Warum sind Sie nicht etwas offener?

Ralph Alex über die Frage, ob es bei all der Kritik am Auto nicht auch mal wieder an der Zeit wäre, sich übers Auto zu freuen – einfach so.

Nehmen wir zu Ihrem und unserem Besten an, dass Sie ein Autofan sind (die Schlussfolgerung liegt nahe, da Sie ein Automagazin lesen, und nicht irgendeines!). Wir reden jetzt also von Autofreund zu Autofreund, und – seien wir ehrlich miteinander – wann konnten wir uns zuletzt austauschen, ohne dass in den Sätzen die Vokabeln „Feinstaub“, „NOX“ und „CO2“ enthalten waren? Oder „Diesel“ ohne den Zusatz „Skandal“ möglich war, „Stadt“ ohne „Sperrung“?

Ist lange her; zu lange

Das haben wir beim Machen dieser Ausgabe gemerkt, in die wir ein großes Cabrio-Extra gepackt haben. Denn was passierte bei den Recherchen hierfür? Jens Dralle und zwei Kollegen kamen glücklich aus dem Schwarzwald zurück, wo sie und drei Roadster die Begegnung mit sämtlichen Wetter-Superlativen dieser Gegend gesucht hatten: mit möglichst vielen der 1806 Sonnenstunden und mit dem Wind, der beim Luisenturm auf dem Feldberg zu seinen wildesten Zeiten mal 217 km/h geschafft hat.

Auch Sebastian Renz bietet sich uns Autofreunden als Vorbild an, weil er den Statistik-Krempel einfach weggelassen hat und stattdessen – ich schwöre, genau so war es! – einen kleinen Dartpfeil auf eine Landkarte geworfen hat, um eine Antwort auf die Frage zu finden: „Wo fahre ich jetzt mit dem magmaroten Mazda MX-5 hin?“ Der Pfeil traf, den Kopf unseres Kollegen Heinrich Lingner knapp verfehlend, der gerade zur Tür hereinkam, auf einen Ort namens Bittelschieß. Sebastian hat das nicht als Unglück begriffen, sondern als Möglichkeit zur Untermauerung der These, das Glück sei an jedem Ort dieser Erde zu finden, so sich nur ein Glücksverständiger dorthin aufmache.

Und wenn Sie jetzt Ihren Blick drei Zentimeter nach links schwenken, auf das Foto mit der sich schlängelnden Schwarzwald-Straße, dann wissen Sie, was Sie sich selbst versprechen müssen:

Ich werde auch einen Pfeil auf eine altmodische Landkarte werfen (bitte nicht auf den Navi-Bildschirm).

Ich werde Umwege fahren, wenn ich unterwegs bin, auf möglichst kleinen, einsamen Sträßchen.

Ich werde an mindestens einem Abend pro Woche die Zeit für eine Genussrunde mit Freund/Freundin/Frau/Mann finden. Einfach herumstromern. Langsam und bewusst.

Ich werde einen Roadster kaufen. Unbedingt. Mehr als zwei Millionen Cabrio-Fahrer können nicht irren. Dann fahre auch ich offen durch den Sommer. Wie der Dralle. Und der Renz.

Und was genießen Sie? Schreiben Sie mir: ralex@motorpresse.de

Neuheiten

Audi und BMW: So wollen die beiden Marken Mercedes überholen und die Führung im Premium-Segment erobern34

Tests & Fahrberichte

Mercedes G-Klasse: Neuauflage des Offroaders. Fahrbericht

BMW X7: Luxus-SUV mit sieben Sitzen im Fahrbericht

Ford Focus: Vierte Generation des Kompakten. Fahrbericht

Mercedes A 200 gegen Audi A3 Sportback 1.5 TFSI, BMW 120i und VW Golf 1.5 TSI: Feine Kompaktwagen mit Turbobenzinern und Automatik im Vergleichstest

Seat Leon Cupra R: Kompaktsportler mit 310 PS

BMW i8 Roadster: Offene Variante des Elektrosportlers mit mehr Leistung und Batteriekapazität. Fahrbericht

McLaren 720S gegen Porsche 911 GT2 RS: Supersportler mit unterschiedlichem Konzept im Vergleichstest

Mercedes EQC: Mittelklasse-SUV mit E-Antrieb. Fahrbericht

Dacia Duster, Ford Ecosport, Opel Mokka X: Kleine SUV mit Benzinern um 130 PS im Vergleichstest

Reportage

Mini-Wohnwagen: Mit Holzfahrrad und Klapp-Camper auf Tour. Mikroabenteuer

Jeep Wrangler Rubicon: Kletterpartie mit dem Gelände-Urgestein in der Moab-Wüste

Gebrauchtwagen

Mercedes GLA: Kaufberatung

Porsche 911 (991): Kaufberatung

Service

Zubehör und Tuning: Neues für Autofans

Veranstaltungen: Leserreisen

Blitzer-Ärger: Die Fehler der Tempokontrollen

Euro-5-Diesel: Lohnt sich der Kauf zum Schnäppchenpreis?

Cabrio-Extra

Impression: Audi TTS Roadster, Jaguar F-Type Cabrio P300, Porsche 718 Boxster Mit drei Vierzylinder-Cabrios auf den Spuren des Wetters

Lieblingscabrios: Fünf Empfehlungen unserer Redakteure

Mazda MX-5: Auf direktem Weg zu einem Zufallsziel

Moove – die neue Mobilität

eCall-Pflicht: Mehr Sicherheit auf Kosten des Datenschutzes

Sport