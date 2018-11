Liebe Leserinnen, liebe Leser,

nicht jedes Jubiläum gibt Anlass zu einer großen Feier. Aber auch die „halbrunden“ Geburtstage wollen angemessen begangen werden. Unsere langjährigen Leser und Abonnenten wissen es: AUTO STRASSENVERKEHR ist im Sommer vor 65 Jahren zum ersten Mal erschienen – noch unter dem Namen „Der deutsche Straßenverkehr“. Durch diese Tradition fühlen wir uns Ihnen in besonderem Maße verpflichtet. Denn gerade in einer Zeit, in der sich sowohl die Autobranche als auch das Verlagswesen in der bislang größten Umwälzung ihrer Geschichte befinden, ist es uns ein besonderes Anliegen, Ihnen weiterhin die gewohnte Dosis an kompetenten und verlässlichen Informationen über den Automarkt und seine Produkte zu vermitteln. Ob auf Papier gedruckt wie in den ersten 65 Jahren von AUTO oder künftig verstärkt auch in digitalen Formaten. Ich möchte mich an dieser Stelle für Ihre Treue bedanken und lade Sie nun ein, in dieser Ausgabe gemeinsam mit uns Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu betrachten. Mein Tipp: das große Jubiläumsrätsel auf Seite 44, bei dem es außergewöhnliche Preise zu gewinnen gibt. Viel Vergnügen bei der Lektüre,

Ihr Stefan Cerchez

Inhalt AUTOStraßenverkehr Ausgabe 26/2018

Nachrichten:

AUTO aktuell: Neues rund ums Auto

Neuheiten:

Titelgeschichte: 65 pfiffige Ideen, die den Auto-Alltag entspannter, sicherer und komfortabler machen

Am Start: Mercedes B-Klasse – ist schicker gleich besser?

Am Start: Peugeot 508 SW – erste Fahrt im MittelklasseKombi, der die Grenzen zwischen den Formen verwischt

Am Start: Audi A1 – zweite Generation des Einstiegsmodells

Am Start: Honda CR-V Hybrid – Premiere für das gemischte Antriebsdoppel in Hondas Bestseller-SUV

Am Start: Mercedes GLE – viel Luxus und viel Technik

Test:

Vergleichstest: Mini Countryman Cooper D All4 gegen VW T-Roc 4Motion – zwei schicke kleine Dynamiker im Duell

Top-Test: Kia Ceed Sportswagon 1.4 T-GDI – der neue Kombi setzt Maßstäbe in der Kompaktklasse. Mit Kaufberatung und Ausstattungsübersicht

Vergleichstest: BMW 318d Touring gegen Volvo V60 D3. Premium sind beide – aber wer ist wirklich besser?

Test: Suzuki Jimny 1.5 Allgrip – ganz neu und wieder so eigen, wie es wohl nur ein Jimny sein kann

Wissen tanken:

Rückblick: Modelle und Ereignisse im Jahr 1953

Zahlen und Fakten: Spannende Infos rund ums Auto

Reise:

Fahr mal hin Unterwegs auf der Burgenstraße in Thüringen

Leseraktion:

Jubiläumsrätsel: Zum 65. Geburtstag von AUTO STRASSENVERKEHR: großes Rätsel, große Preise

Familienauto des Jahres: Preise und Zahlen

Service:

Konnektivität und Datenschutz: Manch hilfreiche Smartphone-App gibt ungefragt Nutzerdaten weiter

Autotipps für den Winter: Acht Dinge, die Sie nicht tun sollten

Geschenkideen: Originelle Präsente für Autofans

Gebrauchtwagen:

Check bei Meister Wünsch: Opel Mokka (2012–2016)

Kaufberatung:

Der beste Mazda für Sie: CX-3, CX-5 oder doch Mazda 6? AUTO arbeitet die Unterschiede heraus

Reportage:

Trabi-Safari: Im Trabant auf Erkundungsfahrt durch Berlin – wir nehmen an der coolsten Großstadttour Deutschlands teil

Alle Autos in dieser Ausgabe: