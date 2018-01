In den USA für Nordamerika gebaut: Toyota hat in Detroit den neuen Avalon vorgestellt. Die fünfte Generation der Limousine der gehobenen Mittelklasse basiert auf einer neuen Plattform und hat einen Kühlergrill, der beinahe die komplette Fahrzeugfront einnimmt.

Der amtierende US-Präsident und Freund heimischer Produkte Donald Trump wird den neuen Toyota Avalon wohl mögen: Die Japaner betonen, dass die Limousine ausschließlich in den USA entwickelt und gebaut wird – mit amerikanischen Angestellten wie Chefingenieur Randy Stephens und dem Chef von Toyotas kalifornischem Designstudio (Calty Design Research Incorporated) Kevin Hunter. Hunter hat die Blechhaut straff über den Avalon gespannt, der beispielsweise gegen die US-Version des VW Passat antritt. Scharfe Kanten spiegeln das Licht, während vorne ein gigantischer Kühlergrill das Gesicht des amerikanischen Japaners prägt. In seinen Dimensionen ist der neue Avalon länger, niedriger und breiter als sein Vorgänger, die kürzeren Überhänge vorne und hinten lassen die Limousine sportlicher wirken. Schmale Voll-LED-Frontscheinwerfer bringen Licht ins Dunkel, die Heckleuchten arbeiten ebenfalls mit LEDs. 17 bis 19 Zoll große Räder drehen sich unter dem Avalon. Der verkleidete Unterboden sorgt für eine verwirbelungsarme Luftführung und am Heck verringern ein Spoiler und ein Diffusor unerwünschten Auftrieb. Die Abgase entweichen über zwei chromverblendete Doppelendrohre. Der cw-Wert des neuen Avalon verbessert sich auf 0,27 gegenüber den 0,28 des Vorgängers.

Modelljahr 2019 vorgestellt 8:17 Min.

Moderne LED-Lichttechnik

Der Avalon ist laut Toyota das erste Modell, das die neueste Lichttechnik des Konzerns erhält. Der Hersteller spricht von 60 Prozent mehr Breite bei der Ausleuchtung des Nahbereichs. Das Kurvenlicht soll nicht nur die Sicht bei schneller und langsamer Fahrt durch Kurven, sondern auch beim Spurwechsel und beim Rückwärtsfahren verbessern. Die Blinklichter sind sowohl vorne als auch hinten als dynamisches Blinklicht ausgeführt.

Holz, Leder und Assistenten

Die schmalen Säulen und die großen Fensterflächen sollen den neuen Avalon laut Hersteller sehr übersichtlich machen. Der Innenraum ist mit Leder, Holzelementen von Yamaha und Aluminium-Applikationen ausgekleidet. Am oberen Ende der Mittelkonsole sitzt ein 9-Zoll-Multimedia-Bildschirm (zirka 23 Zentimeter), unter dem sich das Fach für induktives Laden dafür geeigneter mobiler Endgeräte befindet. In dem Fach sitzt auch eine 12-Volt-Buchse, außerdem sind fünf USB-Buchsen im Fahrzeug verteilt, drei davon befinden sich in der Mittelkonsole. Vor dem Lenkrad informiert ein 7-Zoll-Display (zirka 18 Zentimeter) den Fahrer über die Fahrdaten und die Arbeit des aktiven Spurverlassenswarners, des Notbrems-Assistenten, des Totwinkelwarners und des Querverkehr-Warners für das Heck. Als komfortable Anzeigen-Alternative kann der Fahrer ein 10 Zoll großes (zirka 25 Zentimeter) Head-up-Display nutzen, das nicht nur die Geschwindigkeit und die Drehzahl anzeigt, sondern auch den gewählten Fahrmodus, Navigationshinweise und die aktuellen Audioeinstellungen.

Foto: Toyota Immer von JBL: In der Basis beschallen acht Lautsprecher, beim Topmodell 14 Lautsprecher den Innenraum des neuen Toyota Avalon.

Amazon Alexa und Toyota

Für Basissound sorgt im neuen Avalon eine Audioanlage von JBL, die mit acht Lautsprechern arbeitet. Gegen Aufpreis gibt es eine ebenfalls von JBL stammende 1.200-Watt-Anlage mit 14 Lautsprechern. Apple CarPlay ist in allen Ausstattungslinien Serie und Entune 3.0 App Suite Connect sorgt dafür, dass im Avalon auch Apps von Drittanbietern laufen. Hinzu kommt Entune 3.0 Toyota Connected Services, der verschiedene zeitlich beschränkte Onlinezugänge und Online-Services umfasst. Außerdem lassen sich per Amazon Echo (Alexa) oder über eine Smartwatch das Auto verriegeln, der Motor starten oder der Kraftstofffüllstand überprüfen. Nach eigenen Angaben gehört Toyota damit zu den ersten Herstellern, die eine Home-to-Car-Steuerung per Amazon Echo anbieten.

