Der Diesel steht in Sachen Luftverschmutzung aktuell stark in der Kritik. Nach dem Dieselgipfel hatten die Autobauer verschiedene Prämienmodelle aufgelegt, um alte Diesel von den Straßen zu bekommen – und um neue Autos zu verkaufen. Jetzt werden einige Angebote zeitlich verlängert Hier alle Infos.

Die von Ford, VW, Audi, Toyota, Skoda und weiteren Autoherstellern zusammengestellten Maßnahmenpakete, um die Luftqualität in den am stärksten belasteten städtischen Gebieten zu verbessern, sind Teil des Auto-Gipfels. In unserer Fotoshow zeigen wir Ihnen die förderfähigen Modelle und ihre Prämien.

VW mit Umstiegsprämie bis April 2018

VW bietet als Umweltprämie bis zu 10.000 Euro für alte Euro 1- bis 4-Diesel-Modelle an. Diese staffelt sich nach dem VW-Neuwagen. Zusätzlich legen die Wolfsburger VW eine Zukunftsprämie zwischen 1.000 und 2.380 Euro beim Kauf eines Fahrzeugs mit besonders umweltfreundlichem alternativen Antrieb (Erdgas: 1.000 Euro, Hybrid: 1.785 Euro oder Elektro: 2.380 Euro) auf. Weiterhin gilt hier die staatliche Kaufprämie für Elektroautos. Beide VW-Prämien wurden bis Ende März 2018 verlängert.

Modell Umstiegsprämie in Euro VW Up 2.000 VW Polo 3.000 VW Golf (auch Sportsvan und Variant) 5.000 VW Tiguan (auch Allspace) 5.000 VW Beetle Cabrio 5.000 VW Touran 6.000 VW Passat 8.000 VW Arteon 8.000 VW Sharan 8.000 VW Touareg 10.000

Skoda-Prämie bis zu 5.000 Euro

Auch Skoda als VW-Marke bietet eine Umweltprämie an, zusätzlich gibt es beim Kauf eines Skoda Octavia G-Tec oder eines Citigo G-Tec eine weitere Prämie in Höhe von 2.000 Euro an. Auch dieses Angebot ist bis Ende März 2018 verlängert.

Modell Umstiegsprämie in Euro Skoda Citigo 1.750 Skoda Fabia 3.000 Skoda Rapid 3.500 Skoda Yeti 4.000 Skoda Octavia 5.000 Skoda Superb 5.000

Audi bietet bis 10.000 Euro

Bei Audi beträgt die Prämie beim Kauf eines Euro 6-Modell je nach Modell zwischen 3.000 und 10.000 Euro, wenn der Neuwagenkunden einen alten Diesel nach Euro 1- bis Euro 4-Norm zum Verschrotten auf dem Audi-Hof stellt. Zusätzlich 1.000 Euro gibt es, wenn man sich für einen E-Tron- oder ein Plug-in-Hybrid-Modell entscheidet. Auch den Umstieg auf einen jungen Audi-Gebrauchtwagen fördert das Unternehmen mit attraktiven Konditionen, lässt jedoch weitere Details offen. Die Audi-Prämie wurde bis Ende März 2018 verlängert.

Modell Umstiegsprämie in Euro Audi A1 3.000 Audi Q2 3.000 Audi A3 5.000 Audi Q3 5.000 Audi TT 5.000 Audi A3 Sportback g-tron 6.000 Audi Q5 6.000 Audi A3 Sportback e-tron 6.785 Audi A4 / S4 8.500 Audi A5 / S5 8.500 Audi A4 Avant g-tron 9.500 Audi A5 Sportback g-tron 9.500 Audi A6 / S6 10.000 Audi A7 / S7 10.000 Audi A8 / S8 10.000 Audi Q7 10.000 Q7 e-tron 11.785

Bei Seat gibt es maximal 8.000 Euro Umweltprämie

Auch die spanische VW-Tochter richtet sich mit einer Kaufprämie an Neukunden, wenn Sie ihren gebrauchten Diesel (Euro 1 bis Euro 4) gegen einen Neuwagen tauschen. Diese Prämie wurde bis Ende März 2018 verlängert. Fahrzeuge mit CNG-Antrieb werden zusätzlich mit 2.000 Euro gefördert.

