BMW ist nicht scharf auf die Toyota Hybridtechnik. Toyota hat sich hier gerade mit Mazda für zukünftige Entwicklung zusammen getan. Ein Hybridauto zu entwickeln ist deutlich einfacher als ein Benzin oder Dieselgetrieben Auto. Selbst so ein kleiner Hersteller wie Subaru macht in Sachen Hybrid eigene Sache und nichts mit Toyota. Und die Hybridkonzepte der Zukunft kommt auch nicht von den Autobauern, das stemmen die Zulieferer, die ganze Hybrideinheiten (samt Achsen) fertig nach Kundenwunsch entwickeln und liefern.



Schade das es sich auch wieder nur um ein Kuckuckskind bei Toyota handelt. In dem Auto steckt 100% BMW und deren Entwicklung. Toyota ist da lediglich Kunde und kauft (genauso wie derzeit bei Subaru den BRZ). Dem Kunden scheint es ja mittlerweile völlig Wurst zu sein was er da fährt.



Bin nur mal gespannt wie sich das Toyota Marketing mit dem BMW Marketing verträgt. Was mit Subaru ging wird sich BMW nicht gefallen lassen, definitiv nicht.