Wie Menschen mit Menschen umgehen

Birgit Priemer über die Art und Weise, wie VW-Konzernchef Matthias Müller geschasst wurde, und das Verhalten der deutschen Justiz im Diesel-Skandal.

Weg. Einfach mal eben am Zuggleis abgefangen und dann in einer eiskalten Aktion aus dem Amt gekegelt. Mit Matthias Müller als VW-Konzernvorstand auch gleich sein langjähriger Weggefährte, Vertrauter und Chef der Öffentlichkeitsarbeit, Hans-Gerd Bode. Von einer Arbeitsbelastung auf dem Niveau von 250 Prozent auf unter null. Quasi zwangsstillgelegt. Für „Bild“ kein Problem: neue Freundin, acht Porsche in der Garage, 30 Millionen Rente. Funktioniert das Leben wirklich nur nach diesen Parametern? Haben nicht alle, egal ob sie gut oder schlecht verdienen, Autos besitzen und Beziehungen führen, Respekt verdient? Ist Geld allein ein Trost?

Wer Matthias Müller kennt, der weiß, dass er damals, als es bei VW nach Enthüllung des Diesel-Skandals lichterloh brannte, ungern seinen Posten als Porsche-Chef aufgegeben hat. Wer ihn auch später in der Boxengasse beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans traf, konnte genau beobachten, welche Marke sein Herz bewegt hat. Bei der auto motor und sport- Leserwahl Best Cars haben ihn die Klassensiege von Porsche immer besonders gefreut.

Trotzdem hat er die Herkulesaufgabe angenommen, VW durch den Diesel-Skandal zu führen. Und hat er es schlecht gemacht? Nein, hat er nicht. Wer sich die Absatzerfolge der letzten Monate anschaut, könnte glauben, es brauche erst einen Skandal, um solche Erfolge erzielen zu können. Konkurrenten wie Opel können nur neidisch zuschauen.

Dass Herbert Diess als sein Nachfolger den Job gut machen wird, steht außer Frage. Diess ist ein Detailfanatiker, einer, der die Innovationskraft von Tesla-Chef Elon Musk offen bewundert, wie er mir noch am Rande des Genfer Autosalons vor einigen Wochen erzählt hat. Einer, der aber auch unbequem sein kann und will. Einer, der seine Mitarbeiter extrem fordert und Wahrheiten schonungslos ausspricht, auch wenn sie wehtun. Was schon jetzt auf seinem Guthabenkonto steht: die konsequente Entwicklung der Marke VW in Richtung Elektromobilität mit der I.D.-Familie.

Wie Menschen miteinander umgehen, frage ich mich auch in Sachen Justiz: Ex-Porsche-Entwicklungsvorstand Wolfgang Hatz sitzt seit Monaten in U-Haft, ohne dass man Details zur Anschuldigung kennen würde. Die Staatsanwaltschaften kämpfen mit der Komplexität der Sachverhalte, sodass es immer länger dauert, bis Anklagen gegen Ex-VW-Manager erhoben werden. Das für viele nervenaufreibende Warten geht weiter – übrigens auch für durchschnittlich bezahlte Mitarbeiter im mittleren Management.

Ich finde, Menschen haben das Recht, in einem angemessenen Zeitrahmen zu erfahren, was mit ihnen passiert. In Anstand und Würde. Auch wenn sie Fehler gemacht haben.

Was ist Ihre Meinung? Schreiben Sie mir: bpriemer@motorpresse.de.

