Wie digital wird der VW-Konzern?

Chefredakteurin Birgit Priemer über den Wunsch von VW-Konzernchef Herbert Diess, aus den Autos der Marke rollende Smartphones zu machen.

Es war selten die Stärke des VW-Konzerns, mit einer Neuentwicklung als Erster auf dem Markt zu sein: Der Trend zu Vans, zu großen oder auch kleinen SUV – alles erst mal verpasst. Dem Erfolg hat das jedoch nie geschadet: Touran, Touareg, Tiguan sind heute Bestseller in ihren Klassen.

VW-Chef Herbert Diess will das Pferd jetzt im wahrsten Sinne des Wortes von vorne aufzäumen: Die Marke, die einst aus dem legendären Käfer entstand, soll künftig Smartphones auf Rädern entwickeln, Autos, die voll vernetzt sind. Vieles spricht dafür, dass die Reise im Schatten von Google und Co auch dahin geht. Aber ist VW eine Marke, die diese Werte transportiert? Hat sie nicht eben gerade den lange als Digitalisierungs-Guru bejubelten Johann Jungwirth, kurz JJ genannt, als Chief Digital Officer in die USA und damit quasi in die Wüste abgeschoben?

Die Ankündigungen sind vollmundig: Bis 2025 sollen 3,5 Milliarden Euro in dieses Themenfeld investiert werden. So weit, so gut. Aber was fängt der Kunde eigentlich mit einem rollenden Smartphone an? Erwartet er Dienste im Auto, die er längst auf seinem klassischen Smartphone oder Tablet zur Verfügung hat? Ist er bereit, etwas noch einmal extra zu bezahlen, das er ohnehin schon umsonst bekommt? Google Maps zum Beispiel als geniale, kostenlose Alternative zum klassischen Navigationssystem.

Der Umsatz im Digitalgeschäft soll für Volkswagen bis 2025 bei einer Milliarde Euro liegen. Bei BMW, Mercedes und Co lassen sich vergleichbare Zahlen finden. Aber alle bleiben immer noch eine konkrete Antwort auf die Frage schuldig, was wirklich an Inhalten dahintersteckt – außer Lade- und Abrechnungsdiensten für E-Autos und Carsharing.

Andere laufen sich dagegen schon warm: Telekommunikationsanbieter wie Vodafone drängen mit Macht ins Auto. Sie wollen Entertainment-Inhalte anbieten und monetarisieren – für die Zeit, in der das Auto autonom fährt. Bis dahin dauert es noch eine Weile, aber es steckt immerhin eine Vision dahinter.

Ist die Digitalisierung bei den Autoherstellern angekommen? Verbal ja, inhaltlich noch nicht. Dabei zählt sie zu den wichtigsten Instrumenten, um Begehrlichkeiten bei der jüngeren Generation zu schaffen. Doch die lässt sich mit reinen Ankündigungen sicher nicht hinter dem Bildschirm ihrer Smartphones hervorlocken. Aber seien wir nicht so pessimistisch. Vielleicht ist es ja wie immer: VW kommt spät, dann aber gewaltig.

Was ist Ihre Meinung? Schreiben Sie mir: bpriemer@motorpresse.de

