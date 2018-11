Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ein besonderes Auto-Trio elektrisiert dieses Heft. e.Go Life, Hyundai Kona und Jaguar I-Pace sind drei brandneue Elektroautos, die drei völlig unterschiedliche Segmente abdecken und sich an sehr unterschiedliche Zielgruppen richten: Das eine preiswert und wendig, das andere kompakt und überaus reichweitenstark, das dritte sportlich und luxuriös. Unabhängig davon, wie wir diese Autos aus Testersicht einschätzen, transportieren sie gemeinsam eine Botschaft: Das Angebot an Elektromodellen nimmt Fahrt auf.

Dabei spielen – je nach Segment – nicht einmal unbedingt mehr die Reichweite oder der Anschaffungspreis die größte Rolle als Entscheidungskriterium, sondern vielmehr die Frage, ob wir als Privatleute eine Möglichkeit haben oder schaffen können, solche Autos in unserem Umfeld regelmäßig und sicher aufladen zu können. So sehr wir uns über die neue Vielfalt in unserem Testfuhrpark freuen, so häufig müssen wir erkennen, wie grobmaschig die Ladeinfrastruktur stellenweise noch ist. Daher sind wir auch gespannt auf Ihre Rückmeldungen zum Thema öffentliche und private Stromtankstellen. Lassen Sie uns wissen, welche Erfahrungen Sie schon dazu sammeln konnten.

Ihr Stefan Cerchez

Inhalt AUTOStraßenverkehr Ausgabe 25/2018

Nachrichten:

AUTO aktuell: Neues rund ums Auto

Neuheiten:

Titelgeschichte: Was passt besser: SUV oder Kompaktklasse? Wir vergleichen sechs Paarungen bis 35.000 Euro Grundpreis

Am Start: Ford Focus Turnier – erste Fahrt im neuen Kombi

Am Start: BMW Z4 – endlich wieder ein echter Sportwagen

Am Start: Toyota Corolla – der Auris-Nachfolger trägt einen bekannten Namen und will an alte erfolge anknüpfen

Am Start: e.Go Life 60 – wendiges E-Mobil aus Aachen

Test:

Vergleichstest: Der neue Ford Fiesta 1.0 Ecoboost tritt gegen den Mazda 2 G 90 an. Plus fünf Alternativen

Top-Test: Hyundai Kona Elektro – was kann das neue Elektromodell aus Korea? Mit Kaufberatung

Vergleichstest: BMW X3 xDrive 30d gegen Land Rover Discovery Sport SD4 und Volvo XC60 D5 AWD

Test: Audi A6 Avant 40 TDI Sport – ein Kombi zum Träumen

Test: Jaguar I-Pace – dynamischer Luxus-SUV aus England

Reisen:

Fahr mal hin: Unterwegs auf der Schwäbischen Bäderstraße

Wissen tanken:

Marktbericht: Neuzulassungen im Oktober

Service:

Kaufberatung: 12 unterschiedliche und sehr gelungene Modelle, die sich bestens als Familienauto eignen

Infotainment-Check: Hyundai i20

Dachboxen-Test: Drei Tage lang haben wir 8 Dachboxen getestet – inklusive Slalom, Vollbremsung und Crash

Recht: Was sie zum Rotlicht-Verstoß wissen müssen

Gebrauchtwagen:

Modelle mit Allradantrieb bis 15.000 Euro: Sechs empfehlenswerte Modelle im Kurzporträt. Mit Kaufempfehlung

Reportage:

Durch die Schweiz im Mazda CX-5: Von Zürich aus entdecken wir reizvolle Gebirgslandschaften

Alle Autos in dieser Ausgabe: