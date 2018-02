In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 – das bei Toyota bis März reicht – hat der Konzern Absatz, Umsatz und Gewinn gesteigert. Im Vergleich zu dem gleichen Zeitraum des vorigen Geschäftjahres steig der Absatz um 0,5 Prozent auf 6,68 Millionen Fahrzeuge.

Toyota hinter VW – beim Absatz

Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet Toyota mit einem Absatz von 10,5 Millionen Fahrzeugen. Im Gesamtjahr verkauften die Japaner mit 10,38 Millionen Autos 2,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Zur Toyota-Gruppe gehören auch Daihatsu und Hino Motors. Der Volkswagen-Konzern bliebe mit 10,74 Millionen Fahrzeugauslieferungen weltgrößter Autohersteller.

Rekord erwartet

Von April bis Dezember 2018 machte die Toyota Motors Corporation (TMC) einen Umsatz von 21,8 Billionen Yen, das sind 168,97 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Steuern stieg um 40,5 Prozent auf 2,01 Billionen Yen (15,61 Mrd. Euro), wie das Unternehmen mitteilte. Das Ergebnis verbesserte sich um 13,8 Prozent auf 1,77 Billionen Yen (13,71 Mrd. Euro). Die Steigerung sei vor allem auf Wechselkurseffekte und Kostensenkungen zurückzuführen. Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet Toyota mit einem Ergebnis von 2,4 Billionen Yen (17,6 Mrd. Euro). Der Umsatz soll auf 29 Billionen Yen steigen.

Geschäftsjahr 2016/2017

Bei Toyota beginnt das Geschäftsjahr am 1. April und endet am 31. März. Für diesen Zeitraum in den Jahren 2016 und 2017 hat die Toyota Motor Corporation (TMC) nun das Ergebnis bekannt gegeben. Die japanische Marke verkaufte weltweit 8,97 Millionen Fahrzeuge, das sind 289.532 mehr als im Geschäftsjahr davor.

Rendite bei Toyota höher als bei VW

Der Umsatz des Konzerns ging trotzdem leicht zurück, er sank auf umgerechnet 231,91 Milliarden Euro. Damit liegt Toyota um einige Milliarden Euro vor Erzkonkurrent VW, der im Jahr 2016 auf 217 Milliarden Euro kam. Wegen der unterschiedlichen Zeiträume sind die Zahlen jedoch nicht im Detail vergleichbar. Den Gewinn vor Steuern gibt TMC mit 18,44 Milliarden Euro an. Die Umsatzrendite beträgt 7,9 Prozent, hier liegt Toyota vor dem VW-Konzern, der vor Sondereinflüssen und Steuern auf eine Rendite von 6,7 Prozent kommt.

Im Geschäftsjahr 2016/2017 hat Toyota 7,22 Milliarden Euro weniger Gewinn erwirtschaftet. Auf den Gewinn drückten Wechselkurseffekte in Höhe von 7,9 Mrd. Euro und um 4,45 Mrd. Euro höhere Ausgaben.

In Europa verkaufte Toyota 924.560 Autos, das sind 9,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Am stärksten war das Wachstum in Asien, dort setzte die Marke 1,59 Millionen Fahrzeuge ab und erzielte damit ein Plus von 18,1 Prozent. Im gerade begonnen Geschäftsjahr 2017/2018 möchte Toyota weltweit 8,9 Millionen Autos verkaufen.