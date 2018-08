Uli Baumann, Andreas Of

In der Kompaktklasse steht bei Toyota Ende 2018 der Generationswechsel an. Der neue Toyota Auris zieht auf die TNGA-Plattform um und kehrt zu seinem alten Namen zurück. Der Auris wird wieder Corolla heißen.

Mit der 12. Generation des Kompaktmodells wird Toyota das Fahrzeug wieder weltweit einheitlich für alle drei Karosserievarianten (5-Türer, Limousine und Touring Sports) unter dem Namen Corolla verkaufen. 2006 hatte man den Corolla aus Marketinggründen für verschiedene Märkte in Auris umgetauft. Premiere feiert der neue Toyota Corolla als Kombi und 5-Türer auf dem Pariser Autosalon. Die Modellbezeichnung „Auris“ wird mit der Einführung der neuen Corolla Generation Anfang 2019 nicht weiter verwendet.

Der neue Corolla, der im März 2018 auf dem Genfer Autosalon mit einer seriennahen Studie noch als 3. Generation des Auris angekündigt wurde, kommt in einem dynamischeren Design und zwei Hybrid-Antrieben, aber ohne Diesel.

Neuer Corolla auf TNGA-Basis

Foto: Toyota Der Auris wird etwas länger und breiter, aber auch flacher.

Der Corolla nutzt mit der Toyota New Global Architecture (TNGA) die gleiche Basis wie der Prius und das Kompakt-SUV C-HR. Karosserie und Radstand des neuen Corolla sind vier Zentimeter länger, der Kompakte wächst damit auf 4,37 Meter. Gleichzeitig ist die Karosserie drei Zentimeter breiter und vier Zentimeter flacher als beim seit 2013 gebauten Vorgänger.

Laut Toyota sinkt der Schwerpunkt um zwei Zentimeter. Hochfeste Stähle sollen die Verwindungssteifigkeit und Crashsicherheit verbessern. Wie der Prius bekommt der Corolla eine Mehrlenker-Hinterachse, die mehr Komfort bei präziserem Handling bieten soll.

Zwei Hybrid-Antriebe, ein Benziner, kein Diesel

Bei den Motoren hat Toyota die Auswahl reduziert: Statt fünf Verbrennungsmotoren und einem Hybridantrieb gibt es einen Benziner und zwei Hybridversionen. Für den 1,2-Liter-Turbo gibt Toyota zwar noch keine Daten an, doch im Vorgänger leistet der Vierzylinder 116 PS. Den Hybrid gibt es künftig in einer effizienbetonten Variante mit 1,8 Litern Hubraum und 122 PS sowie in einer leistungsorientierten Version mit zwei Litern Hubraum und 180 PS.

Dynamischeres Design

Das Toyota-Logo sitzt im oberen Kühlergrill, links und rechts davon die neuen LED-Scheinwerfer. Der vordere Überhang ist zwei Zentimeter kürzer. Der trapezförmige untere Kühlergrill ist deutlich größer als der obere und mit einem Mascheneinsatz verkleidet. Die Fensterlinie sitzt 4,7 Zentimeter tiefer. Die Heckscheibe haben die Designer weiter nach vorne geneigt, die hinteren Radläufe betont und den hinteren Überhang um zwei Zentimeter verlängert. Dach und Säulen sind schwarz lackiert.