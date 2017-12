Bislang gibt es nur die Ankündigung. Und ein Teaser-Foto. Darauf sieht der Betrachter die Silhouette des Toyota GR Super Sport Concept – ein Hypercar, das abgeleitet ist von Toyotas Le Mans-Rennwagen TS050 Hybrid. Die Japaner stellen es vom 12. bis 14. Januar 2018 auf dem Tokyo Auto Salon aus. Zusammen mit dem TS050 Hybrid und weiteren Autos, wie dem Rallye-Fahrzeug Yaris WRC, den Rennwagen für das 24h-Rennen Nürburgring 2018 und Straßensportwagen wie den Toyota GT86 GR.

Um Toyotas supersportliches Konzeptfahrzeug kümmert sich Gazoo Racing. Unter dieser Marke bündelt der japanische Autobauer sein Motorsport-Programm, aber auch die Optimierung von Straßenautos. Je nach Label (GR Sport, GR, GRMN und MN) verändern die Spezialisten die Optik, das Fahrwerk oder tunen den Motor. Im Falle des GR Super Sport Concept dürfte Gazoo Racing in allen Bereichen aktiv sein.

Welchen Motor trägt das Concept?

Über den Antriebsstrang und Leistungsdaten schweigt Toyota. Es braucht aber nicht viel Vorstellungskraft, dass unter der Karosserie mit den geschwungenen Kotflügeln reichlich Leistung steckt. Die flachen Seitenkästen, die Finne, die aus dem Cockpitdach wächst und der Heckflügel erinnern an den Le Mans-Rennwagen. Den treibt ein Biturbo-Sechszylinder in V-Anordnung mit einem Hubraum von 2,4 Litern an. Zwei MGU-Systeme (Motor Generator Unit) erhöhen die Systemleistung. Der Toyota TS050 Hybrid gewinnt Energie während des Bremsvorgangs sowohl an der Vorderachse als auch an der Hinterachse. Ob das Hypercar den Weg in eine kleine Serienproduktion schafft, ist ungewiss. Jedenfalls wäre der Toyota GR Super Sport ein Gegner für das Mercedes-AMG Project One. Und es wäre ein weiteres Sportmodell nach GT86, Yaris GRNM und dem Supra-Nachfolger.

Nach dem Ausstieg von Porsche fährt Toyota 2018 als einziger Hersteller in der LMP1-Klasse der Sportwagen-WM (WEC) weiter. Der Le Mans-Sieg ist Pflicht. Ein Erfolg würde sicher auch die Nachfrage nach einem waschechten Supersportwagen für die Straße ankurbeln. Um die Geschichte abzurunden: Der Motorsportweltverband FIA und die ACO, Ausrichter des 24h-Rennens von Le Mans, beraten aktuell über ein neues LMP1-Reglement, das ab 2020 gelten soll. Ein Denkmodell ist es, die Topklasse zukünftig auf Straßensupersportwagen aufzubauen. Das könnte Hersteller wie Aston Martin mit dem Hypercar Valkyrie oder McLaren die LMP1 schmackhaft machen. Und Toyota wäre über neue Konkurrenz sicher eher langfristig an die Serie zu binden. Vielleicht dann mit einem Ableger des GR Super Sport Concept.