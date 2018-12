Manches möchte man geschenkt haben ...

Chefredakteurin Birgit Priemer über das, was Sie sich möglicherweise nicht nur zu Weihnachten wünschen.

Stellen Sie sich vor, Sie würden den Wunschzettel zu Weihnachten nicht selber schreiben. Sondern wir würden das für Sie machen. Würde Ihnen das passen? Mir schwant schon, dass Ihnen Bedenken kommen, liebe Leser. Egal, wir probieren es: Was wünschen sich Automobilisten zu Weihnachten? Mit dieser Frage gehe ich in das Büro von Autor Sebastian Renz: „Ich wünsche mir, dass man sich nicht immer rechtfertigen muss für das, was man gerade fährt – egal welches Antriebskonzept es ist. Ich wünsche mir aber auch, dass wir Autofahrer erkennen, dass Autofahren nicht für jeden Weg Sinn macht. Und ich wünsche mir, dass Autos wieder kleiner werden.“ Renz war am Abend vorher mit dem Audi Q7 unterwegs – nur damit Sie ihn besser verstehen.

Heinrich Lingner, der für diese Weihnachtsausgabe den größten Traktor der Welt erprobt hat, wünscht sich ganz spontan, dass es in Deutschland noch lange kein generelles Tempolimit geben möge. Und dass er auch noch lange spüren kann, was ein Auto gerade tut: Drehmoment aufbauen und den Bremsbelag auf die Stahlscheibe legen zum Beispiel. Kurzum: dass Assistenzsysteme die Rückmeldungen des Autos nicht einfach wegfiltern.

Bernd Stegemann geht seine Wunschliste politisch an: konkrete Rahmenbedingungen fürs Autofahren, sei es in Sachen Abgasgesetze oder Lade-Infrastruktur – und wie Abgasexperte Dirk Gulde will er unbedingt eine sachlichere Diskussion über Antriebskonzepte: „Es muss aufhören, dass Elektroautos immer als sauber gelten und Verbrenner grundsätzlich als schlecht“, so die beiden Redakteure.

Das ist es wohl, was die meisten umtreibt: die Stigmatisierung einzelner Mobilitätsformen. Die oft unsachlichen, emotionalen Diskussionen.

„Ich wünsche mir, dass es endlich einen Verkehrsminister gibt, der dieses Ressort ausfüllt“, sagt Teamleiter Holger Wittich. „Und dass mir jemand sagt, ob ich mir noch einen Diesel kaufen kann oder nicht.“

Wir haben sicher noch lange nicht alle Ihre Wünsche genannt. Deshalb schreiben Sie uns Ihren automobilen Wunschzettel – und wenn Ihnen nicht gleich etwas einfällt, dann lesen Sie unsere Weihnachtsausgabe. Stoff genug finden Sie in dem XXL-Heft auf jeden Fall.

Und wir alle sagen Danke – für Ihre Weihnachtswunschliste. Aber nicht nur dafür. Auch für Ihre Treue und Ihre vielen engagierten Anregungen, die Sie uns immer wieder geben. Auch die zeigen, wie viele Emotionen im Thema Auto immer noch stecken.

Inhalte auto motor und sport Ausgabe 26/2018:

Titelgeschichte:

Traumwagen Ausblick auf ungewöhnliche Neuheiten bis 2021 – und fünf Wunschautos unserer Redakteure.

Tests & Fahrberichte:

BMW 3er: Siebte Generation der sportlichen Mittelklasse-Limousine im Fahrbericht.

Audi Q7, BMW X5, Volvo XC90, VW Touareg: Große SUV mit starken Dieselmotoren im Vergleichstest.

Citroën Berlingo: Neuauflage des Kastenkombis im Test.

Porsche Macan: Renovierter Mittelklasse-SUV. Fahrbericht.

Lamborghini Urus: Power-SUV mit 650 PS im Test.

Ford Fiesta, Mini Cooper 5-Türer: Trendige Kleinwagen zu unterschiedlichen Tarifen im Vergleichstest.

VW ID: Erstes Modell der neuen Elektrofamilie in Kompaktformat. Fahrbericht.

Reportage:

Mercedes-AMG A 35 und Mercedes Unimog: Mit zwei sehr ungleichen Brüdern auf dem Timmelsjoch.

Fendt 1050 Vario: Impression vom weltgrößten Traktor.

Nissan Navara auf Sylt: Mit dem Pickup zum Kauf eines Strandkorbs auf die Nordseeinsel.

James Glickenhaus: Zu Besuch bei dem US-Autosammler, Rennstallbesitzer und Hersteller exotischer Sportwagen.

Die wichtigsten Tests 2018:

Elektro- und Wasserstoffautos: Hyundai Ioniq E gegen Nissan Leaf und VW e-Golf; Hyundai Kona E; Jaguar I-Pace; Hyundai Nexo gegen Toyota Mirai.

Allround-Autos: Ford Kuga gegen Skoda Kodiaq; Ford Focus gegen VW Golf; Audi A4 Avant gegen BMW Dreier Touring und Mercedes C-Klasse T; Audi A6 Avant gegen BMW Fünfer Touring.

Sportwagen und Spaßmodelle: McLaren 720S gegen Porsche 911 GT2 RS; Honda Civic Type R gegen Hyundai i30 N Performance und Seat Leon Cupra 300; Ford Fiesta ST gegen VW Polo GTI; Alpine A110.

Moove – Mobilität der Zukunft:

Datensicherheit: Vernetzte Autos und Datenklau.

Datenaustausch: Die eigenen Daten können anderen helfen.

Hackerangriff: Interview mit IT-Experte Norbert Pohlmann.

Künstliche Intelligenz: ZF-Experte Arnold Schlegel erklärt.

Diebstahlschutz: Wie digitale Ortungssysteme helfen.

Sport:

Michael Schumacher: Neue ams-Edition zum 50. Geburtstag.

Alle Autos im Heft: