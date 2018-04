Toyota Deutschland hat die private Fahrzeugsammlung von Peter Pichert übernommen. Der 2016 verstorbene Toyota-Händler der ersten Stunde, hatte 1994 im nieder­bayerischen Hartkirchen am Inn das erste private Toyota-Museum gegründet. Seit November 2017 stehen die Modelle in der Toyota Collection in Köln. Jetzt wird die Ausstellung um neue Modelle erweitert

Wenn am 7. April 2018 die Toyota Collection in Köln wieder ihre Pforten öffnet, dann erwarten die Besucher zwei neue, spektakuläre Exponate. Neu ausgestellt wird ein chromglänzender Toyota Century mit Zwölfzylinder-Motor. Der 5,27 Meter lange Century, der nur in Japan angeboten wird, ist eine Luxuslimousine, die auch als offizielle Staatslimousine im Fuhrpark des japanischen Kaiserhauses dient. Spektakulär ist aber auch ein anderer Neuzugang in der Toyota Collection, die Supra MK IV. Dieser Supersportwagen dient angehenden Motorsportprofis aus Japan als Testfahrzeug auf dem Nürburgring.

Ursprung in Passau

Das Autohaus Pichert vertreibt seit Anfang der 1970er Jahre Fahrzeuge der japanischen Marke in Passau. Mit großer Leidenschaft und Fachkompetenz stellte Peter Pichert im Laufe der Jahre eine einzigartige Sammlung zusammen, die vom Kleinwagen Toyota 1000 bis hin zum legendären Sportwagen Toyota 2000GT eine Vielzahl historischer Pkw und Geländewagen umfasst. Auch Sonderserien und Einzelstücke gehören zum Bestand des „1. Deutschen Toyota Museums“, so ein frühes Präsentationsfahrzeug des Hybrid-Pioniers Prius und ein zum Kleinlöschfahrzeug umgebauter Land Cruiser FJ45.

Foto: Toyota Der Star der Sammlung ist ein 2000GT, wie ihn James Bond im Film fuhr.

Als Highlight der privaten Sammlung gilt der Sportwagen 2000 GT, der als damaliges Aushängeschild des Japaner Automobilbauers galt. Bekannt wurde der GT als James Bond-Fahrzeug in „Man lebt nur zweimal“ aus dem Jahr 1967. Zwischen 1967 und 1970 wurden lediglich 351 Exemplare des Sportwagens gebaut. Wie viel davon noch existieren, ist unklar. In Deutschland sind derzeit drei Fahrzeuge bekannt.

100 Fahrzeuge als Grundstock für ein Museum von Toyota Deutschland

Nach dem Tod des Sammlers und Unternehmensgründers im vergangenen Jahr hat sich die Toyota Deutschland GmbH mit der Familie Pichert auf eine Übernahme der mehr als 100 Fahrzeuge umfassenden Sammlung geeinigt; dazu gehören auch Motoren und Ersatzteile.

Kölner Ausstellung zeigt Autos aus allen Epochen 1:04 Min.

„Wir sind sehr stolz, dass die Fahrzeugsammlung künftig von Toyota Deutschland in Köln weitergeführt wird“, erklärt Birgit Pichert, die das Autohaus Pichert gemeinsam mit ihrem Bruder Peter Pichert jun. leitet. „So wissen wir das Erbe unseres Vaters in guten und verantwortungsbewussten Händen.“ Tom Fux, Geschäftsführer der Toyota Deutschland GmbH: „Als Importeur verstehen wir die Übernahme der Fahrzeuge der Peter-Pichert-Sammlung nicht nur als Grundstock für unser eigenes Museum. Sie ist auch eine Reminiszenz an einen der 28 Händler der ersten Stunde, die ab 1971 für die Entwicklung von Toyota in Deutschland von großer Bedeutung waren.

Das Toyota Museum von Peter Pichert in Hartkirchen hatte am 1. Juli 2017 die Pforten geschlossen. Seit dem 23. November 2017 sind die Exponate in der neuen Toyota Collection in Köln-Marsdorf in der Toyota-Allee zu bewundern. Als neue Heimat dient eine ehemalige Tennis-Halle. Der Eintritt ist kostenlos und auch probesitzen ist grundsätzlich erlaubt und erwünscht.