Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Strukturwandel bedeutet immer eine Herausforderung. So überrascht es nicht, dass eine aktuelle Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) besagt, dass bis zum Jahr 2035 knapp 114.000 Arbeitsplätze in Deutschland aufgrund der zunehmenden Umstellung auf Elektroantriebe bei Pkw „verloren gehen“ werden, davon 83.000 im Fahrzeugbau. Die Experten gehen dabei von einem Elektro-Marktanteil von 23 Prozent im Jahr 2035 aus (aktuell: 0,7 Prozent) und lassen in ihre Prognose auch positive Wachstums- und Beschäftigungseffekte einfließen, beispielsweise durch den Aufbau der nötigen Netz- und Lade-Infrastruktur.

Ein weiterer bemerkenswerter Satz versteckt sich jedoch fast ganz am Ende der Studie: „Wäre Deutschland in der Lage, den Markt sowohl stärker mit inländisch produzierten Autos als auch mit inländisch produzierten Traktionsbatterien zu versorgen, so könnte durchaus ein positiver Wachstums- und Beschäftigungseffekt (...) erreicht werden.“ Die Botschaft der Forscher ist also klar: Autos und Akkus müssen in Deutschland gebaut werden!

Mit den besten Wünschen für geruhsame Feiertage und das Jahr 2019, Ihr Stefan Cerchez

Inhalt AUTOStraßenverkehr Ausgabe 02/2019

Nachrichten

AUTO aktuell: Neues rund ums Auto

Neuheiten

Titelthema: Alle Auto-Neuheiten im nächsten Jahr

Am Start: Seat Tarraco – erstmals unterwegs im spanischen Bruder von VW Tiguan Allspace und Skoda Kodiaq

Am Start: Audi e-tron – wie fährt das erste E-Auto von Audi?

Am Start: Citroën C5 Aircross – Komfort zahlt sich aus

Am Start: Skoda Kodiaq RS – der bislang teuerste Skoda

Am Start: Opel Astra 1.6 BiTurbo Diesel – sauber und stark

Jahreskalender: Wann kommt welches Auto neu

Test

Vergleichstest: Der aufgefrischte Skoda Fabia 1.0 TSI muss sich gegen VW Polo 1.0 TSI und Mazda 2 G 115 beweisen

Top-Test: Audi Q3 35 TFSI – die zweite Generation des kleinsten Audi-SUV unter der Lupe. Mit Kaufberatung

Vergleichstest: Opel Insignia Country Tourer 2.0 BiTurbo Diesel 4x4 im Duell mit Volvo V90 Cross Country D5 AWD

Test: Mitsubishi Outlander PHEV – zum neuen Modelljahr wurde der Plug-in-Hybrid gründlich modifiziert

Test: Fiat 500X 1.3 GSE Cross – Update für den kleinen Fiat

Kaufberatung

Euro-6d-Temp-Modelle zum Bestpreis: Sieben Top-Angebote, die Sie jetzt unbesorgt kaufen können

Wissen tanken

Zahlen und Fakten: Spannende Infos rund ums Auto

Rückblick: Modelle und Ereignisse im Jahr 1954

Smart Forease: Fahrbericht der Designstudie – plus: die Highlights aus 20 Jahren Smart

Service

Lichtsysteme im Test: Vom einfachen Halogenscheinwerfer im Dacia Duster bis hin zum ultramodernen Matrixlicht eines Audi A8 testen wir die Leuchtkraft von neun Systemen

Das ändert sich 2019: Die Neuerungen im Überblick

Starthilfe: Was tun, wenn die Batterie streikt?

Infotainment-Check: Mini Cooper

Händlertest: Wie jedes Jahr testen wir die Händler der verkaufsstärksten Marken in Deutschland und präsentieren die besten Autohäuser des Jahres 2018

Reise

Fahr mal hin: Unterwegs im Alten Land in Niedersachsen

Reportage

70 Jahre Porsche: Zusammen mit 3000 der Kultsportwagen bei der Porsche Rennsport Reunion in Laguna Seca

Alle Autos in dieser Ausgabe: