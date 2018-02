AUTOStraßenverkehr gibt es jetzt auch als digitale Ausgabe für Android. Hier finden Sie mehr Infos!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Abgas-Skandal und Rekordergebnisse – wie passt das zusammen?

Es wirkt auf den ersten Blick nicht nur überraschend, sondern auch unverständlich: Wie kann es sein, dass ausgerechnet die Unternehmen der Automobilindustrie aktuell einen Rekord nach dem anderen vermelden, als hätte es Diesel-Manipulationen oder Kartellvorwürfe nie gegeben? Sei es bei Produktion, Absatz, Gewinn oder Profitabilität – kaum ein Autokonzern, der in der Bilanzsaison nicht ein Rekordergebnis zu vermelden hätte. Daimler mit dem höchsten Gewinn der Unternehmensgeschichte, Volkswagen mit rund 10,7 Millionen verkauften Autos weltweit 2017 sind nur zwei Beispiele für die positive Dynamik der Branche.

Eine Ursache für diese Entwicklung liegt darin, dass längst nicht mehr nur die Situation auf den Heimatmärkten über den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen entscheidet. Sprich: Dass der Dieselanteil in Deutschland sinkt, ist für die Hersteller heutzutage von geringerer Bedeutung als beispielsweise die starke Nachfrage nach SUV-Modellen in China. Was wiederum auch Auswirkungen auf das Modellangebot in Europa haben wird – Rekordergebnisse hin, Crossover-Überfluss her.

Viel Vergnügen bei der Lektüre,

Ihr Stefan Cerchez

Inhalt AUTOStraßenverkehr Ausgabe 05/2018

AUTO aktuell: Neues rund ums Auto

Titelthema: Skoda – alle neuen Modelle bis 2020

Am Start: Porsche 718 Boxster GTS – neue Variante

Am Start: VW Polo GTI – erste Fahrt im stärksten Polo

Am Start: Mercedes A-Klasse – Vorstellung der Neuauflage

Am Start: BMW X2 – so fährt der dynamische Bruder des X1. Plus fünf interessante Alternativen

Am Start: Nissan Leaf – wie groß sind die Fortschritte der zweiten Generation des Elektro-Bestsellers? Fahrbericht

Am Start: VW Up GTI – so viel Spaß macht der kleinste GTI

Am Start: Renault Mégane R.S. – unterwegs in der neuen Topversion des kompakten Franzosen

Am Start: Honda Jazz 1.5 i-VTEC – das macht der 130 PS starke Vierzylinder aus dem hochvariablen Jazz

Vergleichstest: Nissan X-Trail 1.6 DIG-T gegen Skoda Kodiaq 1.4 TSI und VW Tiguan Allspace 1.4 TSI – plus Kaufberatung: Das bieten die Kontrahenten in Sachen Allradantrieb, Automatikgetriebe und Anhängelast

Top-Test: DS 7 Crossback – ist der erste SUV der jungen französischen Marke so gut, wie sie verspricht? Mit Kaufberatung und Ausstattungsübersicht

Vergleichstest: Citroën C3 PureTech 110 gegen Kia Rio 1.0 T-GDI und Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet

Test: Audi A8 50 TDI Quattro – modernster Luxus

Test: Seat Ibiza 1.5 TSI FR – GTI auf Spanisch

Test: Skoda Octavia Scout 1.8 TSI 4 x 4 – ein Alleskönner?

Test: Lexus CT 200h – aufgehübschter Hybrid-Exot

Pkw-Neuzulassungen 2017: Das waren die beliebtesten Marken und Modelle in den Ländern Europas

Auto-Abmessungen: Unsere Autos sind oft zu breit

Robotertaxi: So fühlt sich das Fahren im autonomen Taxi von Continental an – AUTO hat es ausprobiert

Infotainment-Check: Sensus Connect im Volvo XC60

DAT-Report 2018: Die Kaufgewohnheiten der Autofahrer

Markenlexikon: Mercedes-Benz

Kindersitz-Test Teil 3: Crashtest mit drei Modellen für Kinder bis zwölf Jahre

Check bei Meister Wünsch: Typische Mängel in der Praxis

Fahr mal hin: Unterwegs auf der Bierstraße in Brandenburg

Winter-Drifttraining: Querfahren lernen im Lungau

Formel E: Die Erfolgsgeschichte der Elektro-Rennwagen

Ansichtssache: Tacho-Manipulation

Leserforum: Briefe und Anfragen

AUTO-Rätsel Gewinn: Winter-Set von Kungs

Alle Autos im neuen Heft von AUTO