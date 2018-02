AUTOStraßenverkehr gibt es jetzt auch als digitale Ausgabe für Android. Hier finden Sie mehr Infos!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

was bedeutet das Siegel „Made in Germany“ für Sie? Bei welchen Waren achten Sie beim Einkauf bewusst auf die Herkunft? Für viele Autofahrer dürfte das Thema gerade beim Kauf eines Neuwagens eine besondere Rolle spielen – auch vor dem Hintergrund, mit dem Konsumverhalten im Idealfall Arbeitsplätze in Deutschland sichern zu können.

Doch ganz so einfach ist das nicht: Längst haben deutsche und internationale Autokonzerne Werke in aller Welt und produzieren ihre Modelle jeweils dort, wo die größten Absatzvolumina prophezeit werden – und die geringsten Kosten locken. Will heißen: Ein Ford entsteht längst nicht mehr selbstverständlich in Köln oder Saarlouis, sondern möglicherweise in Valencia (Spanien) oder Craiova (Rumänien) – unter tatkräftiger Mithilfe von im jeweiligen Umfeld angesiedelten Zulieferern.

Umgekehrt ist manches Kia-Modell durch und durch europäisch, von der Entwicklung über die Erprobung bis hin zur Fertigung. Unsere Mitarbeiterin Jasmin Krause hat sich die Mühe gemacht, anhand von mehreren Beispielen das Herkunftsgeflecht aktueller Modelle transparent zu machen – mit teilweise überraschenden Ergebnissen.

Viel Vergnügen bei der Lektüre,

Ihr Stefan Cerchez

Titelthema Bestseller zum Top-Preis – zehn Kaufempfehlungen der Redaktion

Am Start: Kia Ceed – erste Begegnung mit der dritten Modellgeneration

Am Start: Citroën C4 Cactus – so fährt sich der eigenwillige Franzose nach dem Facelift

Am Start: Honda Civic – jetzt auch mit Dieselmotor

Am Start: Infiniti QX50 – mit völlig neuem Motorenkonzept

Am Start: Jaguar I-Pace – AUTO fuhr den Prototyp des ersten Elektroautos von Jaguar

Vergleichstest: Fiat 500L 1.4 T-Jet gegen Mazda CX-3 G 120 und Opel Crossland X 1.2 DI Turbo. Plus fünf Alternativen

Top-Test: Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T – mit Kaufberatung und Ausstattungsübersicht

Vergleichstest: Opel Astra Sports Tourer 1.4 DI Turbo gegen Skoda Octavia Combi 1.5 TSI und VW Golf Variant 1.5 TSI

Jahrestest: 60 000 Kilometer mit dem Kia Sportage

Test: Subaru Impreza 2.0 – mit Allradantrieb und Automatik

Test: VW Up Ecofuel – so fährt der kleine VW mit Erdgas

Test: Opel Corsa S – S wie sympathischer Sportler mit 150 PS

Pkw-Neuzulassungen 2017: Das waren die beliebtesten Marken und Modelle in den Ländern Europas

Auto-Abmessungen: Unsere Autos sind oft zu breit

Robotertaxi: So fühlt sich das Fahren im autonomen Taxi von Continental an – AUTO hat es ausprobiert

Infotainment-Check: Sensus Connect im Volvo XC60

DAT-Report 2018: Die Kaufgewohnheiten der Autofahrer

Markenlexikon: Mercedes-Benz

Der bessere Kauf: Seat Ateca oder Leon ST?

Marktbericht: Pkw-Neuzulassungen im Januar

Wo kommen unsere Autos her? Das stammt bei Marken verschiedener Nationen noch aus dem jeweiligen Heimatland. AUTO betrachtet drei Beispiele im Detail

Infotainment-Check: Der neue Audi A8

Marken-Lexikon: Mini

Oldtimer: Diese Modelle sind 2018 reif fürs H-Kennzeichen

Navi-Nutzung: Der Traum vom staufreien Fahren

Check bei Meister Wünsch: Mercedes C-Klasse (W 204)

Fahr mal hin: Unterwegs auf der Alten Salzstraße

Offroad: durch Irland Abschiedstour mit dem Suzuki Jimny

Winterreise: im Wohnmobil Mit dem Hymer ML-T 60 Edition zur Rallye Monte Carlo

Ansichtssache: Unfallflucht

Leserforum: Briefe und Anfragen

AUTO-Rätsel Gewinn: Herren-Winterjacke von Yokohama

