Der HyMotion verfügt über Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 13,1 kWh. Sie kann an der heimischen Steckdose aufgeladen werden. Als Range Extender, um die Batterie während der Fahrt zu laden, fungiert das Brennstoffzellensystem mit 30 kW Leistung. Innerhalb der Brennstoffzelle nutzt man die chemische Reaktionsenergie von Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) um elektrische Energie zu erzeugen. Als Abgas entsteht Wasserdampf.

Crafter mit Brennstoffzelle könnte 2023 auf den Markt kommen

Der Wasserstoff für das Brennstoffzellensystem wird in der Crafter-Studie in Tanks mitgeführt, die 7,5 Liter H2 fassen. Die Lithium-Ionen-Batterie speist einen Elektromotor mit einer Leistung von 100 kW. Das E-Aggregat und das Getriebe stammen aus dem VW e-Crafter. Mit einem Verbrauch von 1,4 Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer kommt der 4,2 Tonnen schwere Crafter HyMotion rund 530 Kilometer weit. Aufgetankt wird in nur vier Minuten. Allerdings ist das Tankstellennetz derzeit mit 50 Tankstellen noch recht dünn. Bis Ende des Jahres sollen jedoch bereits 100 Stationen in Deutschland bereit stehen, bis 2023 sollen es rund 400 und bis 2015 zirka 1.000 Tankstellen sein.

Volkswagen plant, sobald das Tankstellennetz ausgebaut ist, aus der seriennahen Studie ein Serienmodell zu machen. Das könnte innerhalb der nächsten fünf Jahre so weit sein.

Transporter mit großer Flexibilität

Den Crafter hat VW bereits mit konventionellen Antrieben 2016 eingeführt und sukzessive die Antriebe und Aufbauen ausgebaut. Neben Frontantrieb gibt es den großen Transporter auch mit Heck- und Allradantrieb. Als Aufbauten gibt es den Kastenwagen sowie Kombi, Einzelkabine, Doppelkabine (Pritschenwagen, Kipper und Fahrgestell) und Koffer.

Außerdem gibt es zwei Radstände (3,64 und 4,49 Meter) und verschiedene Gesamtlängen. Je nach Antriebs-, Motor- und Getriebe-Kombination ist der Crafter für ein Gesamtgewicht von 3.000 bis 5.500 kg ausgelegt. Auf der IAA in Hannover feiert zudem der e-Crafter Premiere.