Modell Umstiegsprämie in Euro Seat Mii 1.750 Seat Ibiza 3.000 Seat Leon 5.000 Seat Toledo 5.000 Seat Alhambra 8.000

Porsche zahlt 5.000 Euro für alte Diesel

Auch Porsche-Neukunden können beim Sportwagen-Hersteller auf eine Umstiegsprämie hoffen. Wer seinen gebrauchten Diesel der Abgasnormen Euro 1 bis Euro 4 der Verschrottung überlässt und einen neuen viertürigen Porsche kauft, erhält eine Prämie in Höhe von 5.000 Euro. Die Aktion ist bis zum Ende 2017 befristet.

Bis zu 8.000 Euro für alte Diesel bei Ford

Im Zuge dieser Umweltinitiative bietet Ford Fahrern aller Marken die ein Fahrzeug der Euro-Norm 1, 2 oder 3 besitzen und das bis 2006 zugelassen wurde, einen modellabhängigen Umweltbonus an. Die Ford-Händler übernehmen die Verschrottung der Altfahrzeuge kostenlos, um diese Fahrzeuge dauerhaft aus dem Verkehr zu ziehen.

Darüber hinaus will Ford ein Bike-Sharing-Programm für seine Kunden auflegen, bei dem über die Ford-Partner 100.000 Ford-Kunden eine einjährige Mitgliedschaft bei „Call a Bike“, dem Fahrradverleihsystem der Deutschen Bahn Connect, Tochter der Deutschen Bahn AG, geschenkt wird.

Modell Umstiegsprämie in Euro Ford KA+ 1.750 Ford Fiesta 4.000 Ford Tourneo Courier 4.000 Ford Tourneo Connect 4.500 Ford EcoSport 5.000 Ford Focus 5.000 Ford B-MAX 5.500 Ford C-MAX 5.500 Ford Grand C-MAX 6.000 Ford Kuga 6.500 Ford Mondeo 7.000 Ford S-MAX 7.000 Ford Galaxy 7.000 Ford Edge 8.000 Ford Mondeo Hybrid 8.000

Das bieten Mercedes und Smart als Umweltprämie

Der Stuttgarter Autobauer bietet befristet bis zum 30.06.2018 eine Umweltprämie für Alt-Diesel der Normen 1 bis 4 von bis zu 2.000 Euro an. Die gilt bei einem Kauf eines neuen Mercedes-Dieselmodells der Abgasnorm 6, eines Plugin-Hybrid-Modells oder eines E-Smarts. Letzterer wird mit 1.000 Euro gefördert. Daimler zusätzlich den Wertausgleich für einen Euro-1- bis Euro-3-Diesel-Modell, wenn dieser verschrottet wird. Euro-4-Diesel können nur bei einem Händler in Zahlung gegeben werden. Die Umtauschprämie soll es dann zusätzlich zum dafür vereinbarten Preis geben.

BMW zahlt bis zu 2.000 Euro

BMW bietet zeitlich limitiert bis zum 30. Juni 2018 eine Sonderaktion an, bei der Halter von Diesel-Fahrzeugen mit Euro 4 oder älter eine modellabhängige Prämie bis zu 2.000 Euro erhalten, wenn Sie ihren Gebrauchtwagen bei einem BMW- oder Mini-Neuwagenkauf in Zahlung geben. Allerdings ist die Prämie auf den BMW i3, einen Plugin-Hybriden oder ein Euro-6-Neufahrzeug mit einem CO2-Wert von maximal 130 Gramm pro Kilometer (im NEFZ) beschränkt. Die Aktion beginnt bereits im August 2017. Die Prämie wird nicht mit anderen staatlichen Kaufanreizen verrechnet.

