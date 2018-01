AUTOStraßenverkehr gibt es jetzt auch als digitale Ausgabe für Android. Hier finden Sie mehr Infos!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Begriff „Judas“ fällt nicht häufig in der Auto-Branche. Und wenn doch, dann muss von einem Verrat der schwerwiegendsten Kategorie ausgegangen werden. In diesem Falle ging es nicht um Betriebsgeheimnisse, sondern um den niedrigeren Energiesteuersatz auf Dieselkraftstoff, den VW-Chef Matthias Müller zugunsten einer Elektro-Subventionierung als erster deutscher Auto-Boss überhaupt zur Debatte stellte. Dass er mit seinem Vorstoß bei Diesel-Besitzern nur wenig Zustimmung findet, nimmt er vorerst billigend in Kauf – und provozierte damit auch das eingangs erwähnte Zitat der FDP-Generalsekretärin Nicola Beer.

Nun lässt sich sicherlich über eine mittelfristige Anpassung der Energiesteuersätze diskutieren – übrigens auch vor dem Hintergrund der Förderung von alternativen Treibstoffen wie CNG oder LPG, die trotz erwiesener Umweltvorteile in Deutschland immer noch ein Schattendasein führen. Allerdings sind in diesem Kontext populistische Anschuldigungen ebenso wenig hilfreich wie der Ruf nach staatlicher Unterstützung. Ein rascher Ausbau des Angebots an Gasfahrzeugen – nicht nur bei VW – wäre sicherlich das bessere Signal.

Viel Vergnügen bei der Lektüre,

Ihr Stefan Cerchez

Inhalt AUTOStraßenverkehr Ausgabe 03/2018

Nachrichten

AUTO aktuell: Neues rund ums Auto

Neuheiten

Titelthema: Alle Neuheiten in der Mittelklasse

Am Start: Ford Ecosport – nun mit Facelift und Allradantrieb

Am Start: BMW i3s – vollelektrisch und trotzdem sportlich

Am Start: Subaru XV – so fährt sich die Neuauflage

Am Start: BMW M5 – erstmals mit Allradantrieb

Am Start: Alpine A110 – neuer kleiner Mittelmotor-Sportwagen mit einer mächtigen Portion Fahrspaß

Am Start: DS 7 Crossback – mit viel Schick und Hightech

Tests

Vergleichstest: Audi Q2 2.0 TFSI Quattro gegen Hyundai Kona 1.6 T-GDI 4WD und VW T-Roc 2.0 TSI 4Motion. Plus fünf interessante Alternativen mit Allradantrieb

Top-Test: VW Tiguan Allspace 1.4 TSI ACT. Lohnt sich die längere Variante? Mit Kaufberatung und Motorenübersicht

Vergleichstest: BMW 440i Gran Coupé xDrive gegen Kia Stinger 3.3 T-GDI. Plus fünf elegante Alternativen

Test: Citroën C3 Aircross PureTech 110 EAT6 – kleiner Cross-over der praktischen Art

Test: Kia Niro 1.6 GDI PHEV – so viel bietet die Variante mit Plug-in-Hybrid

Test: Mazda CX-5 Skyactiv-G 194 AWD – mal mit vier, mal mit zwei Zylindern

Test: Nissan X-Trail 1.6 DIG-T – großer SUV, kleiner Benziner

Kaufberatung

Der bessere Kauf: Opel Astra oder Insignia Sports Tourer?

Wissen Tanken

Zahlen und Fakten: Spannende Infos rund ums Auto

Markenlexikon: Lexus

Lichttechnik im Auto: Von der Kerze bis zum Laser

Infotainment-Check: Sync 3 im Ford Kuga

Service

Digital zum Auto: So treiben Hersteller und Händler den Online-Vertrieb von Neuwagen voran

Kindersitz-Test Teil 1: Vier Babyschalen im Crashtest

Verkehrszentralregister: Vor 60 Jahren wurde die Verkehrssünderkartei in Flensburg eingerichtet

Gebrauchtwagen

Check bei Meister Wünsch: Skoda Octavia II (2004 bis 2013)

Reise & Reportage

Fahr mal hin: Unterwegs im Taunus

Automobil Museum Frey: Der Mazda-Händler in Augsburg sammelt historische Modelle seiner Marke

Afrika: Unterwegs durch Namibia, Botswana und Simbabwe

Rubriken

Ansichtssache: Fallen die Diesel-Subventionen endlich weg?

Leserforum: Briefe und Anfragen

AUTO-Rätsel Gewinn: Steppjacke von Bilstein

Alle Autos im neuen Heft