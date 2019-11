VW ID. Space Vizzion Ausblick auf Elektro-Passat-Kombi

Bereits auf dem Genfer Autosalon 2018 hatte Volkswagen den ID. Vizzion, ein Fließhecklimousine präsentiert, nun folgt die Kombiversion, die die Wolfsburger als „Variant von morgen“ titulieren. Natürlich baut auch diese Studie und das kommende Serienmodell auf dem Modularen Elektrobaukasten (MEB) der Marke auf und soll eine elektrische Reichweite von 590 WLTP-Kilometern haben.

Interieur aus Apfelresten

Dazu setzt VW auf einen Innenraum mit intuitivem Bedienkonzept, digitalen Instrumenten und nachhaltigen Rohstoffen. So wurde ein Kunstleder verwendet, das in Teilen aus Reststoffen der Apfelsaftproduktion stammt. Der nachhaltige Innenraum der Studie ist mit vier einzelnen konturierten Schalensitzen sowie einer breiten Mittelkonsole ausgestattet. Der Fahrer greift in ein kleines Dreispeichenlenkrad und schaut auf ein digitales Cockpit. In der Mitte des Armaturenträgers ist ein freistehender Bildschirm platziert.

VW Der Fahrer nimmt auf einem konturierten Sportsitz Platz und greift in ein Dreispeichenlenkrad.

Auf den ersten Zeichnungen zeigt sich der ID. Space Vizzion als typischer Kombivertreter. Das Dach neigt sich sanft gen Heck, ein Dachkantenspoiler bildet den Anschluss. Die Front mit dem typischen ID-Gesicht von Volkswagen verfügt über ein LED-Lichtband und das beleuchtete VW-Logo. Im unteren Teil der Schürze sind weitere Lichtelemente untergebracht. Die Seitenansicht prägt eine hohe Fensterlinie sowie ausgeprägte Sicken. Die großen Räder hausen in ausgestellten Radkästen.

Elektrischer Passat-Kombi kommt 2021

Die Vizzion-Studie von 2018 verfügte über ein Kofferraumvolumen von 565 Liter und kam auf eine Länge von 5,16 Meter und eine Breite von 1,95 Meter. Die Höhe lag bei 1,51 Meter. Auch bei dieser Studie wurden absurd große Räder in 24 Zoll montiert. Der große Radstand von 3,10 Meter erlaubte es VW die größte Stufe der skalierbaren Batterie im Fahrzeugboden zu implementieren. Die kommt auf 111 kWh. Die Batterie versorgt an der Vorderachse einen 75-kW-Motor und an der Hinterhand ein 150 kW-Aggregat. Vermutlich wird VW den ID. Space Vizzion mit ähnlichen Abmessungen und Antrieben präsentieren.

Volkswagen bemerkt, dass es sich bei dem Modell nicht um Zukunftsmusik handelt. Die Serienversion sei für Ende 2021 geplant und soll in diversen Versionen in Nordamerika, Europa und China auf dem Markt kommen. Nachdem der ID.3 als elektrischer Golf bereits an den Start gegangen ist, wird Volkswagen auch noch weitere Bestseller als ID.-Modelle auf den Markt bringen. So steht für Ende 2020 der ID.Crozz als elektrischer Tiguan an, Ende 2021 folgt der nun als Studie gezeigte elektrische Passat, ein Jahr später der VW ID. Buzz als VW Bus sowie der T-Cross mit Elektroantrieb ab 2023. Danach steht noch ein elektrischer VW Atlas an.

Fazit

Der ID. Space Vizzion war noch der „missing link“ bei den ID.Studien nach dem ID, dem Crozz, ID. Buzz , ID.Vizzion, ID. Buggy und ID. Roomzz. Jetzt dürften die Wolfsburger alle ihre Bestseller als Elektrostudien vorgestellt haben.