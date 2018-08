Nach dem Sieg bei Pikes Peak plant Volkswagen in den USA den nächsten Rekord: Ein Jetta soll auf dem Salzsee in Utah mindestens 335 km/h erreichen. Mit einem Motor, der so ähnlich noch dieses Jahr in Serie kommen soll: Der Jetta GLI wird genau wie das Rekordfahrzeug von Zweiliter-TSI der Baureihe EA 888 angetrieben. Die Leistung gibt VW nicht an, doch sie wird vermutlich deutlich oberhalb der Serie liegen.

Werbung für Jetta GL

Helfen soll der sehr günstige CW-Wert von 0,27. VW-Nordamerika-Chef Hinrich J. Woebcken sagt zu dem Projekt: „Wir wollen die sportlichen Anlagen des Jetta betonen und die Kunden für den kommenden Jetta GLI begeistern.“ Das Rekordfahrzeug ist deutlich tiefergelegt, hat glatte Scheibenräder und einen Bremsfallschirm. Der Innenraum ist komplett ausgeräumt, der Fahrer schaut auf TFT-Instrumente, ein Überrollbügel und ein Schalensitz mit Fünfpunktgurten schützen ihn.

Bereits in 2011 konnte der VW Jetta Hybrid den Rekord für das schnellste Hybridmodell einsammeln, 2012 legte die Hybridlimousine noch einen drauf und holte den Speedrekord in der Klasse für 1,5-Liter-Benziner mit Einspritzung.

Hybrid-Jetta fuhr 300 km/h

Auf Basis des Jetta Hybrid mit 1,4-Liter-TSI-Motor und einer Systemleistung von 170 PS entstand für den Rekordversuch in Wolfsburg eine rund 300 PS starkes Geschoss. Äußerlich blieb der Jetta weitgehend unangetastet. Er wurde lediglich extrem tiefergelegt und mit Spezialreifen- und Felgen bestückt. Zudem wurde der Innenraum nahezu ausgeräumt.

Im Mittel aus zwei Läufen schraubte der VW Jetta Hybrid dann den Rekord auf 299,842 km/h. Als Spitzengeschwindigkeit wurden sogar 301,184 km/h erreicht. Dennoch haben die Teammitglieder bereits neue Ziele benannt. im kommenden Jahr will man in den 200 mph-Club (321,87 km/h) eintreten.