ziemlich schräg, aber äusserst interessant, was Volvo vor hat.

schräg, weil "sportwagen" und "Volvo" bisher zwei begriffe waren, die überhaupt nichts miteinander zu tun hatten.

wobei, in den einzigen zitat im artikel redet Samuelsson von "High-Performance-Elektroautos", was nicht gleich "elektrische sportwagen" bedeutet, ich weiss nicht ob woanders die rede von sportwagen war, oder ob das nur die mittlerweile übliche "poetische freiheit" der AMS ist.

denn, obwohl der ganze Geely konzern sehr eindeutig richtung e-autos positioniert ist, und die ein-motor-politik von Volvo eindeutig in derselbe richtung geht, im moment hätten elektro-sportwagen so gut wie keine kontaktpunkte, technologietransfer oder synergieeffekten mit der aktuelle, oder demnächst zu erwartende modellpalette des konzerns.

so wird die frage sein, ob Polestar die e-technologische speerspitze des konzerns werden soll, oder eher ein marketingskonstrukt, unter der großserien-e-technik steckt.

im moment ist es auch so, dass Volvo keine ernsthaft sportliche version im programm hat, die fahrdynamik beschränkt sich auch bei den Polestar-versionen zum grossteil auf die längsrichtung, und der 2.0 l motor ist zwar noch als 400 PS-version angekündigt worden, aber auch damit absolut nicht ausreichend, um die ernsthaft sportliche konkurrenz (M, AMG, RS) als ziel zu haben, eigentlich nicht einmal wirklich für die halbsportliche versionen darunter.

selbst bei einen XC90 T8 ist der hubraummangel nicht wirklich befriedigend elektrisch wettgemacht worden, und was für einen XC90 noch ausreichend ist, wäre bei kleinere, also ursprünglich leichteren, und deutlich sportlichere modellen einfach untragbar.

sprich, ein S60 müsste, um antriebsseitig mit einen M3 zu konkurrieren, schon ein paar zentner batterien mitschleppen, die ihn wiederum sportlich von vornherein disqualifizieren würden, und das wäre keine allzugute prämisse um eine neue sportwagenmarke unter derselbe name zu etablieren.

das noch übliche elektro-sportlichkeit-dilemma also, es wird interessant zu sehen wie Volvo und Polestar darauf antworten wollen, ob mit leere marketingsversprechen oder tatsächlich eier-, also technische kompetenz und einen eigenen weg zeigend.