Foto: Toyota Ergonomisch top: Der Multimediabildschirm sitzt am oberen Ende der Mittelkonsole.

Adaptives Fahrwerk

Das Magnetic-Ride-Fahrwerk des neuen Avalon arbeitet serienmäßig mit einer adaptiven stufenlosen Dämpferverstellung. Es soll Wanken und Nicken entgegenwirken sowie das Überfahren von Schlaglöchern komfortabeler machen. Die Anpassung der magnetorheologischen Dämpfer erfolgt radselektiv innerhalb von 20 Millisekunden. Der Fahrer kann zwischen den Einstellungen Eco, Normal und Sport+ wählen. Die gewählte Einstellung beeinflusst nicht nur das Fahrwerk, sondern auch die Gasannahme, die elektronische Servolenkung und den Motorsound. Für die Modulation des Motorsounds betreibt Toyota einigen Aufwand. So sorgen Sport-Schalldämpfer, ein Soundgenerator für den Ansaugtrakt (Intake Sound Generator – ISG), Active Noise Control (ANC) und Engine Sound Enhancement (ESE) für eine angemessene Akustik. ANC und ESE unterdrücken Außengeräusche und leiten den Motorsound ans JBL-Soundsystem weiter. Im Normalmodus verspricht Toyota hingegen für den Innenraum eine „Bibliotheks-Ruhe“ – neue Türdichtungen und der mannigfaltige Einsatz von Dämmmaterialien sollen diese Stille ermöglichen.

Foto: Toyota Topmodell der Baureihe: Toyota Avalon XSE.

Sechszylinder-Motor oder Hybrid

Im Toyota Avalon sorgt entweder ein 3,5-Liter-V6 oder ein Hybridsystem mit 2,5-Liter-Vierzylinder, 650-Volt-Elektromotor und stufenlosem Getriebe für Vortrieb. Der V6 arbeitet mit Direkteinspritzung und einer Atkinson-Ventilsteuerung und ist an eine neu entwickelte 8-Gang-Automatik gekoppelt, die die 6-Gang-Automatik des Vorgängers ablöst. Die mittleren Gänge der neuen Automatik sind kurz übersetzt, während der achte Gang aus Spritspargründen lang übersetzt ist. In höheren Ausstattungen kann der Fahrer die Gänge über Lenkrad-Schaltpaddles wählen.

Modelljahr 2019 vorgestellt 8:16 Min.

Der Vierzylindermotor des Hybridsystems arbeitet mit einer variablen Ventilsteuerung, deren Einstellung nicht über Öldruck sondern über einen Elektromotor erfolgt. Außerdem sollen laserbeschichtete Ventilsitze, eine hohe Verdichtung von 14:1, Mehrloch-Direkteinspritzdüsen, ein variables Kühlsystem, ein gekühltes Abgas-Rückführungssystem und eine vollvariable Ölpumpe für einen effizienten Einsatz von Kraftstoff sorgen. Ebenfalls Teil des neuen Hybrid-Antriebsstranges sind zwei Elektromotoren, von denen einer den Verbrennungsmotor unterstützt und der andere als Generator die Nickel-Metallhydrid-Batterie lädt. Die jetzt kompaktere Batterie sitzt unter der Rückbank, beim Vorgängermodell war sie noch unter dem Kofferraumboden positioniert. Laut Hersteller gehen die Energieverluste des Hybridsystems gegenüber dem Vorgänger um 20 Prozent runter, die Kühlverluste sinken um zehn Prozent. Auto Glide Control (AGC) regelt automatisch die Segelfunktion, verhindert einen abrupten Einsatz der Motorbremse und soll so ebenfalls beim Spritsparen helfen. AGC funktioniert nur im Fahrmodus Eco. Aber mit dem Avalon Hybrid soll man auch sportlich fahren können, so Toyota. Der Sportmodus verbessert die Beschleunigungswerte und funktioniert auch im EV-Modus, also im rein elektrischen Fahrbetrieb. Das Gefühl einer athletischen Fahrweise soll die neue Shiftmatic-Technologie unterstützen: Hier kann der Fahrer per Schaltpaddle oder Wahlhebel durch die sechs simulierten Gänge des stufenlosen Getriebes schalten.

Toyota plant mit Wasserstoff Der Mirai war nur der Anfang

Abmessungen Toyota Avalon Modelljahr 2019 (vorläufig)

Toyota Avalon (2019) Länge 4.978 mm Breite 1.849 mm Höhe 1.435 mm Radstand 2.870 mm

Der neue Toyota Avalon wird im Werk in Georgetown im US-Bundesstaat Kentucky (Toyota Motor Manufacturing Kentucky – TMMK) produziert. Ab Ende Frühjahr 2018 steht der neue Avalon bei den US-Händlern, die Preise hat Toyota noch nicht bekanntgegeben.