Der Toyota Yaris GR-S, dessen Kürzel für „GAZOO Racing Sport“ steht, wird ausschließlich als Fünftürer mit dem 1,5-Liter-Hybridantrieb kommen. Um den sportlichen Anspruch zu unterstreichen, wird der Yaris GR-S mit einem um 11 Millimeter tiefergelegten Sportfahrwerk mit Sachs-Dämpfern und steiferen Stabilisatoren ausgerüstet. In den Radläufen drehen sich exklusiv für den Yaris GR-S entwickelte schwarze 17-Zoll-Leichtmetallfelgen.

GR-S mit GRMN-Optikanleihen

Auch optisch folgt das neue Modell seinem leistungsstarken Bruder GRMN: Das schwarze Dach samt Haifischflossenantenne und Dachspoiler darf ebenso wenig fehlen wie Klavierlack-Zierleisten an den Türen, der schwarze Waben-Kühlergrill und schwarze Außenspiegelgehäuse und Nebelscheinwerfer. Auch die neu gestalteten Scheinwerfer sind schwarz akzentuiert. Optionale rote Akzente an der Frontlippe und am hinteren Stoßfänger verstärken die sportliche Optik.

Im Innenraum finden sich Sportsitze mit schwarzen Alcantara-Bezügen, GR-Emblem und weißen Kontrastnähten und Einsätzen. Der farbige Multiinformations-Bildschirm erhielt einen speziellen GR-Startbildschirm. Ergänzend kommt das Dreispeichen-Sportlenkrad aus dem Toyota GT86 zum Einsatz. Abgerundet wird der umgestaltete Innenraum mit einem schwarzen Dachhimmel und mattchromen Intarsien für Schalthebel, Lüftungsdüsen und Lautsprecher.

Sondermodell Yaris Y20

Der neue Toyota Yaris Y20, der ebenfalls auf dem Pariser Autosalon debütiert, ersetzt zum Modelljahr 2019 die bisherige mittlere Ausstattungslinie. Zu den Y20-Kennzeichen zählen 16 Zoll große Leichtmetallfelgen im Zehn-Speichen-Design, dunkelgraue Seitenleisten, Außenspiegelkappen und Kühlergrill sowie die mit Chrom eingefassten Nebelscheinwerfer. Weitere Erkennungszeichen sind getönte hintere Seiten- und Heckscheiben sowie ein spezielles Y20-Emblem am Heck.

Im Innenraum setzt sich das dunkelgraue Farbthema unter anderem an Mittelkonsole, Lenkradeinsätzen und den karierten Sitzen fort. Seidenmatt-verchromte Lüftungsdüsen, Lautsprecher- und Instrumenteneinfassungen sowie schwarze Fußmatten mit silbernem Rand unterstreichen den hochwertigen Eindruck. Preise wurden noch nicht genannt.