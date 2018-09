Liebe Leserinnen, liebe Leser,

an dieser Stelle möchte ich Ihnen ein Dankeschön aussprechen. Nämlich dafür, dass Sie sich wie in den Vorjahren so zahlreich an der Wahl der besten Familienautos beteiligt und sich die Mühe gemacht haben, auch die zahlreichen Zusatzfragen auf den Wahlkarten oder online zu beantworten. Denn so erfahren wir nicht nur, welches Ihre persönlichen Auto-Favoriten sind (Ergebnisse siehe Seite 40), sondern auch einige Dinge mehr, die uns dabei helfen, AUTO- Straßenverkehr noch besser an Ihren Wünschen und Bedürfnissen auszurichten.

Mein Dank gilt aber auch den zahlreichen Leserbriefschreiberinnen und -schreibern, die uns ihre persönlichen Auto-Erfahrungen mitteilen, ihre Meinung zur laufenden Berichterstattung kundtun oder gelegentlich auch einmal auf einen Fehler hinweisen. Obwohl wir nicht alle Einsendungen persönlich beantworten können, wissen wir sowohl Lob als auch Kritik zu schätzen und versuchen, wo es möglich ist, schnell darauf zu reagieren. Bleiben Sie uns gewogen – und mit uns in Kontakt! Viel Vergnügen bei der Lektüre,

Ihr Stefan Cerchez

Nachrichten

AUTO aktuell: Neues rund ums Auto

Neuheiten

Titelthema: Alles außer langweilig – 18 attraktive und bezahlbare Nischenmodelle

Am Start: Lexus UX – mit dem neuen Kompakt-SUV will Lexus in Europa endlich den Durchbruch schaffen

Am Start: Audi A6 Avant: eher schick als geräumig

Am Start: Fiat 500X – Facelift für den italienischen Crossover

Am Start: Opel Corsa GSi – neue Sportversion mit traditionsreichem Namen. Ein würdiger Nachfolger für den OPC?

Tests

Vergleichstest Der neue Kia Ceed fordert Opel Astra und VW Golf heraus. Schafft der Koreaner die Überraschung?

Top-Test Citroën Berlingo PureTech 110. Die dritte Generation des Hochdachkombis fährt zum ersten Test vor

Vergleichstest Opel Grandland X gegen Peugeot 3008. Duell der beiden PSA-Geschwister mit 130-PS-Benziner

JahrestestRenault Grand Scénic TCe 130. Wie schlägt sich der Familien-Van über die Distanz von 60 000 Kilometern?

Test Mazda MX-5 G 184. Mini-Modellpflege, Maxi-Motor. Lohnt sich der Aufpreis für den erstarkten Zweiliter?

Test Hyundai Tucson 1.6 CRDi – Facelift-Version mit neuem Dieselmotor, Allradantrieb und Automatikgetriebe

Kaufberatung

Attraktiv und günstig Empfehlenswerte Neuwagen ab 15 000 Euro – mit Monatskosten und Alternativen

Wissen Tanken

Marktbericht Pkw-Neuzulassungen im August

Die Entwicklung des e.GO Life Exklusive Einblicke in die Zusammenarbeit mit dem Referenzkunden Caritas

Markenlexikon Volvo

Service

Clever und smart Praktisches Zubehör für unterwegs

Infotainment-Check Media-Nav Evolution im Dacia Duster

Leserwahl

Familienauto des Jahres 2018 So haben Sie gewählt

Gebrauchtwagen

Check bei Meister Wünsch Mazda CX-5 (2011–2017). Dazu Infos zu Motoren, Varianten und Werkstattkosten

Reise

Fahr mal hinEntlang der Schwäbischen Dichterstraße

Reportage

Am Start bei der Sachsen Classic Kollege Michael von Maydell erkundet den Freistaat im eigenen Youngtimer

