Mal wieder auf Kosten der Autofahrer

Chefredakteur Ralph Alex über die heftigen Proteste französischer Autofahrer gegen steigende Spritpreise und die Politik der Regierung.

„Volk in Wut“ stand auf vielen Plakaten der französischen Autofahrer, die gegen eine Erhöhung der Steuern auf Benzin und Diesel protestierten. 283.000 Demonstranten zählte die Polizei allein am ersten Wochenende, an dem die „Gilets jaunes“, die „Gelben Westen“, Straßenblockaden errichteten, Holzpaletten entzündeten, Mautstellen stilllegten. Viele Autofahrer nahmen zum ersten Mal im Leben an einer Demonstration teil – die meisten typische Durchschnittsbürger. Sie wollten die Entscheidungen der Politik nicht mehr hinnehmen. Denn die gehen mal wieder auf ihre Kosten. Ab 1. Januar 2019 soll ein Liter Diesel 6,5 Cent teurer werden, Benzin knapp drei Cent mehr kosten. Wie in Deutschland fühlen sich die Autofahrer als die Melkkühe der Nation. Aber anders als in Deutschland organisieren sie sich, gehen auf die Straße und stellen sich vor die Mikros der TV-Sender – wie jener Immobilienmakler, der erzählte, dass er pro Jahr 50.000 Kilometer fahren müsse. Ziehe er seine Kosten für Dieselkraftstoff ab, blieben ihm monatlich gerade mal 1.000 Euro zum Leben. Künftig also noch weniger. Kein Verständnis verdient es, dass diese Autofahrer-Proteste später zu etwas ganz anderem wurden. Links- und rechtssextreme Gruppen machten daraus eine Generalabrechnung mit der Politik der Regierung, sorgten gezielt für Gewaltexzesse, viele Verletzte und brennende Champs-Elysées. Eskalation pur. In Deutschland ist es Tradition, sich zu arrangieren – auch mit dem Mittelmaß der Politiker und dem Eigennutz mancher Automanager. Dabei müssen Hunderttausende von Wählern und Käufern relativ junger Dieselmodelle gerade massive Verluste hinnehmen, weil ihre Autos nicht mehr als stadtfein gelten. Die Konzerne gefallen sich in Selbstlob, weil sie hohe Umtauschprämien anbieten. Dass die Käufer trotzdem – möglicherweise nur zwei bis drei Jahre nach ihrem letzten Autokauf – schon wieder 20 000 oder 30 000 Euro für ein neues Fahrzeug drauflegen sollen, scheint in den Ministerien und Chefetagen niemand als Problem wahrzunehmen. Das nenne ich pure Arroganz. Was noch? Durch die Neuberechnung der Emissionen steigt die Kfz-Steuer. Die Kraftstoffpreise sind auch wieder am oberen Level. Stadtsperrungen für ältere Diesel kommen, obwohl bisweilen die Messstationen an unerlaubter Stelle stehen dürften. Und dass manche Grenzwerte absurd niedrig angesetzt wurden, klagen inzwischen auch Top-Wissenschaftler an.

Was ist Ihre Meinung? Schreiben Sie mir: ralex@motorpresse.de

Inhalte auto motor und sport Ausgabe 26/2018:

Titelgeschichte:

Skoda-Offensive: Mit neuen Modellen vom kompakten Scala bis zum Elektro-SUV greifen die Tschechen jetzt sogar Audi, Volvo und Mercedes an. Großer Report

Tests & Fahrberichte:

Mercedes B-Klasse: Dritte Generation des Kompakt-Vans mit neuer Technik im Fahrbericht

Audi e-tron: Erster Elektro-SUV der Marke mit rund 400 Kilometern Reichweite im Fahrbericht

BMW M850i xDrive: Nachfolger des Sechser Coupés mit V8-Motor und Allradlenkung im Test

Opel Combo Life: Familientauglicher Kleintransporter mit viel Platz in zwei Größen. Test

Peugeot 508 SW: Mittelklasse-Kombi mit individueller Form und Cockpitgestaltung im Fahrbericht

Dacia Duster, Kia Niro Plug-in-Hybrid: Zwischenbilanz nach den ersten 100 Tagen mit den Dauertest-Neulingen

Citroën 2CV 6: Minimalistischer Kleinwagen von 1975 im großen Test nach heutigen Maßstäben

Audi Q3, Mercedes GLA, Volvo XC40: Kompakte Premium-SUV mit Frontantrieb und rund 150 PS starken Benzinern im Vergleichstest

Audi A5 Sportback, Opel Insignia Grand Sport: Lohnt sich der Mehrpreis für den Audi? Vergleichstest

Service:

Fahrverbote: Jetzt droht auch Dieselautos mit Euro 6 die Aussperrung aus manchen Städten

Zubehör und Tuning: Neues für Autofans

Veranstaltungen: Attraktive Leserreisen

Gebrauchtwagen:

VW T5/T6: Kaufberatung

Porsche Panamera: Kaufberatung

Moove – Autonomes Fahren:

Sensoren: Was die neue Technik alles kann

Selbstversuch: So sehen autonome Autos die Umwelt

Zulieferer: ZF-Chef Wolf-Henning Scheider über die Rolle seiner Branche

Historie: Pioniere über die Anfänge autonomer Fahrzeuge vor 25 Jahren

Klassifizierung: Die fünf Stufen des autonomen Fahrens

Sport:

Rallye-WM: Rückblick auf die Saison 2018

Sebastian Vettel: Der Ferrari-Pilot im Interview

Formel 1: Großer Preis von Abu Dhabi

Alle Autos im Heft: