Frust, Angst, Ärger

Chefredakteur Ralph Alex über das Gerichtsurteil, das Diesel-Fahrverbote erlaubt, und den tiefen Frust, der jetzt bei Millionen von Autofahrern zu spüren ist.

Sie können jetzt sagen: „Da muss sich keiner aufregen. War doch klar, dass das so kommt.“ Und ich könnte Ihnen kaum widersprechen. Trotzdem fühlt sich nach dem Richterspruch des Bundesverwaltungsgerichts so vieles so anders an.

Fahrverbot – das ist jetzt mitten unter uns. In jeder Redaktionskonferenz von auto motor und sport. In jeder Nachrichtensendung. Auf der Titelseite jeder Zeitung. Als Schimpfwort an jeder Fabrikwerkbank. Als Angstvokabel in jedem Büro. Das Fahrverbot sitzt mittags in der Kantine mit am Tisch und läuft abends beim Fußballtraining auf dem Platz auf.

Und mit ihm die Angst: Ab wann darf ich mein Kind nicht mehr mit meinem Diesel-Van in die Schule bringen? Wie kommt Oma künftig zum Arzt? Wie viel schlimmer werden die Staus auf dem Weg zur Arbeit, wenn die Polizei bald Dieselfahrer kontrolliert? Und wenn ich in die Regional- oder Stadtbahn umsteige, wie überfüllt wird die in Zukunft sein?

Ganz wichtig ist die Entscheidung des Richters Andreas Korbmacher und seiner Kollegen in Leipzig auch in finanzieller Hinsicht. Der Verkauf von Diesel-Neuwagen geht drastisch zurück. Und die Gebrauchtwagenpreise brechen ein. Millionen von Autofahrern, die noch vor wenigen Jahren einen neuen Diesel mit Euro-5-Motor kauften, müssen jetzt mit einem empfindlichen Wertverlust rechnen, wenn nur noch Euro-6-Diesel in die Städte fahren dürfen. Einige Autohändler nehmen schon keine Euro-5-Diesel mehr in Zahlung. Andere wiederum kaufen sie und noch ältere Dieselautos gezielt auf: Osteuropäische Einkäufer sind unterwegs, bieten kleines Geld und schaffen die Gebraucht-Diesel vor allem nach Russland und in die Ukraine.

Wie sieht es beim Leasing aus? Nicht viel besser. Wenn die Restwerte der Diesel um 20 Prozent sinken, so eine Bankstudie, wird ein Vermögen von 15 Milliarden Euro einfach vernichtet. Unser Tipp: Nur noch Kilometer-Leasing abschließen, damit Sie beim Restwert am Ende der Leasingzeit keine Überraschung erleben. Diesen und viele andere Ratschläge zum Thema „Wie werde ich meinen Diesel los?“ hat unser Service-Team um den Ressortchef Henning Busse ab Seite 120 zusammengetragen.

Wir kümmern uns weiterhin um dieses wichtige Thema. Wir werden noch mehr Benziner und Hybridmodelle, Erdgas- und Elektroautos testen. Und gleichzeitig ermitteln wir durch unsere exklusiven Emissionsmessungen im realen Straßenverkehr, welche Modelle mit Dieselmotor die saubersten sind.

Denn für die modernsten Diesel wird es jetzt keine Fahrverbote geben – zumindest in Deutschland. Alles andere ist nach wie vor offen: Welche Städte sperren ab wann wie viele Straßen für welche Schadstoffklassen? Wir bleiben dran!

Neuheiten

Kompaktklasse: So soll sich der neue BMW 1er gegen die nächsten Audi A3, Ford Focus und VW Golf behaupten

Tests & Fahrberichte

Mercedes CLS: Viertüriges Oberklasse-Coupé. Fahrbericht

Porsche Cayenne S: Die dritte Generation des großen SUV mit V6-Biturbo und 440 PS im Test

Audi Q2 1.4 TFSI, Seat Arona 1.5 TSI: Kleine SUV mit Frontantrieb und Vierzylinder-Benzinern. Vergleichstest

BMW i3s: Kompaktes E-Auto mit mehr Leistung. Test

Citroën C4 Cactus: Gelifteter Crossover im Fahrbericht

Ford Mustang: Renovierter US-Sportler im Fahrbericht

Audi A5 Sportback, VW Arteon: Coupéhafte Viertürer mit starken Benzinern und Allradantrieb. Vergleichstest

Hyundai i40 Kombi, Mazda 6 Kombi, Opel Insignia Sports Tourer, Renault Talisman Grandtour: Geräumige Mittelklasse-Kombis mit Benzinern. Vergleichstest

Reportage

Mexico City: Bis heute spielt der VW Käfer in seiner zweiten Heimat eine tragende Rolle

Lofoten: Mit dem Mazda CX-3 über die Inseln am Polarkreis

Mercedes-AMG GT Viertürer: So setzt eine Filmcrew das neue AMG-Modell in Szene

Straßenbahn fahren: Einen Tag am Steuer einer modernen Tram in Mannheim

Porsche x 911: Nach den Vorstellungen von Walter Röhrl entstand ein ganz spezieller Elfer

Gebrauchtwagen

Opel Cascada: Kaufberatung

Audi Q3: Kaufberatung

Service

Zubehör und Tuning: Neues für Autofans

Veranstaltungen: Offroad-Reise und Fahrtrainings

Best Brand: Die beliebtesten Zubehör- und Service-Marken

Dieselkrise: Verkaufen, nachrüsten oder weiterfahren?

Die wichtigsten Infos und Tipps für Dieselfahrer

Sport

Formel 1: Die 2018er-Autos auf Testfahrt

Rubriken

Wer fährt was? Rallyefahrer Hannu Mikkola

Alexander Bloch erklärt Technik: Neuwagenkauf

Essay: Jens Dralle über das Ende der Autoprospekte