Toyota bietet Umstiegsbonus auf Hybrid

Wer seinen Diesel gegen einen neuen Toyota Hybrid eintauscht, erhält dafür von den Japanern Bonus in Höhe von 2.000 Euro plus eine Hybridprämie von 2.000 Euro. Die neue Prämie gibt es für die Modelle Yaris Hybrid, Auris Hybrid und Auris Touring Sports Hybrid, den RAV4 Hybrid, den C-HR Hybrid sowie für den Prius und den Prius+. Der Diesel-Eintauschbonus ist gültig bei Inzahlungnahme eines mindestens sechs Monate auf die Person (oder ein Mitglied des Haushaltes) zugelassenen Diesel-Gebrauchtwagens bei gleichzeitigem Kauf eines Toyota Hybridneufahrzeugs. Toyota gewährt den Eintausch-Bonus auch für Gewerbekunden.

Renault zahlt 7.000 Euro für Alt-Diesel

Renault beteiligt sich an der Aktion gegen die Alt-Diesel und zahlt für Fahrzeuge der Abgasnormen 1 bis 4 bis zu 7.000 Euro. Die Prämie kann mit anderen Prämien kombiniert werden.

Modell Umstiegsprämie in Euro Renault Twingo 2.000 Renault Clio 2.500 Renault Kangoo 3.000 Renault Captur 3.500 Renault Kadjar 5.000 Renault Koleos 5.000 Renault Master 5.000 Renault Megane 5.000 Renault Scenic 5.000 Renault Trafic 5.000 Renault Talisman 6.000 Renault Espace 7.000

Auch Opel nimmt Alt-Diesel zurück

Kunden, die einen gebrauchten Diesel der Euro 1 bis Euro 4-Norm gleich welcher Marke bei einem Neuwagenkauf verschrotten lassen, erhalten eine gestaffelte Prämie bis zum 31.12.2017. Voraussetzung ist, dass der Alt-Diesel sechs Monate im Besitz des Kunden war und das Fahrzeug von einem zertifizierten Unternehmen verschrottet wurde.

Modell Umstiegsprämie in Euro Opel Karl 1.750 Opel Adam 3.000 Opel Corsa 3.500 Opel Crossland X 4.000 Opel Astra 5.000 Opel Grandland X 5.000 Opel Mokka X 5.500 Opel Zafira 6.500 Opel Insignia B 7.000

Lexus zahlt Umwelt- und Hybrid-Prämie

Zusammen ergibt das Angebot von Lexus einen Kaufanreiz in Höhe von 6.000 Euro. Die erhält der Neuwagenkunde beim Kauf eines Hybridmodells, wenn der gebrauchte Diesel sechs Monate auf den Käufer zugelassen war.

Fiat-Chrysler mit Prämie auch für Benziner

Der Autobauer Fiat-Chrysler legt für Privatkunden eine Verschrottungsprämie von bis zu 6.500 Euro auf den Bruttoverkaufspreis auf. Die „Eco Prämie“ gilt von sofort an bei Zulassung des Neufahrzeugs bis zum 30. September 2017. Gewährt wird diese auf Fahrzeuge der Marken Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth oder Fiat Professional, wenn ein Fahrzeug mit Emissionsklasse Euro 4 oder älter jeglicher Marke – unabhängig von der Motorisierungsart – beim Kauf eines Neuwagens mit Euro 6 Motor abgegeben wird. Bei Anschaffung eines Neufahrzeuges aus der Reihe Fiat Professional durch gewerbliche Kunden gilt dies auch bei Abgabe eines Fahrzeugs mit Euro 5 oder älter.

