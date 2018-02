Tesla macht weiter Verluste: Im vierten Quartal 2017 verlor das Unternehmen 675 Millionen Dollar (550 Millionen Euro). Das sind weniger als erwartet, aber mehr als im vierten Quartal des Vorjahres. Weil der Umsatz mit 44 Prozent überraschend stark zulegte, stieg die Tesla-Aktie nach Börsenschluss um zwei Prozent.

Download Tesla Ergebnis Q4 2017 (PDF, 0,24 MByte) Kostenlos

Umsatz steigt auf 3,3 Milliarden Dollar

Der Umsatz stieg um 44 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar (2,7 Mrd. Euro). Am Ziel, bis Mitte des Jahres 5.000 Model 3 pro Woche zu bauen, hält Tesla fest. Ende des ersten Quartals soll die Produktion zunächst auf 2.500 Autos pro Woche gesteigert werden. Damit fährt die Produktion langsamer hoch als angekündigt.

Lieferengpässe bringen Tesla Verluste

Im dritten Quartal 2017 hatte Tesla seine selbstgesteckten Ziele klar verfehlt. Vom Model 3 wurden lediglich 260 Stück gefertigt. Dass das Quartalsergebnis erheblich geringer ausfiel, begründete Tesla lediglich mit „Produktionsengpässen“ und betonte, es gebe keine grundsätzlichen Probleme mit der Fertigungs- und Lieferkette. In einem Brief an die Aktionäre hieß es, der Anlauf der Massenproduktion sei eine Herausforderung, die Fertigung werde aber stetig erhöht.

1,4 Milliarden Dollar Verlust in Q3 2017

Der Bericht aus der „Produktionshölle“, wie Elon Musk das Anlaufen der Produktion nennt, klang so: „Wir machen weiter Fortschritte, die anfänglichen Engpässe zu lösen“. Es sei aber schwer, vorauszusagen, wie lange es dauern werde, die Probleme zu bewältigen, so Musk. Am 1.11.2017 musste Tesla zudem miserable Zahlen im 3. Quartal vermelden: 1,4 Milliarden US-Dollar an Cash hatte der US-Autobauer im Quartal „verbrannt“. Der Rekordverlust fiel auf 619 Millionen US-Dollar (umgerechnet 533 Millionen Euro). Im Vorjahresquartal hatte Tesla noch 22 Millionen Dollar verdient.

Tesla Ergebnis 2016

Im vierten Quartal 2016 konnte Tesla noch rund 22.000 Fahrzeuge ausliefern, drunter 12.700 Model S und 9.500 Model X. Im Gesamtjahr 2016 addieren sich die Auslieferungen so auf 76.230 Fahrzeuge. Noch im Oktober hatte die Firma bekräftigt, mindestens 80.000 Autos an die Kundschaft bringen zu wollen. Tesla ergänzt aber, dass sich aktuell noch 6.450 Fahrzeuge in Auslieferung befinden, die aber dann dem 1. Quartal 2017 zugeschlagen werden.

Produktion deutlich gestiegen

Die Verzögerungen bei den Auslieferungen seien auf die Softwareumstellung beim Autopiloten zurückzuführen. Bei den Produktionszahlen konnte Tesla hingegen deutlich zulegen. Insgesamt hatten die Amerikaner in 2016 83.922 Fahrzeuge gefertigt, was einem Zuwachs um 64 % gegenüber 2015 entspricht.

Die Zukunftspläne von Tesla bleiben dennoch ambitioniert. Bis 2018 soll die Produktion auf 500.000 und bis 2020 auf eine Million Fahrzeuge pro Jahr steigen.