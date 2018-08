AUTOStraßenverkehr gibt es jetzt auch als digitale Ausgabe für Android. Hier finden Sie mehr Infos!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie gehen Sie mit dem Thema „Handy im Auto“ um? Für viele von uns ist das Smartphone mittlerweile ein unverzichtbarer Begleiter im Alltag geworden, informiert über Wetter, Verkehrslage oder die Benzinpreise und hilft uns, mit unseren Liebsten in Verbindung zu bleiben. Der Taschencomputer ersetzt dabei Straßenkarte, Radio oder Digitalkamera und lässt sich mittels Zusatzprogrammen, den Apps, um viele weitere nützliche Funktionen erweitern, die für den Einsatz im Auto prädestiniert sind: Navigation, Hörbücher oder die eigene Musiksammlung machen monotone Pendlerstrecken abwechslungsreicher und nehmen der großen Tour in den Urlaub ihren Schrecken (siehe Seite 36). Doch der Handy- Gebrauch im Auto lenkt ab und lässt das Unfallrisiko extrem ansteigen, weshalb dafür strenge Regeln gelten: In die Hand nehmen ist tabu, Telefonieren nur mit Freisprecheinrichtung erlaubt, längere Eingaben auf dem Display gar nicht. Uns interessieren daher Ihre Erfahrungen: Verfügt Ihr Auto über eine Freisprecheinrichtung, nutzen Sie Sprachsteuerung oder die Smartphone-Integration per Kabel? Oder bleibt Ihr Handy unterwegs aus? Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften!

Ihr Stefan Cerchez

Inhalt AUTOStraßenverkehr Ausgabe 19/2018

Nachrichten

AUTO aktuell: Neues rund ums Auto

Neuheiten

Titelthema: Clever und geräumig – zehn Neuheiten aus den Bereichen Kombis, SUV, Vans und Transporter-Derivate

Am Start: BMW 3er – erste Fahrt im Vorserienfahrzeug

Am Start: Skoda Fabia – frischer Look, keine Diesel mehr

Tests

Vergleichstest: Opel Crossland X 1.2 DI Turbo gegen Seat Arona 1.0 TSI und VW T-Roc 1.0 TSI. Drei Crossover im Clinch

Top-Test: Kia Ceed 1.4 T-GDI – kann der brandneue Kompakte im ersten Test überzeugen? Plus Kaufberatung

Vergleichstest: BMW 320d Touring gegen Volvo V60 D4 – zwei Kombis mit starken Dieseln und edlem Flair

Test: Mercedes A 180 d – fein im Auftritt, müde im Antritt

Test: Mitsubishi Space Star 1.0 – wendiger Stadtflitzer

Test: Ford Ranger 3.2 TDCi 4x4 Wildtrak – kernig und teuer

Test: Renault Mégane R.S. – mehr Spaß macht kein Franzose

Kaufberatung

Der bessere Kauf: VW Golf Sportsvan oder VW Tiguan?

Wissen Tanken

Marktbericht: Pkw-Neuzulassungen im Juli

Fahrassistenten zum Nachrüsten: Was bieten die ersten Systeme, was kommt in Zukunft?

Elektrifiziertes Verteilergetriebe: Neue Lösung verspricht weniger Verbrauch und mehr Fahrdynamik für Allradler

Markenlexikon: Tesla

Service

Smartphone-Apps für Autofahrer: Ein Überblick über Programme, die im Alltag wirklich weiterhelfen

Handy-Nutzung im Auto: Fünf Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Verwenden des Smartphones im Auto

Infotainment-Check: Sync 3 mit AppLink im Ford Ecosport

Gebrauchtwagen

Check bei Meister Wünsch: Honda Civic (2005–2011). Dazu Infos zu Motoren, Varianten und Werkstattkosten

Reportage

PS.Speicher – Automuseum zum Anfassen: Streifzug durch eine ungewöhnliche Erlebnisausstellung rund ums Automobil

Unterwegs im Zweiländereck: Mit dem lebhaften Abarth 595 Competizione durch die Nordvogesen