Modell Umstiegsprämie in Euro Alfa Romeo Mito 2.000 Jeep Compass 2.000 Fiat Tipo Familie 2.560 Fiat Qubo 2.800 Fiat 500 Familie 2.800 bis 3.300 Alfa Romeo Stelvio 3.000 Jeep Renegade 3.000 Abarth 595 3.300 Alfa Romeo Giulia 4.000 Alfa Romeo Giulietta 4.000 Jeep Cherokee 4.000 Abarth 124 Spider 4.500 Fiat Fullback 4.500 Fiat Talento 4.500 Fiat Doblò 4.800 Jeep Grand Cherokee 5.500 Fiat Ducato 6.500

Nissan erhöht Elektro-Bonus

Auch Nissan tauscht alte Diesel gegen umweltverträglichere Fahrzeuge ein. Wer seinen Euro-1- bis Euro-3-Diesel verschrotten lässt oder seinen Euro-4-Diesel beim Nissan Händler in Zahlung gibt, erhält beim Kauf eines neuen Nissan Modells bis zu 6.500 Euro Wechselprämie. Der Nissan Diesel Deal gilt beim Kauf der Modelle Micra, Juke, Pulsar, Qashqai und X-Trail. Voraussetzung ist der Abschluss eines Kaufvertrags bis zum 30. September 2017. Weiterhin im Angebot bleibt die Nissan Wechselprämie beim Kauf eines neuen Nissan Elektroautos. Hier erhöhen die Japaner den Elektrobonus um eine 2.000 Euro-Diesel-Abwrackprämie bis zum 30. Dezember 2017.

Modell Umstiegsprämie in Euro Nissan Micra 4.000 Nissan Juke 5.000 Nissan Pulsar 5.000 Nissan Qashqai 5.000 Nissan X-Trail 6.500 Nissan e-NV200 7.250 Nissan Leaf 7.250

Mazda zahlt bis zu 6.000 Euro

Mazda bietet eine Wechselprämie für Privat- oder Gewerbekunden die ein Diesel-Fahrzeug der Abgas-Norm Euro 1 bis Euro 4 beim Kauf eines Mazda Neu- oder Vorführwagens (außer Mazda MX-5) in Zahlung geben. Bezahlt werden je nach Modell bis zu 6.000 Euro als Prämie. Das Angebot gilt bis zum 31. Dezember 2017.

Bis zu 10.000 Euro bei Hyundai

Wer bis zum 31. Dezember 2017 seinen alten Diesel-Pkw gegen einen neuen Hyundai eintauscht, kann von bis zu 10.000 Euro Aktionsprämie profitieren. Einzige Bedingungen des Hyundai „Green Deal“: Der alte Diesel muss einer der Abgasnormen Euro 1, Euro 2, Euro 3 oder Euro 4 entsprechen und mindestens sechs Monate auf den Kunden zugelassen sein. Das Angebot besteht für den Kauf des Hybridmodells Ioniq genauso wie für Hyundai Neufahrzeuge mit Benzin- oder Dieselantrieb mit der Abgasnorm Euro 6. Euro 1, 2 und 3-Diesel werden verschrottet. Für Diesel mit Euro 4 gibt es über die Prämie hinaus den marktgerechten Zeitwert.

Modell Umstiegsprämie in Euro Hyundai i10 2.500 Hyundai ix20 2.500 Hyundai i20 3.800 Hyundai Ioniq Hybrid 4.000 Hyundai i30 5.000 Hyundai Tucson 5.000 Hyundai H1 5.000 Hyundai i40 Kombi 10.000 Hyundai Santa Fe 10.000 Hyundai Grand Santa Fe 10.000

Bis zu 7.000 Euro bei Citroën, DS und Peugeot

Wer sein aktuelles Dieselmodell (egal welcher Marke) mit Euro-4-Norm oder schlechter zur Verschrottung gegen ein neues Fahrzeug der Marken Peugeot, Citroën oder DS mit Euro-6-Norm eintauscht, profitiert von einer Umweltprämie von bis zu 7.000 Euro. Die Prämie gilt für Altfahrzeuge aller Fabrikate und findet bei Neufahrzeugen sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotor Anwendung. Die Höhe der Prämie richtet sich nach dem Neuwagen-Modell. Die Umweltprämie gilt zunächst bis zum 30. September 2017.

