskopstange. So erreicht Star-IS in der T-Form eine Länge bis zu 114 cm und ist in der senkrechten Einstellung flexibel von 93 bis auf 125 cm ausziehbar.

Der Eiskratzer mit der drehbaren Schaberklinge und den scharfen Eiszähnen ist dagegen stark im Einsatz gegen Eis und Frost auf den Autoscheiben.

Mehr Infos unter: www.kungs.fi/de