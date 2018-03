Autokaufen fühlt sich wie Roulettespiel an

Chefredakteurin Birgit Priemer über den auto motor und sport-Mobilitätskongress, den Ärger um den Partikelfilter und den neuen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.

Es gibt auch in der Autoszene noch Grund zu lachen. Etwa, wenn Günther Schuh als Lehrstuhlinhaber an der RWTH Aachen, Mitinitiator des Streetscooter-Projekts und CEO der e.GO Mobile AG, auf dem auto motor und sport-Kongress gegen die Verteufelung des Diesels wettert: „Vier Automobilvorstände auf dem Fahrrad emittieren so viel CO2 wie ein viersitziger Kleinwagen mit effizientem Diesel.“

Schuh spricht auch andere Wahrheiten gelassen aus: „Es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir auf große SUV mit 500 oder 600 Kilometer rein elektrische Reichweiten setzen. 100-kWh-Batterien werden nicht die Zukunft sein, weil sie nicht bezahlbar sind. Es reichen kleine Elektroautos mit Reichweiten um die 150 km für den Stadtverkehr. Über Land ist ein Plug-in-Hybrid in Kombination mit dem sauberen Diesel viel effizienter.“

Recht hat er, denn die ökologische Gesamtbilanz von schweren E-SUV mit großen Batterien ist mehr als zweifelhaft. Trotzdem rollen sie in den nächsten Monaten und Jahren an – nach Tesla nun bei Jaguar, Audi und Mercedes, um nur einige Beispiel zu nennen.

Wer trotz allem Alternativen zum Diesel sucht, hat es schwer, weil das Angebot an partikelgereinigten Benzinern noch überschaubar ist, wie Redakteur Marcus Peters herausgefunden hat. Besonders ärgerlich: Die Liste von Modellen, die durch die Umstellung auf die neue EU-Abgasregelungen WLTP und RDE für einen gewissen Zeitraum nicht lieferbar sein werden, wird immer länger, weil die Homologationsprüfstände ausgelastet und die Integration der Filter „komplex“ (so BMW) ist. Dabei haben die Hersteller seit über einem Jahr gewusst, was auf sie zukommt. Und der Kunde? Steht mal wieder im Regen.

Wer sorgt nun für vernünftige verkehrspolitische Rahmenbedingungen, die den Konsumenten das sichere Gefühl verschaffen, dass ihnen keine Fahrverbote drohen? Wer steht dafür ein, dass Kosten für die Umrüstung nicht am Ende beim Steuerzahler hängen bleiben? Unser neuer Verkehrsminister Andreas Scheuer? Ein Automann ist er – keine Frage.

Und für auto motor und sport alles andere als ein unbekanntes Gesicht: In der Vergangenheit war er bei Oldtimer-Veranstaltungen wie der Sachsen Classic ein gern gesehener Gast. Einer, der sich in der Autoindustrie so auskennt wie in der Berliner Politikszene. Einer, der auch mal einen Spruch klopfen kann. Deshalb wundert es nicht, dass er zum Auftakt die VW-Managergehälter kritisiert. Damit positioniert er sich als volksnaher CSU-Politiker. Nur – reicht das?

Lieber Herr Scheuer, auto motor und sport wünscht Ihnen und uns, dass Sie es besser machen als Ihr Vorgänger Alexander Dobrindt – in Sachen Maut, Digitalisierung, Dieselskandal, Plakette ja oder nein, und und und. In diesem Sinne: Viel Glück!

Neuheiten

VW Touareg: Was die dritte Generation alles besser kann.

Mehr Luxus für weniger Geld: Die neuen Audi Q3, BMW Dreier, Mercedes CLA und Volvo S60 bieten zum Teil mehr als ihre größeren, teureren Brüder.

Tests & Fahrberichte

Aston Martin DB11 Volante: Neues Edelcabrio. Fahrbericht.

Mercedes CLS 450 4Matic: Die dritte Modellgeneration tritt als Mildhybrid zum ersten Test an.

Dacia Duster und Nissan Qashqai: SUV im Vergleichstest.

Audi A7 Sportback: Neue Technik, elegante Karosserie.

Mini Cooper Cabrio: Was bringt das Facelift? Fahrbericht.

Mitsubishi Eclipse Cross: Das SUV-Coupé im Test.

Hyundai i30 Fastback: Viertüriges Kompakt-Coupé im Test.

Audi RS 4 Avant und BMW Alpina B3 S Touring: Power-Kombis mit Allradantrieb im Vergleichstest.

VW Golf Sportsvanh und VW Tiguan: Van oder SUV? Vergleichstest der beiden Alternativen mit 150 PS.

Technik

Versteckte Funktionen in Autos, die nur wenige kennen.

Reportage

Mercedes G-Klasse: Unterwegs mit G-Chef Güthenke

Porsche Typ 64 Replika: Ur-Porsche-Nachbau. Impression.

Alfa Center in San Francisco: Zu Besuch in der amerikanischsten Italo-Werkstatt der Welt. Impression.

Mikroabenteuer: Cabrio fahren im Winter. Impression.

Gebrauchtwagen

Nissan Note: Kaufberatung

VW Amarok: Kaufberatung

Service

Zubehör und Tuning: Neues für Autofans

Veranstaltungen: Attraktive Leserreisen

Diesel-Alternativen: Welche Vor- und Nachteile bieten E-Auto, Plug-in-Hybrid und Benziner? Kaufberatung.

MOOVE – Die neue Mobilität

auto motor und Sport Kongress 2018: Die Highlights.

Sport

Formel 1: Der letzte Tag von Jim Clark

Formel E: Halbzeitbilanz

Formel 1: Grand Prix Australien

Rubriken

Editorial

Intro

Wer fährt was? Schauspieler und Comedian Michael Gaedt

Alexander Bloch erklärt Technik: Spritsparen

Extra Motorrad

Fahrbericht: BMW F 850 GS

Ausrüstung für Fahrer und Bike

Technik: Vierzylinder von Ducati

Marktübersicht: Die neuen Bikes 2018

Essay: Heinrich Lingner über Alleinsein

Alle Autos im neuen Heft von auto motor und sport 8/2018

Audi A7 Sportback

Audi A4

Audi Q3

Audi RS 4 Avant

Aston Martin DB11 Volante

BMW Alpina B3 S Touring

BMW 3er

Dacia Duster

Hyundai i30 Fastback

Hyundai Ioniq Elektro

Mazda MX-5

Mercedes CLA

Mercedes CLS 450 4Matic

Mercedes G-Klasse

Mini Cooper Cabrio

Mitsubishi Eclipse Cross

Nissan Qashqai

Nissan Note

Porsche Typ 64 Replika

Volvo S60

VW Amarok

VW Golf Sportsvan

VW Passat GTE

VW Tiguan

VW Touareg

