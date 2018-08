Dann ist’s mal wieder richtig Sommer ...

Chefredakteur Ralph Alex über das besondere Gefühl von Freiheit, das wir im Auto spüren – vor allem jetzt, zur Ferienzeit bei 36 Grad.

Keine Ahnung, warum ich Ihnen das jetzt erzähle, und wenn Sie möchten, dann nennen Sie mich ruhig sentimental und blättern gleich weiter zum Inhaltsverzeichnis. Ich werde Ihnen deswegen nicht böse sein, denn heute ist einer dieser Tage, an denen ich ohnehin niemandem böse sein könnte.

Die gute Laune keimte wie von selbst frühmorgens auf, als ich hoch oben vom Balkon aus den roten Fiesta-ST-Testwagen vor unserem Haus stehen sah, den Schlüssel vom Tisch nahm und mir zwei, drei Sekunden Vorfreude gönnte, bevor ich den Startknopf drückte. Wrmmmmmmmm (die acht „m“ sind keine Übertreibung, er klingt tatsächlich so).

Ich mag, was Ford aus drei Zylindern, nur 1,5 Litern Hubraum und einem ernsthaften Sportfahrwerk macht: 200 PS, sechsfünf von null auf hundert, und dann diese Direktheit im Fahren und in der grundsätzlichen Verbindung von Mensch und Maschine. Der ST fühlt sich auf die richtige Art kernig an. Du spürst ihn, immer. Gleichzeitig spürt er, was du willst. Und macht das, fast immer. Aber du kannst mit ihm auch einfach auf der Bundesstraße langsam an einem Mercedes SL aus den frühen 80ern vorbeiziehen und denken: Diesem Fahrer geht’s gerade genauso gut wie mir.

Denn er trägt brüchige Lederhandschuhe zum T-Shirt und lässt so viel Wind und Sonne wie möglich ins Auto. Er hat es kein bisschen eilig, genießt die Zeit im Wagen. Ich vermute, er hört irgendwas von Eric Clapton.

28,5 Grad sind es schon jetzt am Morgen. Noch zwölf Kilometer bis in die Redaktion; eigentlich müsste ich längst im Stau vor dem Tunnel stehen, aber heute ist kein Stau. Kein Unfall. Keine Tempokontrolle. Kein havarierter Lkw. Nichts.

Heute ist der dritte Tag nach Ferienbeginn, zum ersten Mal ist diese besonders entspannte Zeit für die Daheimgebliebenen zu spüren. Und wie viel Freude das Herumfahren im Auto plötzlich wieder macht – nicht einmal den neuen Baustellen gelingt es, zu nerven.

36 Grad werden es am Mittag sein, und selbst am Abend sind es noch 30, wenn der ST und ich durch enge Landstraßenkurven (Sperrdifferenzial!) an Weinbergen vorbei zu jenem Waldsee sprinten, wo der nette Rentner, den alle „Mattes“ nennen, die Graugänse beschützt, ausbüxende FKKler streng ans hintere See-Ende zurückschickt und den Badegästen zur Not auch mal eine Zecke vom Rücken pflückt.

Warum ich das erzähle? Weil alles so schön sein kann. Mit dem Auto – nicht gegen es.

Kennen Sie dieses Gefühl? Schreiben Sie mir: ralex@motorpresse.de

Titelgeschichte

Mercedes: Die Technologie-Offensive der Marke und was sie den Kunden wirklich bringt. Großer Report

Tests & Fahrberichte

BMW 3er: Erste Fahreindrücke von der sportlich fokussierten Neuauflage der Mittelklasse-Limousine

Audi e-tron: Mit dem ersten Elektro-SUV der Marke auf Rekuperationstour am Pikes Peak in Colorado

Porsche 911 GT3 RS: Puristischer Leichtbau-Sportwagen mit Saugmotor und 520 PS im Test

Audi A4 Avant 2.0 TDI, BMW 320d Touring, Mercedes C 220 d T: Mittelklasse-Kombis mit Zweiliter-Dieselmotoren um 190 PS im Vergleichstest

Opel Insignia Sports Tourer GSi: Sportliche Variante des großen Kombis mit Biturbodiesel und Allradantrieb. Test

Mitsubishi Space Star: Günstiger Kleinwagen im Test

Volvo V90 T8: Übernahme des Dauertestwagens im Werk und erste Eindrücke vom noblen Hybrid-Kombi

McLaren Senna: Limitierter Supersportwagen mit Vierliter-V8-Biturbo und 800 PS im Fahrbericht

Honda Civic, Hyundai Kona, Toyota C-HR: Drei preiswerte Designerstücke auf Rädern. Impression

Service

Bagatellunfälle: Was tun bei kleinen Blechschäden?

Zubehör und Tuning: Neues für Autofans

Veranstaltungen: Attraktive Leserreisen

Reportage

Sachsen Classic: Mit einem VW 1302 auf der Route der Old- und Youngtimer-Rallye

Gebrauchtwagen

Renault Twingo: Kaufberatung

BMW Vierer: Kaufberatung

Moove – die neue Mobilität

Autonomes Fahren: Möglichkeiten zur Nachrüstung

Sport

„Super Racer“: Bericht von den ersten vier Rennen

DTM: Sechster Lauf in Brands Hatch

Formel 1: Zwischenbilanz zur Saisonhalbzeit

Dossier: China

Die rasante Entwicklung im Reich der Mitte

So kommen Ausländer in China zum Führerschein

Per Digitalisierung zum vernetzten Staat

Zahlen und Fakten aus der Autoindustrie

