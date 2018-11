Über Schatten, die 2019 vorauswirft ...

Chefredakteurin Birgit Priemer über das, was uns im nächsten Jahr erwartet – nicht nur modellpolitisch, sondern auch in Sachen Fahrverbote.

Redaktionskonferenz, wie jeden Tag um 10 Uhr. auto motor und sport zusammen mit den Kollegen von sport auto und Motor Klassik im großen Konferenzraum.

Es geht um Themen, die uns (und Ihnen) jeden Tag begegnen: neue Fahrverbote, nach Hamburg, Stuttgart, Frankfurt und Berlin nun in Köln und Bonn und sogar ein Autobahnabschnitt der A 40 im Stadtgebiet Essen, weil der Grenzwert für Stickoxide von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter überschritten wurde. Es waren 2017 exakt 62 mg – ein Wert, der weit unter dem liegt, was am Arbeitsplatz zulässig ist: Dort sind es 60 bis maximal 950 mg. Zur Orientierung: In den USA hat die Umweltbehörde Epa den Grenzwert für Außenluft auf 100 mg/m3 festgelegt.

Die Kollegen diskutieren rauf und runter, Dieselfans führen die viel gefährlichere Feinstaubbelastung ins Feld, die durch Benziner droht, und verweisen darauf, dass der CO2-Ausstoß klettert, seit der Marktanteil der Selbstzünder rückläufig ist. Die Lösung?

DIE Lösung gibt es nicht. Aber es gibt die Möglichkeit, vernünftig zu sein. Saubere Diesel auf Langstrecken außerhalb der Städte. E-Autos mit Batteriereichweiten um 300 km (ja, das reicht völlig aus, sonst werden die E-Autos zu schwer und zu teuer) in der City, weil sie dann stationär emissionsfrei sind. Und für die, die sich keine zwei Autos leisten können oder oft zwischen Stadt und Land pendeln partikelgereinigte Benziner als Plug-in-Hybride. Wie E-Autos werden sie übrigens ab 2019 für Dienstwagenempfänger besonders gefördert. Im nächsten Jahr werden Sie zudem aus einem großen Spektrum dieser Antriebsvarianten wählen können. Es wird so viele bezahlbare E-Autos geben wie noch nie. Aber es drohen auch so viele Fahrverbote wie noch nie – 30 Verfahren stehen aus.

Wer dabei den Eindruck vermittelt, er würde sich für gute Luft und damit für die Umwelt einsetzen, der muss sich ganzheitlich mit der Energiebilanz beschäftigen. Wenn Autos abgestoßen werden, weil unplausible Grenzwerte nicht erfüllt werden, die 1999 in der EU willkürlich festgelegt wurden, dann ist das umweltpolitischer Schwachsinn.

Damit keine Zweifel aufkommen: Saubere Luft ist auto motor und sport ein extrem wichtiges Anliegen. Das zeigen unsere aufwendigen Abgasmessungen, die wir seit Jahren durchführen, um Ross und Reiter zu nennen, wenn Motoren nicht so sauber sind, wie sie es sein sollten.

Was ist Ihre Meinung? Schreiben Sie mir: bpriemer@motorpresse.de

Titelgeschichte:

Autojahr 2019: Im großen Überblick zeigen wir die wichtigsten Premieren von Audi bis Volvo sowie weitere Highlights und Trends für Autofahrer im nächsten Jahr

Tests & Fahrberichte:

Kia Ceed Sportswagon gegen Skoda Octavia Combi: Kompakte Kombis mit reichlich Platz sowie 140 und 150 PS starken Benzinern im Vergleichstest

Mercedes GLE: Neuauflage des großen SUV mit zahlreichen Innovationen im Fahrbericht

Ford Focus Turnier: Außen und innen gewachsener, aber unverändert dynamischer Kombi im Fahrbericht

Audi A1 Sportback: Zweite Generation des viertürigen Kleinwagens im Fahrbericht

Range Rover Evoque: Mit getarntem Prototyp des runderneuerten Designer-SUV auf Testfahrt

Mercedes-AMG GT 63 S 4-Türer Coupé: Eigenständiger Ableger des Mercedes CLS mit V8-Biturbo und 639 PS. Test

Ford Mustang GT: Renoviertes US-Coupé mit auf 450 PS erstarktem V8-Motor und Schaltgetriebe im Test

Service:

Musterfeststellungsklage: Chance für Diesel-Geschädigte

Veranstaltungen: Attraktive Leserreisen

Städtereport Berlin: Tipps und Informationen für einen Besuch in der Bundeshauptstadt

Kaufberatung: Die besten Mazda 6, CX-3 und CX-5 für Sie

Reportage:

Ruhrgebiet: Zur Schließung der letzten Steinkohlenzeche mit einem Opel Kadett C auf Tour durch die Region

Modellauto: Bugatti Chiron aus Legosteinen

Gebrauchtwagen:

Alfa Romeo 159: Kaufberatung

Mercedes GLK Kaufberatung

Moove: Mobilität der Zukunft

Stadtverkehr: Die Vernetzung der Verkehrsträger in den Großstädten schreitet voran. Report

Svenja Schulze: Die Bundesumweltministerin über die Diesel-Zukunft, Fahrverbote und E-Autos

e.GO Life: Günstiger Elektro-Kleinwagen des Aachener Start-ups im Fahrbericht

Hyundai Kona Elektro: Kompakter E-SUV mit 536 km Reichweite ab 39 000 Euro im Test

Leserwahl:

Best Cars 2019: So können Sie online teilnehmen

Sport:

Mick Schumacher: Formel-3-Europameister im Gespräch

Formel 1: Großer Preis von Brasilien

Alle Autos im Heft: