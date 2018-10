Über den Umgang mit Kunden im Autohaus

Birgit Priemer kommentiert den Händlertest und stellt die Frage, warum so wenig Autohäuser sich um die Kunden kümmern oder sich aufs Social-Media-Zeitalter einrichten.

Liebe Autohändler! Wir wissen, dass Sie in schweren Zeiten leben. Die Hersteller kün digen ständig die Verträge und lassen Sieimmer wieder in finanzieller Unsicherheit zurück. Dabei steigen die Ansprüche an die Ausgestaltung der Verkaufsräume, und das Modellprogramm wird immer größer. Das Angebot einer Marke wie zum Beispiel VW auf dem eigenen Verkaufshof so zu vertreten, dass

der Privatkunde zufrieden ist? Bei der Größenordnung an Produkten kaum noch machbar. Aber noch, liebe Autohändler, sind Sie Teil

dieser Verkaufskette. Noch ist der Autokauf nicht komplett ins Internet abgewandert – obwohl Marken wie die Volvo-Tochter Polestar bereits angekündigt haben, den Vertrieb künftig ausschließlich online-basiert durchführen zu lassen.

Dabei kennt niemand den Kunden besser als Sie, lieber Autohändler. Sie sind oft in zweiter oder dritter Generation im Geschäft! Sie wissen sofort, mit wem Sie es zu tun haben, wenn die Ladentür aufgeht. Und noch haben Sie die Chance, vieles zu verbessern, Potenziale zu heben, die nicht viel kosten.

Unser Händlertest (siehe Seite 92) hat nämlich mal wieder gezeigt, dass in den Verkaufsräumen längst nicht alles in Ordnung ist. Dass Kunden, die Kaufinteresse gezeigt haben, später überhaupt nicht erneut kontaktiert werden, um möglicherweise das Verkaufsgespräch fortzusetzen. Dass Probefahrten oft nicht möglich sind – und dies nicht nur bei exotischen Varianten. Dass diejenigen, die Geld ausgeben möchten, von denen, die Geld einnehmen wollen (müssen), nicht immer freundlich behandelt werden. Und was noch gar nicht klappt: Kommunikation per Social Media, per Twitter, Facebook oder Instagram. Dabei könnten dort ganz viele neue Interessenten sein, die bislang noch nie auf dem Hof eines Autohändlers zu sehen waren.

Die Zeiten werden für Sie, liebe Autohändler, noch schwieriger, als sie es schon sind. Nicht nur, weil viel Geschäft ins Internet abwandert. Sondern weil Ihnen das Zeitalter der E-Mobilität noch bevorsteht. Das bedeutet mehr Beratungsaufwand, eine noch geringere Marge und weniger Umsatz in der Werkstatt. E-Autos brauchen schließlich keinen Ölwechsel.

Ihre Kunden liegen auch uns am Herzen, weil es oft unsere Leser sind. Genauso wie Sie, liebe Autohändler! Deshalb lassen Sie uns reden – was können wir alle gemeinsam tun, damit Ihnen der Verkauf genauso viel Spaß macht wie dem zukünftigen Fahrzeugbesitzerder Autokauf?

Was ist Ihre Meinung? Schreiben Sie mir:

bpriemer@motorpresse.de

Neuheiten

Besondere Autos bis 35.000 Euro: In den nächsten Monaten bereichern originelle, erschwingliche Alternativen von Alfa Romeo Giulietta bis VW T-Roc Cabrio das Angebot

Tests & Fahrberichte

Abgasmessungen: Jetzt messen wir auch die Partikel

BMW M850i: Neues Oberklasse-Coupé mit V8-Biturbo, Allradantrieb und sportlichen Ambitionen im Fahrbericht

Skoda Scala: Erste Ausfahrt mit dem neuen Golf-Rivalen und Nachfolger des Rapid Spaceback

Audi A6 Avant 40 TDI, BMW 520d Touring: Große Kombis mit Zweiliter-Dieselmotoren im Vergleichstest

Skoda Trekka: Schon 1966 bauten die Tschechen einen Vorläufer von Kodiaq und Karoq. Impression

Rolls-Royce Cullinan: Luxus-SUV der obersten Preisklasse mit V12-Motor, Allradantrieb und -lenkung im Fahrbericht

Ford Mustang Bullitt: Sondermodell des US-Coupés mit Fünfliter-V8 und 460 PS. Impression

Polestar 1: Erstes Modell der Volvo-Tochtermarke für Elektroautos und sein Coupé-Urahn Volvo 1800. Impression

Porsche Macan S Diesel: Abschlussbilanz nach 100.000 Kilometern mit dem dynamischen Mittelklasse-SUV

Mazda 2, Skoda Fabia, VW Polo: Kleinwagen mit rund 110 PS starken Benzinmotoren im Vergleichstest

Service

WLTP-Autos: Sieben saubere und zukunftssichere Modelle, die mit Kaufprämie derzeit besonders günstig sind

Zubehör und Tuning: Neues für Autofans

Veranstaltungen: Attraktive Leserreisen

Händlertest: Große Defizite beim Neuwagenverkauf

Recht: Was bei der Tempomessung rechtens ist

Gebrauchtwagen

Dacia Logan MCV: Kaufberatung

Fiat 500: Kaufberatung

Moove

Städtereport Frankfurt/Main: Die besten Tipps und Informationen für einen Besuch in der Hessen-Metropole

Leseraktion

Super Racer: So kommen Fahrtalente zu einem Platz im Cockpit für die nächste Rennsaison

Sport

Formel E: Vorschau auf neue Teams, Fahrer und Autos in der populären Elektro-Rennserie

Formel 1: Großer Preis der USA

Autos im Heft