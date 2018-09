AUTOStraßenverkehr gibt es jetzt auch als digitale Ausgabe für Android. Hier finden Sie mehr Infos!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

was bedeutet der Begriff Verkehrswende eigentlich? Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in einem Fernsehinterview im Kontext künftiger Klimaziele dafür ausgesprochen, doch was ist damit in der Praxis gemeint? Die Einführung neuer Mobilitätsformen, wie von der Kanzlerin erwähnt, reicht dazu nicht aus. Viel wichtiger ist es, wie diese und andere Angebote in der Praxis von den Kunden angenommen werden. So hart es auch klingen mag: Attraktive Produkte allein sind noch kein Garant für einen Paradigmenwechsel am Markt. Die Anbieter von Elektromodellen oder ÖPNV-Betreiber können ein Lied davon singen …

Als Marktbegleiter in einem bestimmten Segment können wir aber immerhin dazu beitragen, dass Sie, liebe Leser, regelmäßig bestmöglich informiert sind und eine Kaufentscheidung auf der Basis von objektiven Tatsachen treffen können. In dieser Ausgabe finden Sie dazu beispielsweise einen Vergleichstest zweier attraktiver Erdgas-Kleinwagen und eine große Kaufberatung über sparsame Benzinmodelle, die bereits Euro 6d-Temp erfüllen. Vielleicht ja eine Vorlage für Ihre ganz persönliche Verkehrswende? Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht

Ihr Stefan Cerchez

Inhalt AUTOStraßenverkehr Ausgabe 20/2018

Nachrichten

AUTO aktuell: Neues rund ums Auto

Neuheiten

Titelthema: Alles über den nächsten Octavia und die sonstigen Skoda-Neuheiten in der Golf-Klasse bis 2020

Am Start: Opel Combo – Fahrbericht der fünften Generation

Am Start: Hyundai Santa Fe – unterwegs mit dem neuen Topmodell von Hyundai

Tests

Vergleichstest: Ford Kuga 1.5 EcoBoost gegen Skoda Karoq 1.5 TSI ACT und Volvo XC40 T3

Top-Test: Mercedes C 220 d T – Was hat sich mit dem Facelift verändert? Plus Kaufberatung und Ausstattungsübersicht

Vergleichstest: Seat Ibiza 1.0 TGI gegen VW Polo 1.0 TGI

Test: Ford Fiesta ST – heißer Kleinwagen mit Dreizylinder

Test: Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T – Crossover oder SUV?

Test: Opel Insignia Sports Tourer 2.0 Biturbo-Diesel GSi – großer Kombi mit gelungenem Dynamik-Feinschliff

Kaufberatung

Euro 6d-Temp: Mit dem Kauf eines dieser sauberen und sparsamen Benzinermodelle machen Sie alles richtig

Wissen Tanken

Zahlen und Fakten: Spannende Infos rund ums Auto

Markenlexikon: Toyota

Infotainment-Check: Premium Navigation im Lexus RX

Akku-Zukunft bei E-Autos: Unterwegs zur Feststoffbatterie

Service

Radio-Tausch im Gebrauchtwagen: So bringen Sie das Infotainment in Ihrem Auto auf den neuesten Stand

Gebrauchtwagen

Check bei Meister Wünsch: Audi A2 (1999 bis 2005)

Reise

Fahr mal hin: Unterwegs auf der Reußischen Fürstenstraße

Reportage

Do it yourself Puzzle für Erwachsene – die Redaktion baut einen Kyburz eRod aus Einzelteilen selbst zusammen

Zwischen Polen und Tschechien: Mit dem kleinen VW Cross Up unterwegs im Riesengebirge

Alle Autos im neuen Heft von AUTOStraßenverkehr 20/2018