Modell Umstiegsprämie in Euro Peugeot 108 2.000 Peugeot 208 3.500 Peugeot 2008 5.000 Peugeot 308 5-Türer/SW 5.000 Peugeot 3008 3.000 Peugeot 5008 5.000 Peugeot 508 7.000 Peugeot Expert Kombi 3.000 Peugeot Traveller 5.000 Peugeot Partner 4.000 Citroen C1 2.000 Citroen C3 (2017) 2.000 Citroen C-Elysee 2.000 Citroen Jumpy Kombi 3.000 Citroen C3 Picasso 3.000 Citroen C4/Picasso/Grand Picasso 3.000 Citroen Berlingo Multispace 4.000 Citroen C4 Cactus 4.000 Citroen Spacetourer 5.000 Citroen C5 5.000 DS 3 3.000 DS 3 Cabrio 4.000 DS 4 4.000 DS 5 5.000

Bis zu 5.500 Euro bei Honda

Honda bietet Fahrern eines Dieselfahrzeugs mit Abgasnorm Euro 1 bis Euro 4, die von ihrem Fahrzeug auf ein neues Modell von Honda umsteigen, bis Ende September eine Eintauschprämie in Höhe von 1.000 bis 5.500 Euro an. Voraussetzung ist die Abgabe und Verschrottung des alten Dieselfahrzeugs, das mindestens sechs Monate auf den Kunden zugelassen sein muss.

Modell Umstiegsprämie in Euro Honda Jazz 1.3 1.500 Honda Civic 5-Türer 1.500 - 2.000 Honda Civic Limousine 1.5 2.000 Honda Civic Tourer 5.500 Honda HR-V 1.000 - 1.500 Honda CR-V 4.000

3.600 Euro bei Jaguar/Land Rover

Jaguar Land Rover bietet Neuwagenkäufern eine Umweltprämie in Höhe von 3.600 Euro, wenn beim Kauf eines aktuellen Jaguar oder Land Rover ein Altauto mit Euro-1- bis Euro-4-Einstufung stillgelegt wird. zudem gibt es ein FlexLeasing-Angebot zu monatlichen Raten zwischen 299 Euro und 425 Euro je nach Modell für die Limousinen Jaguar XE und Jaguar XF sowie für die SUVs Jaguar F-PACE, Range Rover Evoque und Land Rover Discovery Sport. FlexLeasing und Umweltprämie gelten bis 31. Dezember 2017.

Prämien wohl kaum gefragt

Insgesamt scheinen die Abwrackprämien aber im Handel keine große Rolle zu spielen. Der Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK) hat jetzt die Ergebnisse einer Online-Blitzumfrage bei Autohändlern veröffentlicht. Auf die Frage „Spüren Sie schon eine Belebung ihres Neuwagengeschäfts durch die Diesel-Eintauschprämienprogramme?“ antworteten 80,4 Prozent der befragten Händler mit „Nein“ und 19,6 Prozent mit „Ja“. Stichtag war der 30. August 2017. An der Befragung hatten 723 Händler quer durch alle Marken teilgenommen.

Zwischenbilanz E-Auto-Prämie 42.251 Anträge in 17 Monaten

Im Zuge der Mitte 2016 aufgelegten Elektroauto-Förderprämie werden reine Elektroautos mit 4.000 Euro gefördert, für Plug-in-Hybrid-Modelle gibt es 3.000 Euro Prämie. Zwischen 2008 und 2009 hatte die Bundesregierung im Rahmen der Wirtschaftskrise eine Umweltprämien als Investitionsanreiz für den Neuwagenkauf aufgelegt. Wer damals ein Altauto verschrotten ließ und einen Neuwagen gekauft hatte, bekam 2.500 Euro Förderprämie. Insgesamt kostete die Fördermaßnahme den Bund 5 Milliarden Euro.