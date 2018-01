AUTOStraßenverkehr gibt es jetzt auch als digitale Ausgabe für Android. Hier finden Sie mehr Infos!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Extra von heute ist das Nachrüstprodukt von morgen. So oder so ähnlich lautete noch bis vor einigen Jahren das Credo der Anbieter von Autozubehör. Vom Radio über Zusatzscheinwerfer bis zum Sportauspuff wurde eifrig nachgerüstet. Doch die Zeiten haben sich geändert:

Klang-Tuning ist heute fast genauso out wie das optische und technische Aufmotzen an sich. Zum einen, weil die Autobauer selbst mehr Individualisierungsmöglichkeiten anbieten, zum anderen, weil viele Teile heute in die Bordelektronik eingebunden sind und gar nicht mehr beliebig getauscht oder ergänzt werden können. Umso erstaunlicher, dass sich manche Zubehöranbieter nun an das heikle Thema Assistenzsysteme wagen. Keine Handy-Apps, sondern

eigenständige Geräte, die auf der Basis von Fahrzeugdaten und eigenen Sensoren zumindest warnen können, bevor es zum Unfall kommt. Wie gut das schon funktioniert, haben wir an einem Beispiel ausprobiert.

Erdgasanlagen lassen sich dagegen nur mit hohem Aufwand nachrüsten. Als Diesel-Alternative sind CNG-Autos aber eine Überlegung wert.

Viel Vergnügen bei der Lektüre,

Ihr Stefan Cerchez

Inhalt AUTOStraßenverkehr Ausgabe 04/2018

Nachrichten

AUTO aktuell: Neues rund ums Auto

Neuheiten

Titelthema: Skoda – alle neuen Modelle bis 2020

Am Start: Porsche 718 Boxster GTS – neue Variante

Am Start: VW Polo GTI – erste Fahrt im stärksten Polo

Tests

Vergleichstest: Audi Q2 1.0 TFSI gegen Seat Arona 1.0 TSI

Top-Test: BMW X3 xDrive 30d – das kann die dritte Generation. Mit Kaufberatung und Motorenübersicht

Vergleichstest: BMW 320d xDrive Touring, Mercedes C 250 d 4Matic T, VW Passat Variant 2.0 TDI 4Motion. Plus fünf weitere Kombi-Alternativen mit Allradantrieb

Vergleichstest: Mercedes A 200 gegen VW Golf 1.5 TSI

Test: Peugeot 308 SW BlueHDi 180 – gelungenes Facelift

Test: Opel Crossland X 1.2 DI Turbo – Leistung lohnt sich

Test: Renault Alaskan Double Cab 4x4 dCi 190 – japanische Basis für den ersten Pickup von Renault

Kaufberatung

Marktübersicht: Alle Autos mit Erdgasantrieb

Der bessere Kauf: Renault Espace oder Grand Scénic

Wissen Tanken

Marktbericht: Pkw-Neuzulassungen 2017

Abgasgrenzwerte Euro 6c: schärfere Vorgaben für Neuwagen mit Benzinmotor

Infotainment-Check: Discover Pro im VW Arteon

Markenlexikon: Mazda

Service

Kindersitz-Test Teil 2: Crashtest mit drei Modellen für Kleinkinder

Zum Nachrüsten: Assistenzsystem von Mobileye im Test

Gebrauchtwagen

Check bei Meister Wünsch: Opel Zafira Tourer (2012 bis 2016)

Reise & Reportage

Fahr mal hin Unterwegs im Frankenwald

Tal des Todes Wo die Autoindustrie in extremer Hitze testet

Rubriken

Ansichtssache: Mobilität von morgen

Leserforum: Briefe und Anfragen

AUTO-Rätsel Gewinn: Reifenpannenset von Rameder

Alle Autos im neuen Heft