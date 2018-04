Auf der Peking Motor Show präsentiert Mercedes-Maybach eine Luxus-SUV-Version, die sich an die Studie Vision Mercedes-Maybach 6 und 6 Cabrio anlehnt.

In einem Facebook-Video gibt es nun die ersten detaillierten Innen-Aufnahmen des gewaltigen Offroaders zu sehen. „Ultimate in luxury“ betitelt Maybach das Video.

Zu sehen sind Details wie der Armaturenträger mit zwei Griffen, diverse Maybach-Logos, Lederelemente und Chromapplikationen. Der Innenraum scheint blau illuminiert zu sein, das bekannte Dreispeichenlenkrad mit Tastenbedienungen und kleinem Pralltopf ist zu erkennen. So ähnlich war das Volant auch schon in der Maybach 6-Studie zu sehen.

Mercedes-Maybach mit Signature-Modell

Schon länger geistert ein Maybach-SUV durch die Gerüchteküche, entsprechend wurde dem neuen Mercedes GLS eine Luxusbehandlung á la Maybach zugesprochen. Doch so konkret wird die Studie in China nicht sein. Mercedes-Chefdesigner Gorden Wagener hatte unlängst erklärt, dass die Submarken AMG und auch Maybach eigene Signature-Modelle präsentieren, die nicht auf konkreten Modellen basieren. Die SUV-Studie dürfte mit mehr als sechs Metern Länge monumental ausfallen. Somit können die Designer frei arbeiten und gestalten. Ein SUV eignet sich durchaus, um seine besondere Form von Luxus zu präsentieren – zumal der Markt in China prädestiniert ist für die Premiere luxuriöse Fahrzeuge.

Mercedes Maybach Coupé Luxus-Liner als Flügeltürer

Sicher wird die Vision Mercedes-Maybach SUV-Studie von einem Elektroantrieb befeuert sein, dafür spricht die blaue EQ-Farbe aber auch der auf Elektromobilität getrimmte chinesische Markt.