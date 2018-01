Die Leistung des V8-Biturbo in Mercedes-AMG C 63 Coupé und Cabrio steigert Väth mit diversen Maßnahmen auf 700 PS und 900 Nm: Der Tuner installiert einen neuen Turbolader samt Downpipe und programmiert die Motorelektronik um. Was unter anderem die Höchstgeschwindigkeit auf 340 km/h steigern soll – das Serienauto regelt bei 250 km/h elektronisch ab. Für 2.130 Euro erweitert der Tuner die Tachsoskala auf 360 km/h. Die Sprintzeit von null auf 100 km/h soll auf 3,3 Sekunden sinken. Motor und Getriebe bekommen einen Ölkühler, vom Kunden verlangt Väth für das Tuning-Kit V63 RS 12.800 Euro.

Klappenauspuff: Klang auf Knopfdruck

Wer den Klang des Vierliter-V8 ändern möchte, kann für 3.440 Euro einen Klappenauspuff bestellen. Der Klang soll dann per Knopfdruck von kernig blubbernd auf sonor und zurück umgestellt werden können.

Stärkere Bremsen, tiefere Karosserie

Mit 3.900 Euro berechnet Väth eine 6-Kolben-Festasattel-Bremsanlage mit 390 Millimeter großen Bremsscheiben der Vorderachse. Mit dabei sind Stahlflexleitungen und Sportbremsbeläge. Die Karosserie legen kürzere Federn um 20 bis 40 Millimeter tiefer. Das kostet 690 Euro. Für 3.500 Euro steht ein Komplettfahrwerk zur Verfügung. Dieses Fahrwerk ist in Höhe und Härte einstellbar, die Dämpfer in Zug- und Druckstufe.

Tuning für 28.820 Euro

Die Größen der Väth-Leichtmetallräder V2-GT reichen für C 63 Coupé und Cabrio bis 8,5 x x20 Zoll an der Vorder- und 10 x 20 Zoll an der Hinterachse. Die Vorderräder wiegen 11,1 kg, die größeren Hinterräder 13,5 kg. Vorn können 255er-Reifen aufgezogen werden, hinten sind es 285er. Der Radsatz kostet ohne Reifen und mit Anbausatz 3.050 Euro. Insgesamt summieren sich Motortuning, Fahrwerk, Bremsen, Auspuff und Räder auf 28.820 Euro. Das Mercedes-AMG C 63 Coupé kostet in der Basis 78.302 Euro.